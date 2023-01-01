Проекция и выборка в базах данных: горизонтально и вертикально#Основы SQL #Синтаксис запросов #SELECT и выборка данных
Быстрый ответ
Проекция в SQL — это операция отбора определенных столбцов из таблицы:
SELECT column_name FROM table_name;
На контраст с этим, выборка предусматривает извлечение строк, которые соответствуют заданным условиям:
SELECT * FROM table_name WHERE condition;
Обе операции являются фундаментальными для формирования результатов запросов к SQL-базам данных.
Глубже в выборке и проекции
Назначение проекции
Проекция в SQL даёт возможность извлекать определенные столбцы из таблицы. Главная задача проекции — детализировать, какие столбцы будут отражены в результатах запроса. Вот так выглядит пример использования проекции в SQL:
SELECT employee_id, employee_name FROM employees; // Получаем только ID и имена сотрудников
Выборка: суть процесса
Выборка в SQL заключается в отборе строк, соответствующих заданным критериям. С её помощью мы ограничиваем рассматриваемые в запросе данные по определённым условиям, вводимым через
WHERE.
SELECT * FROM employee WHERE department = 'Marketing'; // Так мы отбираем сотрудников отдела маркетинга
Эффективность SQL запросов
Умелое использование проекции и выборки способно сделать запросы не только точнее, но и более эффективными. Чем точнее выборка, тем меньше данных обсуживается. Аналогично, устремляясь на необходимые столбцы, мы уменьшаем объем выбираемых данных. Это немного похоже на скрытную игру в прятки с базой данных – чем лучше вы в этом, тем быстрее найдёте искомое.
Роль реляционной алгебры
Операции проекции и выборки являются неотъемлемой частью реляционной алгебры, теоретического основания реляционных баз данных, которое обеспечивает структурированный подход к обработке данных.
Визуализация
Наглядные примеры часто помогают быстрее и лучше понять сложные концепции. Представим базу данных как огромный сборник кулинарных рецептов (📗):
Вся книга рецептов (📗): [🥗 Салат, 🍲 Суп, 🍔 Бургер, 🍕 Пицца, 🍜 Паста]
При проекции мы выбираем рецепты для изучения:
Выбор рецептов (👀📖): [🍲 Суп, 🍔 Бургер]
# Проекция определяет, какие рецепты мы будем разбирать первыми
Выборка подобна поиску конкретных блюд:
Поиск блюд (🔍🍽): [🍔 Бургер]
# Выборка отфильтровывает рецепты так, как гурман выбирает блюда согласно своим предпочтениям
Сочетая эти две операции, получим:
SELECT 🍲 Суп, 🍔 Бургер -- Проекция
FROM Полная кулинарная книга (📗)
WHERE Не_Содержит = '🧅'; -- Выборка
Итоговый результат будет:
Результат: [🍔 Бургер]
# Блюда приготовлены исключительно согласно отобранным рецептам, без лишних ингредиентов!
Применение преимуществ проекции и выборки
Проекция и выборка достигают максимальной эффективности при совместном использовании, позволяя с большой точностью извлекать необходимые данные.
Полученный опыт на практических примерах
Допустим, нам нужны
employee_id и
employee_name всех сотрудников отдела 'Sales'. Реализуем это следующим образом:
SELECT employee_id, employee_name FROM employees WHERE department = 'Sales'; // Фильтруем по данному отделу
Здесь проекция ограничивает выбор столбцами
employee_id и
employee_name, в то время как выборка фильтрует строки по условию
department = 'Sales'.
Рекомендации и предостережения
При использовании выборки и проекции, следует помнить:
- Постарайтесь избегать выбора ненужных столбцов, чтобы не перегружать запрос.
- Будьте аккуратны при использовании условия выборки — ошибка в конструкции
WHEREможет привести к ошибочным результатам.
- Используйте индексацию столбцов, указанных в
WHERE, для ускорения процесса выборки на крупных объёмах данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик