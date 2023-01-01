Получение всех последовательностей в Oracle 11g: командный интерфейс

Быстрый ответ

Для получения списка последовательностей, к которым у вас есть доступ, вы можете использовать следующий запрос:

SQL Скопировать код -- Это собственные последовательности SELECT sequence_name FROM user_sequences;

Если же у вас есть привилегии администратора и вы хотите увидеть все последовательности, доступные в базе данных, воспользуйтесь запросом:

SQL Скопировать код -- Возвращает полный список последовательностей базы данных SELECT sequence_owner, sequence_name FROM dba_sequences;

Отображения: как найти свою последовательность

Для работы с последовательностями существуют различные представления. Давайте рассмотрим их:

DBA_SEQUENCES

Описание : Показывает все последовательности в базе данных.

: Показывает все последовательности в базе данных. Требования : Требуются права администратора.

: Требуются права администратора. Использование: Если вам нужен полный обзор последовательностей.

USER_SEQUENCES

Описание : Показывает только последовательности, созданные текущим пользователем.

: Показывает только последовательности, созданные текущим пользователем. Требования : Нет необходимости в специальных привилегиях.

: Нет необходимости в специальных привилегиях. Использование: Когда вы хотите увидеть собственные последовательности.

ALL_SEQUENCES

Описание : Показывает все последовательности, доступные текущему пользователю.

: Показывает все последовательности, доступные текущему пользователю. Требования : Доступно любому пользователю, но в зависимости от прав доступа.

: Доступно любому пользователю, но в зависимости от прав доступа. Использование: Чтобы оценить свои возможности работы с последовательностями.

Старайтесь не злоупотреблять запросом SELECT * для предотвращения ненужной нагрузки на систему. Важные детали можно извлечь с помощью специфического запроса.

Получение данных пользователями без прав DBA

Если у вас нет привилегий DBA, вы все равно можете получить информацию о последовательностях:

SQL Скопировать код -- Получение названий доступных последовательностей SELECT sequence_name FROM all_sequences; -- Подробности о конкретной последовательности SELECT increment_by, last_number FROM user_sequences WHERE sequence_name = 'YOUR_SEQUENCE_NAME';

Проверка реальности: учет разрешений и эффективности

Перед тем как делать запросы к DBA_SEQUENCES , убедитесь в том, что у вас есть соответствующие роли и права в базе данных – это действительно привилегированный доступ.

Для достижения максимальной эффективности формулируйте запросы точно:

SQL Скопировать код -- Выборка ключевых характеристик последовательностей SELECT sequence_owner, sequence_name, min_value, max_value, increment_by FROM dba_sequences;

Визуализация

Вообразите нашу базу данных как библиотеку:

Markdown Скопировать код 📚 Библиотека Базы Данных Oracle 📚 📖 Seq 1 – Триллер 📖 Seq 2 – Драма 📖 Seq 3 – Комедия ... 📖 Seq N – Ваша История

Каждый символ ( 📖 ) здесь — это уникальная последовательность данных. Готовы ли вы окунуться в этот мир книг?

SQL Скопировать код -- "Покажите все книги в библиотеке", – прошу я у библиотекаря. SELECT sequence_name FROM all_sequences;

Командная строка вместо Google Glass

Важнее, что иногда симпатичные визуальные инструменты могут быть не так полезны, как качественно сформулированный SQL-запрос и умелое использование командной строки.

Шпаргалка: решение типичных проблем

Синхронизация: последовательность потеряла "темп"?

Проверьте, не отстают ли ваши последовательности от действительности:

SQL Скопировать код -- Выводит предупреждение о дисбалансе последовательности SELECT 'Последовательность рассинхронизирована!' AS Error FROM dual WHERE (SELECT MAX(id) FROM your_table) <> (SELECT last_number FROM user_sequences WHERE sequence_name = 'YOUR_SEQUENCE');

Минимализм: редко используемые последовательности

Определите последовательности, которые используются недостаточно активно:

SQL Скопировать код -- Выявляем "ленивые" последовательности SELECT sequence_owner, sequence_name, last_number FROM dba_sequences WHERE last_number < 10;

Недопустимость исчерпания последовательностей

Не допускайте, что последовательность достигнет своего максимального значения:

SQL Скопировать код -- Спрашиваем у последовательности: до какого предела ты сможешь считать? SELECT sequence_name, max_value, last_number, ROUND((last_number/max_value)*100, 2) AS "Оставшийся % жизни" FROM all_sequences WHERE max_value – last_number < SOME_THRESHOLD;

