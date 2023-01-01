Преобразование строки в число в SQL Server 2005

Быстрый ответ

Если вам необходимо преобразовать строку в целое число при помощи SQL, то функция CAST прекрасно справится с этой задачей:

SQL Скопировать код SELECT CAST(string_column AS INT) FROM table;

Хорошей альтернативой может стать функция CONVERT :

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(INT, string_column) FROM table;

Однако отметим, что для успешного преобразования, строка должна состоять лишь из чисел. Это поможет избежать возможные ошибки.

Тщательная подготовка: удаляем нецифровые символы

Перед преобразованием строки в число, убедитесь, что она действительно содержит только числовые символы. Навыки программирования помогут устранить ошибки и предотвратить неожиданные результаты.

Для проверки можно воспользоваться функцией ISNUMERIC :

SQL Скопировать код SELECT string_column FROM table WHERE ISNUMERIC(string_column) = 1;

Проверьте корректность работы запросов с разными и сложными входными данными.

Если у вас есть символы, не являющиеся цифрами, отслеживайте и удаляйте их до начала преобразования.

Округление: необходимость при работе с дробными числами

Если вы столкнулись со строками, содержащими дробные числа, не забывайте про округление:

При конвертации в целочисленное значение, SQL Server отсеивает дробную часть без округления, что может привести к потере точности.

Чтобы избежать этой проблемы, можно применить округление:

SQL Скопировать код SELECT CAST(CAST(string_column AS FLOAT) + 0.5 AS INT) FROM table WHERE ISNUMERIC(string_column) = 1;

Вопросы производительности: выбор оптимального метода

Важно выбрать наиболее эффективный способ преобразования строк в целые числа:

Использование функции CONVERT может увеличить время обработки, особенно при работе с большими объёмами данных.

может увеличить время обработки, особенно при работе с большими объёмами данных. Старайтесь избегать применения преобразования в условиях JOIN и WHERE .

и . Не забывайте документировать ваше решение для удобства будущего использования.

Совместимость: убедитесь в поддержке функций

Хотя функции CAST и CONVERT широко поддерживаются, такие функции как TRY_PARSE и TRY_CONVERT могут быть недоступны в старых версиях SQL Server, например, в 2005. Поэтому всегда проверяйте совместимость применяемых функций с версией вашей базы данных.

Визуализация

Преобразование строки в число в SQL можно представить как выбор исключительно числовых блюд в меню элитного Numeric Café:

Markdown Скопировать код Меню (🔢): [ 'бургер', 'пицца', '3', 'тако', '5' ]

Заблаговременно мы выбираем из меню только числовые позиции:

SQL Скопировать код SELECT CAST(Dish AS INT) FROM Menu WHERE ISNUMERIC(Dish) = 1;

И вот, в нашем заказе остались только числа:

Markdown Скопировать код Заказ (🍴): [ 3, 5 ]

Уверяю вас, Numeric Café гарантирует подачу исключительно числовых блюд, отбраковывая все остальное.

Проблемы и трудности при преобразовании

Преобразование строк в целые числа может подстерегать различные "подводные камни":

Потеря данных : при конвертации дробные числа могут потерять точность.

: при конвертации дробные числа могут потерять точность. Ввод неверного формата : строковые поля, содержащие нецифровые символы, могут затруднить процесс преобразования. Обращайтесь с ними аккуратно!

: строковые поля, содержащие нецифровые символы, могут затруднить процесс преобразования. Обращайтесь с ними аккуратно! Переполнение : целочисленные типы данных имеют свои ограничения, и слишком большие числа вызовут ошибку переполнения.

: целочисленные типы данных имеют свои ограничения, и слишком большие числа вызовут ошибку переполнения. Локализация: формат представления дробных чисел в строковом виде может отличаться в разных регионах, что может повлиять на успешное преобразование.

Разработайте надёжные методы обработки этих исключений для бесперебойного преобразования.

Углубленные стратегии: для работы с нестандартными строками

Если вам приходится иметь дело с нестандартными строками, вам могут пригодиться:

Регулярные выражения : используются для извлечения чисел из текста.

: используются для извлечения чисел из текста. Пользовательские функции : помогают в обработке специфических преобразований.

: помогают в обработке специфических преобразований. ETL процессы: используются для предварительного анализа и преобразования данных перед их загрузкой в базу данных.

Использование этих подходов поможет сделать данные максимально корректными и понятными.

