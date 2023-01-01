Применение условий в функции Count() SQL без WHERE

Быстрый ответ

Да, условия можно использовать в функции COUNT() , применяя SUM() и логическое выражение:

SQL Скопировать код SELECT SUM(условие::int) AS ConditionalCount FROM имя_таблицы;

Вместо условие подставьте ваше условие, а вместо имя_таблицы – имя необходимой таблицы. Выражение условие::int переводит булевый результат в число ( 1 для true , 0 для false ); функция SUM() подсчитывает только те случаи, где результат true .

Продвинутое использование условий при подсчете с помощью CASE

В SQL вы можете использовать COUNT() в связке с оператором CASE для добавления условий без использования WHERE . Это позволяет агрегировать данные, не нарушая при этом их целостности:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(CASE WHEN условие THEN 1 END) AS ConditionalCount FROM имя_таблицы;

Такой подход подсчитывает только те записи, которые удовлетворяют условию.

Подсчет количества для разных категорий с использованием CASE

Вы можете подсчитать количество значений для категорий, описанных в одном столбце, используя конструкцию CASE :

SQL Скопировать код SELECT COUNT(CASE WHEN категория = 'A' THEN 1 END) AS CategoryACount, COUNT(CASE WHEN категория = 'B' THEN 1 END) AS CategoryBCount FROM имя_таблицы;

Несмотря на удобство такого подхода, следует помнить, что подобные подсчеты могут стимулировать конкуренцию между категориями.

Чистая агрегация с помощью FILTER и COUNTIF

В PostgreSQL и SQLite активно используются клауза FILTER и функция COUNTIF , которые упрощают выполняемые условные подсчеты:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(*) FILTER (WHERE условие) AS ConditionalCount FROM имя_таблицы;

Зачем усложнять, если есть FILTER !

В Google BigQuery функция COUNTIF эффективно осуществляет подсчет со сложными условиями:

SQL Скопировать код SELECT COUNTIF(условие) AS ConditionalCount FROM имя_таблицы;

COUNTIF – это универсальный инструмент для осуществления условных подсчетов.

Визуализация

Представьте, что COUNT(condition) в SQL – это портье у входа в клуб, который пропускает только тех посетителей, которые удовлетворяют определенным критериям:

- ✓ Критерий для входа: являетесь владельцем красной шапки (🔴🧢) - 🚶‍♂️ Посетитель 1: Имеет красную шапку (🔴🧢) - 🚶‍♀️ Посетитель 2: Имеет синюю шапку (🔵🧢) - 🚶‍♂️ Посетитель 3: Имеет красную шапку (🔴🧢) - 🚶‍♀️ Посетитель 4: Шапки нет

Применение условия в COUNT выглядит так:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(*) AS всего, COUNT(CASE WHEN цвет_шапки = 'красный' THEN 1 END) AS счет_красных_шапок FROM посетители_клуба;

Результат работы портье:

Markdown Скопировать код | всего | счет_красных_шапок | | ----- | ------------------ | | 4 | 2 |

Используя COUNT(condition) , мы фильтруем тех, кто будет учтен в подсчете. И такой подход одобряется нашим портье! 🔍✅

Упрощение подсчетов с использованием бинарной логики

Бинарная логика — это вычислительная упрощение ( 1 для true , 0 для false ), которая облегчает подсчет условных записей:

SQL Скопировать код SELECT SUM(CASE WHEN условие THEN 1 ELSE 0 END) AS ConditionalCount FROM имя_таблицы;

Этот метод идеально подходит для работы с несколькими условиями одновременно.

Точные подсчеты с использованием IIF

В SQL Server функция IIF является более компактной альтернативой CASE :

SQL Скопировать код SELECT COUNT(IIF(условие, 1, NULL)) AS ConditionalCount FROM имя_таблицы;

Функция IIF работает как удобный фильтр, исключая NULL и обеспечивая точность подсчетов.

