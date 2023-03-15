Преобразование datetime в date в MySQL для сравнения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для удаления времени из поля DATETIME используйте функцию DATE() :

SQL Скопировать код SELECT DATE(datetime_col) FROM table;

Результатом запроса будут даты в формате YYYY-MM-DD , временная составляющая будет исключена.

Не спешите очищать даты...

В некоторых ситуациях применение функции DATE() может оказаться нецелесообразным:

Данные имеют привязку к конкретному времени.

Необходимо сохранение точных временных отметок.

Требуется учёт часового пояса.

Больше, чем один трюк: DATE_FORMAT()

SQL Скопировать код SELECT DATE_FORMAT(datetime_col, '%Y-%m-%d') AS formatted_date FROM table;

С помощью функции DATE_FORMAT() можно форматировать дату в соответствии с заданными параметрами.

Рациональные сравнения дат

Старайтесь избегать излишнего использования функций при сравнении дат:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE DATE(datetime_col) = '2023-03-15';

Для более эффективных SQL-запросов давайте возможность MySQL проводить вычисления:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE datetime_col >= '2023-03-15' AND datetime_col < '2023-03-16';

Визуализация

Представьте 🍉 дату и время. Нашей целью является удаление временной составляющей (как будто мы снимаем кожуру), оставив только дату (плод):

Markdown Скопировать код 📅 Полное значение DateTime: 2023-03-15 08:30:00 🔪 Очиститель: Функция DATE()

Результат очистки:

SQL Скопировать код SELECT DATE(`datetime_column`) FROM `table`;

Результат будет иметь вид очищенного кусочка даты 🍉:

Markdown Скопировать код | Дата | |------------| | 2023-03-15 |

Иногда отбрасывание времени может быть нецелесообразно; временная составляющая может быть важной, и её следует сохранять или изменять с помощью других функций MySQL.

Часовые пояса: когда каждая минута имеет значение

Для корректировки даты с учётом часового пояса используйте следующую конструкцию:

SQL Скопировать код SELECT CONVERT_TZ(datetime_col, '+00:00', 'SYSTEM') AS user_timezone_date FROM table;

Данный запрос конвертирует datetime_col в часовой пояс системы.

NULL не всегда означает отсутствие информации

Если datetime_col может содержать NULL :

SQL Скопировать код -- NULL? Значение по умолчанию на помощь. SELECT IFNULL(DATE(datetime_col), 'DefaultValue') FROM table;

В случае отсутствия значения вернётся дата по умолчанию, что не помешает вашим планам.

Хорошее, плохое и уродливое: устаревшие данные

Как работать с датами в нестандартных форматах:

SQL Скопировать код SELECT STR_TO_DATE(string_date_col, '%Y-%m-%d %H:%i:%s') FROM table;

Этот запрос поможет преобразовать строковые представления даты и времени обратно в формат даты.

Полезные материалы