Правильный синтаксис и применение SQL Case: примеры и советы

Быстрый ответ

Выражение CASE в SQL служит для реализации условной логики в запросах, что аналогично конструкции IF-ELSE в программировании. Применение выражения выглядит следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN условие THEN результат ELSE значение_по_умолчанию END FROM таблица;

Например, для категоризации возраста , запрос будет выглядеть так:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN возраст < 18 THEN 'Несовершеннолетний' WHEN возраст >= 18 THEN 'Взрослый' END AS ГруппаВозраста FROM люди;

Данный запрос определяет каждый возраст как 'Несовершеннолетний' или 'Взрослый' и выводит результат в столбец ГруппаВозраста .

Основы CASE

Простой и поисковый: два типа CASE

В SQL существует два варианта выражений CASE — это простой CASE и поисковый CASE. Выбор между ними зависит от поставленной задачи:

Простой CASE сравнивает единое выражение с несколькими конкретными значениями. Пример использования:

SQL Скопировать код SELECT CASE цвет WHEN 'красный' THEN 'стоп' WHEN 'желтый' THEN 'внимание' WHEN 'зеленый' THEN 'иди' ELSE 'неизвестно' END AS светофор FROM сигналы;

Поисковый CASE применяется для проверки последовательности логических условий, например, при учете успеваемости студентов:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN оценка >= 90 THEN 'Отлично' WHEN оценка >= 80 THEN 'Хорошо' WHEN оценка >= 70 THEN 'Средне' ELSE 'Требуется улучшение' END AS классификация FROM результаты_экзаменов;

Обход проблемы NULL в ELSE

Если в выражении CASE отсутствует блок ELSE, то вернется NULL , если ни одно из условий WHEN не было выполнено. Чтобы избежать этого, можно задать значение по умолчанию через ELSE:

SQL Скопировать код CASE WHEN условие THEN результат ELSE 'Значение по умолчанию' END

Также можно использовать функцию COALESCE для замены NULL на значение по умолчанию:

SQL Скопировать код COALESCE( (CASE WHEN условие THEN результат END), 'Значение по умолчанию' )

Практические советы при работе с CASE

Порядок : Располагайте условия таким образом, чтобы самые вероятные варианты проверялись в первую очередь.

: Располагайте условия таким образом, чтобы самые вероятные варианты проверялись в первую очередь. Простота : Чем более простые условия, тем выше читаемость кода и удобнее его поддержка.

: Чем более простые условия, тем выше читаемость кода и удобнее его поддержка. Полное покрытие: Убедитесь, что ваша логика охватывает все возможные случаи.

CASE: Продвинутое использование

Условная агрегация в отчетах

Особо интересное применение выражение CASE находит при условной агрегации:

SQL Скопировать код SELECT SUM(CASE WHEN пол = 'Женский' THEN сумма ELSE 0 END) AS ОбщаяСуммаЖенскихПродаж, SUM(CASE WHEN пол = 'Мужской' THEN сумма ELSE 0 END) AS ОбщаяСуммаМужскихПродаж FROM продажи;

Вложенные CASE

Для сложных логических конструкций возможно применение вложенных выражений CASE:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN внешнее_условие THEN (CASE WHEN внутреннее_условие THEN 'Результат А' ELSE 'Результат В' END) ELSE 'Результат С' END AS вложенный_результат FROM данные;

CASE в операциях JOIN

Выражение CASE может быть использовано в условиях JOIN для создания динамических условий соединения таблиц:

SQL Скопировать код SELECT * FROM таблица1 JOIN таблица2 ON CASE WHEN таблица1.столбец = 'условие' THEN таблица1.id = таблица2.соответствующий_id ELSE таблица1.id = таблица2.стандартный_id END

Визуализация

Изобразить выражение CASE можно как перекресток с разными маршрутами:

🚦 CASE WHEN условие1 THEN результат1 🚦 / SQL-поток ---> X WHEN условие2 THEN результат2 ---> Путь результата \ 🚦 ELSE результат_по_умолчанию 🚦

Каждый светофор — это WHEN .

. THEN задаёт направление движения.

задаёт направление движения. ELSE — это альтернативный маршрут в случае, если условия не выполнились.

Таким образом, SQL-запрос умеет определить, что делать в зависимости от условий.

