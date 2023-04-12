Преобразование DateTimeOffset в DateTime в SQL сервере

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы преобразовать DateTimeOffset в DateTime , вы можете использовать функцию CONVERT , указав формат 1 для UTC:

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(DateTime, yourDateTimeOffsetColumn, 1) AS ConvertedDateTime FROM yourTableName;

Этот код позволяет преобразовать DateTimeOffset в DateTime , при этом корректно учитывает временное смещение.

Особенности преобразований

При конвертации DateTimeOffset в DateTime важно обеспечить точность временных отметок.

Корректировка с учётом временных смещений

Не забудьте учитывать смещение времени в DateTimeOffset . Важно, чтобы преобразованное DateTime соответствовало исходному времени DateTimeOffset по UTC:

SQL Скопировать код -- Преобразовываем в UTC, сохраняя секунды! SELECT SWITCHOFFSET(yourDateTimeOffsetColumn, '+00:00') AS UTCDateTimeOffset, CONVERT(DateTime2, SWITCHOFFSET(yourDateTimeOffsetColumn, '+00:00')) AS ConvertedDateTime FROM yourTableName;

Функция SWITCHOFFSET приводит DateTimeOffset к UTC, после чего производится преобразование в DateTime2 , обеспечивая высокую точность.

Использование AT TIME ZONE для обеспечения точности

Начиная с SQL Server 2016, можно использовать AT TIME ZONE для преобразования с учётом временной зоны:

SQL Скопировать код -- Словно в кинотеатре, но вместо попкорна – временные зоны! SELECT yourDateTimeOffsetColumn AT TIME ZONE 'UTC' AT TIME ZONE 'Pacific Standard Time' AS ConvertedDateTime FROM yourTableName;

AT TIME ZONE обеспечивает преобразование DateTimeOffset в DateTime , соответствующий UTC.

Рекомендуется преобразовать в DateTime2 перед переходом к DateTime для сохранения точности:

SQL Скопировать код -- Время ценнее, чем деньги! SELECT CONVERT(DateTime2, yourDateTimeOffsetColumn) AS DateTime2Format FROM yourTableName;

Используйте CONVERT со стилем 126 для сохранения максимальной точности при переводе в DateTime :

SQL Скопировать код -- Точность – залог правильных решений! SELECT CONVERT(DateTime2, yourDateTimeOffsetColumn, 126) AS HighPrecisionDateTime FROM yourTableName;

Визуализация

Преобразование DateTimeOffset в DateTime можно представить как перемещение между временными зонами:

Markdown Скопировать код Начальная точка DateTimeOffset (🚉) [2023-04-12 08:00:00 +02:00] | | (Преобразование с учётом временных зон) V Конечная точка DateTime (🏫) [2023-04-12 06:00:00]

Важно помнить: корректировка временной зоны похожа на перемещение часовой стрелки, как при прибытии поезда на конечную станцию.

Понимание различия между локальным временем и UTC

Преобразование дат и времени включает в себя множество нюансов, связанных с ними, таких как учёт локального и UTC времени.

Учёт различий в локальном времени

Для работы с локальным временем используйте GETUTCDATE() , чтобы обеспечить исполнение запросов с учётом текущего времени в UTC:

SQL Скопировать код -- Контролируем время! SELECT GETUTCDATE() AS CurrentUTCTime;

Управление различиями часовых поясов сервера

Чтобы определить смещение времени сервера, можно использовать функцию DATEPART с параметром 'tz':

SQL Скопировать код -- Берём под контроль временное смещение SELECT DATEPART(tz, SYSDATETIMEOFFSET()) AS ServerTimezoneOffset;

Учитывайте различия в часовых поясах сервера, чтобы исключить ошибки при преобразовании.

Проверка результатов преобразования

Тестирование преобразований должно быть максимально точным. Проверьте разные значения DateTimeOffset , учитывая летнее время и такие детали, как секунды коррекции:

SQL Скопировать код -- Время для экспериментов!

Автоматизируйте ваши тесты, чтобы сравнить ожидаемые и фактические результаты DateTime .

