Преобразование timestamp в date в Oracle: макс./мин. значения

Быстрый ответ

Чтобы исключить временную составляющую из метки в Oracle SQL, применяйте функцию TRUNC :

SQL Скопировать код SELECT TRUNC(your_timestamp_column) FROM your_table;

Если требуется преобразовать временную метку в дату, используйте функцию CAST :

SQL Скопировать код SELECT CAST(your_timestamp_column AS DATE) FROM your_table;

Функция TRUNC отсекает время, тогда как CAST преобразует его в полночь в результирующей дате.

Обработка часовых поясов: остерегайтесь искажения времени

Для правильного преобразования временных меток, с учетом часового пояса, примените конструкцию с указанием UTC:

SQL Скопировать код SELECT CAST(your_timestamp_column AT TIME ZONE 'UTC' AS DATE) FROM your_table;

Это преобразование учитывает нужный часовой пояс.

Особые ситуации: делайте шаг осторожно, словно в ночном походе

Сложности могут встретиться в нестандартных ситуациях. Будьте бдительны:

Переход на летнее время: переключение часов

Изменения из-за перехода на летнее или зимнее время требуют особого внимания:

SQL Скопировать код SELECT CAST(your_daylight_savings_timestamp AS DATE) FROM your_table;

Високосные секунды: пропущенные моменты

Oracle не учитывает високосные секунды для типа DATE . Учтите это:

SQL Скопировать код SELECT CAST(your_skip_a_beat_timestamp AS DATE) FROM your_table;

Потеря точности: ни на секунду не забывайте об этом

При преобразовании в DATE стоит помнить, что теряются доли секунд:

SQL Скопировать код SELECT CAST(your_high_precision_timestamp AS DATE) FROM your_table;

Лучшие практики запросов: к звёздам SQL через точное написание кода

Следуйте этим правилам:

Всегда указывайте часовой пояс, когда работаете с типом TIMESTAMP WITH TIME ZONE .

. Используйте TRUNC с осторожностью, поскольку это может повлиять на производительность запроса.

с осторожностью, поскольку это может повлиять на производительность запроса. Обдуманно применяйте функции, учитывая их влияние на эффективность выполнения запроса.

Визуализация

Пример преобразования временной метки в дату:

Markdown Скопировать код Временная метка (🖼️): "2023-04-12 15:24:01"

после применения CAST мы получаем:

SQL Скопировать код SELECT CAST(🖼️ AS DATE) FROM dual;

и в результате:

Markdown Скопировать код Дата (📅): "2023-04-12"

Временная метка содержит дату и время, а результат – только дату.

Дополнительные сценарии: стоит быть готовыми к всему

Посмотрим на другие примеры преобразования:

NULLы: Они как призраки в машине

Записи со значением NULL можно исключить следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT CAST(your_timestamp_column AS DATE) FROM your_table WHERE your_timestamp_column IS NOT NULL;

Форматирование дат: красота в деталях

Чтобы задать формат вывода даты, используйте TO_CHAR :

SQL Скопировать код SELECT TO_CHAR(CAST(your_timestamp_column AS DATE), 'YYYY-MM-DD') FROM your_table;

Расчет интервалов: перемещение во времени стало проще

Вычислите разницу между датами на основе временных меток:

SQL Скопировать код SELECT CAST(your_timestamp_column AS DATE) – CAST(your_other_timestamp_column AS DATE) FROM your_table;

Это позволит узнать количество дней между двумя датами.

