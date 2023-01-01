Применение условий в функции Count() SQL без WHERE#Разное
Быстрый ответ
Да, условия можно использовать в функции
COUNT(), применяя
SUM() и логическое выражение:
SELECT
SUM(условие::int) AS ConditionalCount
FROM
имя_таблицы;
Вместо
условие подставьте ваше условие, а вместо
имя_таблицы – имя необходимой таблицы. Выражение
условие::int переводит булевый результат в число (
1 для
true,
0 для
false); функция
SUM() подсчитывает только те случаи, где результат
true.
Продвинутое использование условий при подсчете с помощью CASE
В SQL вы можете использовать
COUNT() в связке с оператором
CASE для добавления условий без использования
WHERE. Это позволяет агрегировать данные, не нарушая при этом их целостности:
SELECT
COUNT(CASE WHEN условие THEN 1 END) AS ConditionalCount
FROM
имя_таблицы;
Такой подход подсчитывает только те записи, которые удовлетворяют условию.
Подсчет количества для разных категорий с использованием CASE
Вы можете подсчитать количество значений для категорий, описанных в одном столбце, используя конструкцию
CASE:
SELECT
COUNT(CASE WHEN категория = 'A' THEN 1 END) AS CategoryACount,
COUNT(CASE WHEN категория = 'B' THEN 1 END) AS CategoryBCount
FROM
имя_таблицы;
Несмотря на удобство такого подхода, следует помнить, что подобные подсчеты могут стимулировать конкуренцию между категориями.
Чистая агрегация с помощью FILTER и COUNTIF
В PostgreSQL и SQLite активно используются клауза
FILTER и функция
COUNTIF, которые упрощают выполняемые условные подсчеты:
SELECT
COUNT(*) FILTER (WHERE условие) AS ConditionalCount
FROM
имя_таблицы;
Зачем усложнять, если есть
FILTER!
В Google BigQuery функция
COUNTIF эффективно осуществляет подсчет со сложными условиями:
SELECT
COUNTIF(условие) AS ConditionalCount
FROM
имя_таблицы;
COUNTIF – это универсальный инструмент для осуществления условных подсчетов.
Визуализация
Представьте, что
COUNT(condition) в SQL – это портье у входа в клуб, который пропускает только тех посетителей, которые удовлетворяют определенным критериям:
- ✓ Критерий для входа: являетесь владельцем красной шапки (🔴🧢)
- 🚶♂️ Посетитель 1: Имеет красную шапку (🔴🧢)
- 🚶♀️ Посетитель 2: Имеет синюю шапку (🔵🧢)
- 🚶♂️ Посетитель 3: Имеет красную шапку (🔴🧢)
- 🚶♀️ Посетитель 4: Шапки нет
Применение условия в
COUNT выглядит так:
SELECT COUNT(*) AS всего, COUNT(CASE WHEN цвет_шапки = 'красный' THEN 1 END) AS счет_красных_шапок
FROM посетители_клуба;
Результат работы портье:
| всего | счет_красных_шапок |
| ----- | ------------------ |
| 4 | 2 |
Используя
COUNT(condition), мы фильтруем тех, кто будет учтен в подсчете. И такой подход одобряется нашим портье! 🔍✅
Упрощение подсчетов с использованием бинарной логики
Бинарная логика — это вычислительная упрощение (
1 для
true,
0 для
false), которая облегчает подсчет условных записей:
SELECT
SUM(CASE WHEN условие THEN 1 ELSE 0 END) AS ConditionalCount
FROM
имя_таблицы;
Этот метод идеально подходит для работы с несколькими условиями одновременно.
Точные подсчеты с использованием IIF
В SQL Server функция
IIF является более компактной альтернативой
CASE:
SELECT
COUNT(IIF(условие, 1, NULL)) AS ConditionalCount
FROM
имя_таблицы;
Функция
IIF работает как удобный фильтр, исключая
NULL и обеспечивая точность подсчетов.
