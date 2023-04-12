logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Преобразование timestamp в date в Oracle: макс./мин. значения
Перейти

Преобразование timestamp в date в Oracle: макс./мин. значения

#SQL для аналитиков  #Типы данных SQL  #Работа с датами и временем  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы исключить временную составляющую из метки в Oracle SQL, применяйте функцию TRUNC:

SQL
Скопировать код
SELECT TRUNC(your_timestamp_column) FROM your_table;

Если требуется преобразовать временную метку в дату, используйте функцию CAST:

SQL
Скопировать код
SELECT CAST(your_timestamp_column AS DATE) FROM your_table;

Функция TRUNC отсекает время, тогда как CAST преобразует его в полночь в результирующей дате.

Обработка часовых поясов: остерегайтесь искажения времени

Для правильного преобразования временных меток, с учетом часового пояса, примените конструкцию с указанием UTC:

SQL
Скопировать код
SELECT CAST(your_timestamp_column AT TIME ZONE 'UTC' AS DATE) FROM your_table;

Это преобразование учитывает нужный часовой пояс.

Особые ситуации: делайте шаг осторожно, словно в ночном походе

Сложности могут встретиться в нестандартных ситуациях. Будьте бдительны:

Переход на летнее время: переключение часов

Изменения из-за перехода на летнее или зимнее время требуют особого внимания:

SQL
Скопировать код
SELECT CAST(your_daylight_savings_timestamp AS DATE) FROM your_table;

Високосные секунды: пропущенные моменты

Oracle не учитывает високосные секунды для типа DATE. Учтите это:

SQL
Скопировать код
SELECT CAST(your_skip_a_beat_timestamp AS DATE) FROM your_table;

Потеря точности: ни на секунду не забывайте об этом

При преобразовании в DATE стоит помнить, что теряются доли секунд:

SQL
Скопировать код
SELECT CAST(your_high_precision_timestamp AS DATE) FROM your_table;

Лучшие практики запросов: к звёздам SQL через точное написание кода

Следуйте этим правилам:

  • Всегда указывайте часовой пояс, когда работаете с типом TIMESTAMP WITH TIME ZONE.
  • Используйте TRUNC с осторожностью, поскольку это может повлиять на производительность запроса.
  • Обдуманно применяйте функции, учитывая их влияние на эффективность выполнения запроса.

Визуализация

Пример преобразования временной метки в дату:

Markdown
Скопировать код
Временная метка (🖼️): "2023-04-12 15:24:01"

после применения CAST мы получаем:

SQL
Скопировать код
SELECT CAST(🖼️ AS DATE) FROM dual;

и в результате:

Markdown
Скопировать код
Дата (📅): "2023-04-12"

Временная метка содержит дату и время, а результат – только дату.

Дополнительные сценарии: стоит быть готовыми к всему

Посмотрим на другие примеры преобразования:

NULLы: Они как призраки в машине

Записи со значением NULL можно исключить следующим образом:

SQL
Скопировать код
SELECT CAST(your_timestamp_column AS DATE) FROM your_table WHERE your_timestamp_column IS NOT NULL;

Форматирование дат: красота в деталях

Чтобы задать формат вывода даты, используйте TO_CHAR:

SQL
Скопировать код
SELECT TO_CHAR(CAST(your_timestamp_column AS DATE), 'YYYY-MM-DD') FROM your_table;

Расчет интервалов: перемещение во времени стало проще

Вычислите разницу между датами на основе временных меток:

SQL
Скопировать код
SELECT CAST(your_timestamp_column AS DATE) – CAST(your_other_timestamp_column AS DATE) FROM your_table;

Это позволит узнать количество дней между двумя датами.

Полезные материалы

  1. TRUNC (date) — официальная документация Oracle к функции TRUNC.
  2. Questions — платформа для вопросов по SQL от Тома.
  3. Страница не найдена — статья о преобразовании типов данных в Oracle SQL.
  4. Страница не найдена – Учебник Oracle PL/SQL — информация о работе с датами в Oracle PL/SQL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую функцию следует использовать для исключения временной составляющей из временной метки в Oracle?
1 / 5

