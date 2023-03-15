Преобразование datetime в date в MySQL для сравнения#Основы SQL #MySQL / MariaDB #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для удаления времени из поля
DATETIME используйте функцию
DATE():
SELECT DATE(datetime_col) FROM table;
Результатом запроса будут даты в формате
YYYY-MM-DD, временная составляющая будет исключена.
Не спешите очищать даты...
В некоторых ситуациях применение функции
DATE() может оказаться нецелесообразным:
- Данные имеют привязку к конкретному времени.
- Необходимо сохранение точных временных отметок.
- Требуется учёт часового пояса.
Больше, чем один трюк: DATE_FORMAT()
SELECT DATE_FORMAT(datetime_col, '%Y-%m-%d') AS formatted_date FROM table;
С помощью функции
DATE_FORMAT() можно форматировать дату в соответствии с заданными параметрами.
Рациональные сравнения дат
Старайтесь избегать излишнего использования функций при сравнении дат:
SELECT * FROM table WHERE DATE(datetime_col) = '2023-03-15';
Для более эффективных SQL-запросов давайте возможность MySQL проводить вычисления:
SELECT * FROM table WHERE datetime_col >= '2023-03-15' AND datetime_col < '2023-03-16';
Визуализация
Представьте 🍉 дату и время. Нашей целью является удаление временной составляющей (как будто мы снимаем кожуру), оставив только дату (плод):
📅 Полное значение DateTime: 2023-03-15 08:30:00
🔪 Очиститель: Функция DATE()
Результат очистки:
SELECT DATE(`datetime_column`) FROM `table`;
Результат будет иметь вид очищенного кусочка даты 🍉:
| Дата |
|------------|
| 2023-03-15 |
Иногда отбрасывание времени может быть нецелесообразно; временная составляющая может быть важной, и её следует сохранять или изменять с помощью других функций MySQL.
Часовые пояса: когда каждая минута имеет значение
Для корректировки даты с учётом часового пояса используйте следующую конструкцию:
SELECT CONVERT_TZ(datetime_col, '+00:00', 'SYSTEM') AS user_timezone_date FROM table;
Данный запрос конвертирует
datetime_col в часовой пояс системы.
NULL не всегда означает отсутствие информации
Если
datetime_col может содержать
NULL:
-- NULL? Значение по умолчанию на помощь.
SELECT IFNULL(DATE(datetime_col), 'DefaultValue') FROM table;
В случае отсутствия значения вернётся дата по умолчанию, что не помешает вашим планам.
Хорошее, плохое и уродливое: устаревшие данные
Как работать с датами в нестандартных форматах:
SELECT STR_TO_DATE(string_date_col, '%Y-%m-%d %H:%i:%s') FROM table;
Этот запрос поможет преобразовать строковые представления даты и времени обратно в формат даты.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик