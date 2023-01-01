"Применение Primary Keys и Unique Index в MS SQL"#Индексы #PRIMARY KEY #Ограничения (Constraints)
Первичный ключ (
PK) – это основной уникальный идентификатор таблицы, исключающий повторения и null-значения. Выступая в роли непубличного уникального индекса, он обеспечивает высокую эффективность запросов. Предпочтительно использовать его для столбцов, отвечающих за идентификацию.
-- Если необходимый идентификатор клиента отсутствует, используйте первичный ключ!
ALTER TABLE Customers ADD CONSTRAINT PK_Customers PRIMARY KEY (CustomerID);
Уникальный индекс (
UI) гарантирует уникальность значений в ряде столбцов, при этом допускает наличие null-значений. Идеальный инструмент для установления вторичных уникальных ограничений.
-- Потому что Джон из Канады и Джон из США – это две разные личности.
CREATE UNIQUE INDEX UI_CustomerEmail ON Customers (Email, Country);
Суррогатные и натуральные ключи
Важно отличать суррогатные ключи – искусственно созданные идентификаторы, например, автоинкрементные числа, – от натуральных ключей, которые естественно вытекают из данных, как, например, ISBN у книги.
-- Потому что пункт сбора платы №1 – это не то же самое, что и пункт сбора платы №2, особенно если рядом с последним расположена кофейня.
ALTER TABLE TollBooths ADD CONSTRAINT PK_TollBooths PRIMARY KEY (BoothID);
-- Каждый автомобиль уникален, так же как и вы!
ALTER TABLE Cars ADD CONSTRAINT PK_Cars PRIMARY KEY (VIN);
Транзакционная репликация в SQL Server
При работе с транзакционной репликацией в MS SQL Server, необходимы первичные ключи и уникальные индексы, они обеспечивают идентификацию каждой строки в процессе репликации. Обратите внимание: отключение индексов первичных ключей может нарушить репликационный процесс.
Управление "многие-ко-многим" отношениями
В таблицах с отношениями "многие ко многим" первичные ключи играют предельно важную роль. Игнорирование их добавляет сложность к формированию запросов и соединений и способствует возникновению аномалий в данных.
-- Когда одна книга может быть любимой у нескольких авторов, а каждый автор написал множество книг.
CREATE TABLE BookAuthors (
BookID int REFERENCES Books (BookID),
AuthorID int REFERENCES Authors (AuthorID),
PRIMARY KEY (BookID, AuthorID)
);
Проектирование и поддержка баз данных
Соблюдение стандартов кодирования, регулирующих использование первичных ключей и уникальных индексов, помогает упростить поддержку и стандартизацию баз данных. Несмотря на заманчивую возможность использования e-mail как уникального идентификатора, такой подход ненадежен из-за вероятности изменения и повторения таких значений.
Оптимизация баз данных повышенной масштабности
В базах данных большой масштабности в оптимизационных целях иногда первичные ключи могут быть заменены уникальными индексами. Однако, это требует тщательного подхода к проектированию базы данных и разработке стратегии репликации.
Последствия отсутствия первичных ключей
Таблицы без первичных ключей могут приводить к проблемам при редактировании в некоторых приложениях и нередко не обеспечивают должную целостность данных. Советуем придерживаться лучших практик проектирования, не отказывайтесь от использования первичных ключей.
Визуализация
Представим замковые ворота:
🏰 Вход в замок 🏰
Первичный ключ – это как главный ключ проверяющего (🔐), открывающий замковые ворота. Такой ключ всегда один и он однозначно идентифицирует каждого прибывшего (строку).
Уникальный индекс – это как индивидуальные пропуска (🎟️) для доступа через разные двери внутри замка. Эти пропуска уникальны, но основным они не являются.
Запомните, Первичный ключ – это 🔐, а Уникальный индекс – это 🎟️.
Репликация таблиц без первичных ключей в MS SQL Server
Репликация таблиц без первичных ключей в MS SQL Server требует особого внимания и аккуратности, чтобы не нарушить целостность данных.
Роль эффективной идентификации
Используйте первичные ключи для единственной идентификации записей. Игнорирование уникальной идентификации может привести к серьезным проблемам с сохранностью данных.
