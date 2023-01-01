Преобразование строки в число в SQL Server 2005

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Типы данных SQL  
Быстрый ответ

Если вам необходимо преобразовать строку в целое число при помощи SQL, то функция CAST прекрасно справится с этой задачей:

SELECT CAST(string_column AS INT) FROM table;

Хорошей альтернативой может стать функция CONVERT:

SELECT CONVERT(INT, string_column) FROM table;

Однако отметим, что для успешного преобразования, строка должна состоять лишь из чисел. Это поможет избежать возможные ошибки.

Тщательная подготовка: удаляем нецифровые символы

Тщательная подготовка: удаляем нецифровые символы

Перед преобразованием строки в число, убедитесь, что она действительно содержит только числовые символы. Навыки программирования помогут устранить ошибки и предотвратить неожиданные результаты.

  • Для проверки можно воспользоваться функцией ISNUMERIC:
SELECT string_column FROM table WHERE ISNUMERIC(string_column) = 1;
  • Проверьте корректность работы запросов с разными и сложными входными данными.
  • Если у вас есть символы, не являющиеся цифрами, отслеживайте и удаляйте их до начала преобразования.

Округление: необходимость при работе с дробными числами

Если вы столкнулись со строками, содержащими дробные числа, не забывайте про округление:

  • При конвертации в целочисленное значение, SQL Server отсеивает дробную часть без округления, что может привести к потере точности.
  • Чтобы избежать этой проблемы, можно применить округление:
SELECT CAST(CAST(string_column AS FLOAT) + 0.5 AS INT) FROM table WHERE ISNUMERIC(string_column) = 1;

Вопросы производительности: выбор оптимального метода

Важно выбрать наиболее эффективный способ преобразования строк в целые числа:

  • Использование функции CONVERT может увеличить время обработки, особенно при работе с большими объёмами данных.
  • Старайтесь избегать применения преобразования в условиях JOIN и WHERE.
  • Не забывайте документировать ваше решение для удобства будущего использования.

Совместимость: убедитесь в поддержке функций

Хотя функции CAST и CONVERT широко поддерживаются, такие функции как TRY_PARSE и TRY_CONVERT могут быть недоступны в старых версиях SQL Server, например, в 2005. Поэтому всегда проверяйте совместимость применяемых функций с версией вашей базы данных.

Визуализация

Преобразование строки в число в SQL можно представить как выбор исключительно числовых блюд в меню элитного Numeric Café:

Меню (🔢): [ 'бургер', 'пицца', '3', 'тако', '5' ]

Заблаговременно мы выбираем из меню только числовые позиции:

SELECT CAST(Dish AS INT) FROM Menu WHERE ISNUMERIC(Dish) = 1;

И вот, в нашем заказе остались только числа:

Заказ (🍴): [ 3, 5 ]

Уверяю вас, Numeric Café гарантирует подачу исключительно числовых блюд, отбраковывая все остальное.

Проблемы и трудности при преобразовании

Преобразование строк в целые числа может подстерегать различные "подводные камни":

  • Потеря данных: при конвертации дробные числа могут потерять точность.
  • Ввод неверного формата: строковые поля, содержащие нецифровые символы, могут затруднить процесс преобразования. Обращайтесь с ними аккуратно!
  • Переполнение: целочисленные типы данных имеют свои ограничения, и слишком большие числа вызовут ошибку переполнения.
  • Локализация: формат представления дробных чисел в строковом виде может отличаться в разных регионах, что может повлиять на успешное преобразование.

Разработайте надёжные методы обработки этих исключений для бесперебойного преобразования.

Углубленные стратегии: для работы с нестандартными строками

Если вам приходится иметь дело с нестандартными строками, вам могут пригодиться:

  • Регулярные выражения: используются для извлечения чисел из текста.
  • Пользовательские функции: помогают в обработке специфических преобразований.
  • ETL процессы: используются для предварительного анализа и преобразования данных перед их загрузкой в базу данных.

Использование этих подходов поможет сделать данные максимально корректными и понятными.

Полезные материалы

  1. CAST и CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальное руководство Microsoft по функциям CAST и CONVERT.
  2. PostgreSQL: Документация: 16: Глава 10. Преобразование типов — информация о преобразовании типов в PostgreSQL.
  3. TO_NUMBER – Документация Oracle — справочник по функции TO_NUMBER для преобразования строк в числа в системе Oracle.
  4. Руководство по работе с функциями приведения типов и операторами в MySQL 8.0 — инструкции по функции CAST() в MySQL.
  5. Загрузка файла JSON, ошибка undefined – Stack Overflow — обсуждение ошибок преобразования строк в числа.
  6. Типы данных в SQLite Версии 3 — описание работы с приведением типов в SQLite.
  7. Oracle / PLSQL: Функция TO_NUMBER — примеры использования функции TO_NUMBER в Oracle/PLSQL.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

