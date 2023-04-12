Преобразование DateTimeOffset в DateTime в SQL сервере

Быстрый ответ

Чтобы преобразовать DateTimeOffset в DateTime, вы можете использовать функцию CONVERT, указав формат 1 для UTC:

SELECT CONVERT(DateTime, yourDateTimeOffsetColumn, 1) AS ConvertedDateTime
FROM yourTableName;

Этот код позволяет преобразовать DateTimeOffset в DateTime, при этом корректно учитывает временное смещение.

Особенности преобразований

При конвертации DateTimeOffset в DateTime важно обеспечить точность временных отметок.

Корректировка с учётом временных смещений

Не забудьте учитывать смещение времени в DateTimeOffset. Важно, чтобы преобразованное DateTime соответствовало исходному времени DateTimeOffset по UTC:

-- Преобразовываем в UTC, сохраняя секунды!
SELECT SWITCHOFFSET(yourDateTimeOffsetColumn, '+00:00') AS UTCDateTimeOffset,
       CONVERT(DateTime2, SWITCHOFFSET(yourDateTimeOffsetColumn, '+00:00')) AS ConvertedDateTime
FROM yourTableName;

Функция SWITCHOFFSET приводит DateTimeOffset к UTC, после чего производится преобразование в DateTime2, обеспечивая высокую точность.

Использование AT TIME ZONE для обеспечения точности

Начиная с SQL Server 2016, можно использовать AT TIME ZONE для преобразования с учётом временной зоны:

-- Словно в кинотеатре, но вместо попкорна – временные зоны!
SELECT yourDateTimeOffsetColumn AT TIME ZONE 'UTC' AT TIME ZONE 'Pacific Standard Time' AS ConvertedDateTime
FROM yourTableName;

AT TIME ZONE обеспечивает преобразование DateTimeOffset в DateTime, соответствующий UTC.

Сохранение точности с помощью DateTime2

Рекомендуется преобразовать в DateTime2 перед переходом к DateTime для сохранения точности:

-- Время ценнее, чем деньги!
SELECT CONVERT(DateTime2, yourDateTimeOffsetColumn) AS DateTime2Format
FROM yourTableName;

Используйте CONVERT со стилем 126 для сохранения максимальной точности при переводе в DateTime:

-- Точность – залог правильных решений!
SELECT CONVERT(DateTime2, yourDateTimeOffsetColumn, 126) AS HighPrecisionDateTime
FROM yourTableName;

Визуализация

Преобразование DateTimeOffset в DateTime можно представить как перемещение между временными зонами:

Начальная точка DateTimeOffset (🚉) 
[2023-04-12 08:00:00 +02:00]
           |  
           | (Преобразование с учётом временных зон)
           V
Конечная точка DateTime (🏫) [2023-04-12 06:00:00]

Важно помнить: корректировка временной зоны похожа на перемещение часовой стрелки, как при прибытии поезда на конечную станцию.

Понимание различия между локальным временем и UTC

Преобразование дат и времени включает в себя множество нюансов, связанных с ними, таких как учёт локального и UTC времени.

Учёт различий в локальном времени

Для работы с локальным временем используйте GETUTCDATE(), чтобы обеспечить исполнение запросов с учётом текущего времени в UTC:

-- Контролируем время!
SELECT GETUTCDATE() AS CurrentUTCTime;

Управление различиями часовых поясов сервера

Чтобы определить смещение времени сервера, можно использовать функцию DATEPART с параметром 'tz':

-- Берём под контроль временное смещение
SELECT DATEPART(tz, SYSDATETIMEOFFSET()) AS ServerTimezoneOffset;

Учитывайте различия в часовых поясах сервера, чтобы исключить ошибки при преобразовании.

Проверка результатов преобразования

Тестирование преобразований должно быть максимально точным. Проверьте разные значения DateTimeOffset, учитывая летнее время и такие детали, как секунды коррекции:

-- Время для экспериментов!

Автоматизируйте ваши тесты, чтобы сравнить ожидаемые и фактические результаты DateTime.

Свежие материалы
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024

Загрузка...