"Применение Primary Keys и Unique Index в MS SQL"

Быстрый ответ

Первичный ключ ( PK ) – это основной уникальный идентификатор таблицы, исключающий повторения и null-значения. Выступая в роли непубличного уникального индекса, он обеспечивает высокую эффективность запросов. Предпочтительно использовать его для столбцов, отвечающих за идентификацию.

SQL Скопировать код -- Если необходимый идентификатор клиента отсутствует, используйте первичный ключ! ALTER TABLE Customers ADD CONSTRAINT PK_Customers PRIMARY KEY (CustomerID);

Уникальный индекс ( UI ) гарантирует уникальность значений в ряде столбцов, при этом допускает наличие null-значений. Идеальный инструмент для установления вторичных уникальных ограничений.

SQL Скопировать код -- Потому что Джон из Канады и Джон из США – это две разные личности. CREATE UNIQUE INDEX UI_CustomerEmail ON Customers (Email, Country);

Суррогатные и натуральные ключи

Важно отличать суррогатные ключи – искусственно созданные идентификаторы, например, автоинкрементные числа, – от натуральных ключей, которые естественно вытекают из данных, как, например, ISBN у книги.

SQL Скопировать код -- Потому что пункт сбора платы №1 – это не то же самое, что и пункт сбора платы №2, особенно если рядом с последним расположена кофейня. ALTER TABLE TollBooths ADD CONSTRAINT PK_TollBooths PRIMARY KEY (BoothID);

SQL Скопировать код -- Каждый автомобиль уникален, так же как и вы! ALTER TABLE Cars ADD CONSTRAINT PK_Cars PRIMARY KEY (VIN);

Транзакционная репликация в SQL Server

При работе с транзакционной репликацией в MS SQL Server, необходимы первичные ключи и уникальные индексы, они обеспечивают идентификацию каждой строки в процессе репликации. Обратите внимание: отключение индексов первичных ключей может нарушить репликационный процесс.

Управление "многие-ко-многим" отношениями

В таблицах с отношениями "многие ко многим" первичные ключи играют предельно важную роль. Игнорирование их добавляет сложность к формированию запросов и соединений и способствует возникновению аномалий в данных.

SQL Скопировать код -- Когда одна книга может быть любимой у нескольких авторов, а каждый автор написал множество книг. CREATE TABLE BookAuthors ( BookID int REFERENCES Books (BookID), AuthorID int REFERENCES Authors (AuthorID), PRIMARY KEY (BookID, AuthorID) );

Проектирование и поддержка баз данных

Соблюдение стандартов кодирования, регулирующих использование первичных ключей и уникальных индексов, помогает упростить поддержку и стандартизацию баз данных. Несмотря на заманчивую возможность использования e-mail как уникального идентификатора, такой подход ненадежен из-за вероятности изменения и повторения таких значений.

Оптимизация баз данных повышенной масштабности

В базах данных большой масштабности в оптимизационных целях иногда первичные ключи могут быть заменены уникальными индексами. Однако, это требует тщательного подхода к проектированию базы данных и разработке стратегии репликации.

Последствия отсутствия первичных ключей

Таблицы без первичных ключей могут приводить к проблемам при редактировании в некоторых приложениях и нередко не обеспечивают должную целостность данных. Советуем придерживаться лучших практик проектирования, не отказывайтесь от использования первичных ключей.

Визуализация

Представим замковые ворота:

🏰 Вход в замок 🏰

Первичный ключ – это как главный ключ проверяющего (🔐), открывающий замковые ворота. Такой ключ всегда один и он однозначно идентифицирует каждого прибывшего (строку).

Уникальный индекс – это как индивидуальные пропуска (🎟️) для доступа через разные двери внутри замка. Эти пропуска уникальны, но основным они не являются.

Запомните, Первичный ключ – это 🔐, а Уникальный индекс – это 🎟️.

Репликация таблиц без первичных ключей в MS SQL Server

Репликация таблиц без первичных ключей в MS SQL Server требует особого внимания и аккуратности, чтобы не нарушить целостность данных.

Роль эффективной идентификации

Используйте первичные ключи для единственной идентификации записей. Игнорирование уникальной идентификации может привести к серьезным проблемам с сохранностью данных.

Полезная литература

Чтобы углубить свои знания в области проектирования баз данных, обратитесь к специализированным изданиям, рассматривающим вопросы об первичных ключах и уникальных индексах.

