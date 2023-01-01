Применение условий в функции Count() SQL без WHERE

#Разное  
Быстрый ответ

Да, условия можно использовать в функции COUNT(), применяя SUM() и логическое выражение:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  SUM(условие::int) AS ConditionalCount
FROM 
  имя_таблицы;

Вместо условие подставьте ваше условие, а вместо имя_таблицы – имя необходимой таблицы. Выражение условие::int переводит булевый результат в число (1 для true, 0 для false); функция SUM() подсчитывает только те случаи, где результат true.

Пошаговый план для смены профессии

Продвинутое использование условий при подсчете с помощью CASE

В SQL вы можете использовать COUNT() в связке с оператором CASE для добавления условий без использования WHERE. Это позволяет агрегировать данные, не нарушая при этом их целостности:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  COUNT(CASE WHEN условие THEN 1 END) AS ConditionalCount
FROM 
  имя_таблицы;

Такой подход подсчитывает только те записи, которые удовлетворяют условию.

Подсчет количества для разных категорий с использованием CASE

Вы можете подсчитать количество значений для категорий, описанных в одном столбце, используя конструкцию CASE:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  COUNT(CASE WHEN категория = 'A' THEN 1 END) AS CategoryACount,
  COUNT(CASE WHEN категория = 'B' THEN 1 END) AS CategoryBCount
FROM 
  имя_таблицы;

Несмотря на удобство такого подхода, следует помнить, что подобные подсчеты могут стимулировать конкуренцию между категориями.

Чистая агрегация с помощью FILTER и COUNTIF

В PostgreSQL и SQLite активно используются клауза FILTER и функция COUNTIF, которые упрощают выполняемые условные подсчеты:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  COUNT(*) FILTER (WHERE условие) AS ConditionalCount
FROM 
  имя_таблицы;

Зачем усложнять, если есть FILTER!

В Google BigQuery функция COUNTIF эффективно осуществляет подсчет со сложными условиями:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  COUNTIF(условие) AS ConditionalCount
FROM 
  имя_таблицы;

COUNTIF – это универсальный инструмент для осуществления условных подсчетов.

Визуализация

Представьте, что COUNT(condition) в SQL – это портье у входа в клуб, который пропускает только тех посетителей, которые удовлетворяют определенным критериям:

- ✓ Критерий для входа: являетесь владельцем красной шапки (🔴🧢)
- 🚶‍♂️ Посетитель 1: Имеет красную шапку (🔴🧢)
- 🚶‍♀️ Посетитель 2: Имеет синюю шапку (🔵🧢)
- 🚶‍♂️ Посетитель 3: Имеет красную шапку (🔴🧢)
- 🚶‍♀️ Посетитель 4: Шапки нет

Применение условия в COUNT выглядит так:

SQL
Скопировать код
SELECT COUNT(*) AS всего, COUNT(CASE WHEN цвет_шапки = 'красный' THEN 1 END) AS счет_красных_шапок
FROM посетители_клуба;

Результат работы портье:

Markdown
Скопировать код
| всего | счет_красных_шапок |
| ----- | ------------------ |
| 4     | 2                  |

Используя COUNT(condition), мы фильтруем тех, кто будет учтен в подсчете. И такой подход одобряется нашим портье! 🔍✅

Упрощение подсчетов с использованием бинарной логики

Бинарная логика — это вычислительная упрощение (1 для true, 0 для false), которая облегчает подсчет условных записей:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  SUM(CASE WHEN условие THEN 1 ELSE 0 END) AS ConditionalCount
FROM 
  имя_таблицы;

Этот метод идеально подходит для работы с несколькими условиями одновременно.

Точные подсчеты с использованием IIF

В SQL Server функция IIF является более компактной альтернативой CASE:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  COUNT(IIF(условие, 1, NULL)) AS ConditionalCount
FROM 
  имя_таблицы;

Функция IIF работает как удобный фильтр, исключая NULL и обеспечивая точность подсчетов.

Полезные материалы

  1. Почему count() работает медленнее обычного запроса в SQLAlchemy? – Stack Overflow — Обзор особенностей использования функции COUNT() при работе с условиями в SQLAlchemy.

  2. Функции COUNT(), AVG() и SUM() в SQL – W3Schools — Современная информация о функциях агрегации с примерами использования условий в COUNT().

  3. COUNT (Transact-SQL) – SQL Server – Microsoft Learn — Подробный анализ применения функции COUNT() в Transact-SQL.

  4. Функции агрегации SQL | Продвинутый SQL – Mode — Полное руководство по функциям агрегации в SQL, включая COUNT().

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024

Загрузка...