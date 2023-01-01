Принуждение Postgres использовать индекс: инструкция

Быстрый ответ

Чтобы приоритет был установлен на использование конкретного индекса в Postgres, можно воспользоваться командой SET : SET enable_indexscan = ON; SET enable_bitmapscan = ON; и отключить последовательные сканы командой SET enable_seqscan = OFF; . Не забывайте возвращать эти настройки к собственным значениям после выполнения запроса, чтобы не повлиять на другие запросы. Если нужно более глубокое управление индексами, рекомендуется использовать расширение pg_hint_plan , которое позволяет задавать подсказки напрямую через комментарии в SQL-запросе: /*+ Index(your_table your_index) */ . Имейте в виду, что важно провести тестирование с целью определения влияния изменений на производительность перед их массовым внедрением:

SQL Скопировать код /*+ Index(your_table your_index) */ SELECT * FROM your_table WHERE your_column = your_value;

О планировщике запросов

Прежде чем идти вразрез с рекомендациями планировщика запросов и настраивать предпочтительное использование индексов, необходимо понять причины, по которым был выбран текущий вариант. EXPLAIN поможет разобраться в подходе планировщика. Если объем данных невелик, то последовательный скан может быть более эффективным, чем использование индекса. Несоответствие типов данных между индексом и условиями запроса также может вызвать отказ от использования индекса. Некорректная настройка параметров планировщика может вызвать путаницу даже у самого оптимизатора.

Что следует учитывать, когда индексы не используются

Postgres, как правило, полагается на решения своего оптимизатора и редко обращается к подсказкам к индексам. Однако, можно настроить оптимизатор так, чтобы он использовал индексы:

Поощряйте использование индексов для больших объемов данных командой SET enable_seqscan = OFF; .

. Очень важен тип данных – расхождение может привести к тому, что индекс не будет использован.

Регулярно обновляйте статистику базы данных, чтобы оптимизатор всегда имел актуальные данные.

Будьте осторожны с оптимизацией

Воздействие на настройки планировщика может привести к временному улучшению производительности, однако это может скрыть настоящие проблемы. Всегда проводите тестирование изменений в безопасной среде. Неверная настройка, решившая актуальную задачу, уже завтра может вызвать новые проблемы.

Рассуждения о долгосрочных последствиях

Ручное управление настройками планировщика может повлиять на естественную способность оптимизатора адаптивно корректировать свою работу, исходя из изменений данных. Это может оказать влияние на производительность базы данных в целом и на прогнозирование будущего роста данных. Важно всегда учитывать потенциальные последствия ваших действий и принимать обоснованные решения. Регулярное техническое обслуживание существенно улучшает общую эффективность и в долгосрочной перспективе оказывается более выгодным, чем краткосрочные решения.

Визуализация

Представьте себе стрелку на железнодорожных путях, которая направляет запрос по нужному маршруту:

Markdown Скопировать код Обычный путь (🛤️): Индекс A Предпочтительный путь (🔀): Индекс B

Блокируйте доступ к стандартному пути с помощью SET enable_indexscan = OFF;

SQL Скопировать код -- Закроем путь к Индексу A препятствием на путях! SET enable_indexscan = OFF;

Теперь запрос пройдёт по выбранной нами короткой трассе к Индексу B:

Markdown Скопировать код 🚂💨🔀🛤️ : Запрос успешно использует Индекс B, стремясь по выбранному нами маршруту!

Это похоже на пересаживание на другой поезд на станции: процесс проходит плавно и без проблем!

Внедрение расширений похоже на действия специального отряда

Когда стандартные подходы не приносят ожидаемого эффекта, на помощь приходят расширения, например pg_hint_plan . Это расширение позволяет контролировать процесс выбора индексов через SQL-комментарии. Вместе с большими возможностями этих инструментов идёт большая ответственность за их использование. Всегда проверяйте результаты применения новых методов с помощью тестирования.

Повышение производительности и регулярное обслуживание

Индексирование имеет критическое значение для производительности, но требует постоянного ухода. Со временем могут появляться отклонения и расхождение данных, которые вводят в заблуждение оптимизатор. Сделайте регулярное выполнение ANALYZE и REINDEX для обновления статистики индексов частью своей ежедневной рутины.

Необходимость диагностических инструментов

Для лучшего понимания принципов работы с запросами используйте диагностические инструменты, такие как Postgres execution visualizer (pev). Это поможет вам понять, где заключается основная сложность ваших запросов, и убедиться, что индексы используются правильно. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

