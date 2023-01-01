Получение текущего timestamp в миллисекундах в MySQL и PostgreSQL#PostgreSQL #MySQL / MariaDB #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Чтобы получить значение
CURRENT_TIMESTAMP с точностью до миллисекунд в PostgreSQL, примените
EXTRACT(EPOCH...) и умножьте результат на 1000. Вот пример соответствующего SQL-запроса:
SELECT EXTRACT(EPOCH FROM CURRENT_TIMESTAMP) * 1000 AS milliseconds;
В MySQL следует учитывать точность:
SELECT UNIX_TIMESTAMP(NOW(3)) * 1000 AS milliseconds;
В результате такого запроса вы получите текущее время в миллисекундах от начала эпохи Unix.
Получение времени, точного до миллисекунд, в MySQL
Начиная с версии MySQL 5.6, точное значение текущего времени в миллисекундах можно получить, используя функцию
CURRENT_TIMESTAMP взамен указания нужной точности. Пример:
SELECT UNIX_TIMESTAMP(CURRENT_TIMESTAMP(3)) * 1000 AS milliseconds;
Отметим, что MySQL по умолчанию не поддерживает миллисекунды в столбцах типа TIMESTAMP. Для хранения метки времени с точностью до миллисекунд применяйте типы
timestamp(3) или
datetime(3).
Различия в точности миллисекунд между разными платформами
Точность в MySQL во многом зависит от платформы: максимальная точность для Windows составляет 3, в то время как для Linux — 6. Это может повлиять на точность возвращаемого результата.
Создание пользовательских функций в MySQL для упрощения процесса
Рекомендуем создать пользовательскую функцию в MySQL для удобства получения текущего времени в миллисекундах. Это позволит упростить ваш запрос до вида
SELECT UNIX_MS();.
Почему стоит избегать альтернативных методов
Применение творческих, но ненадежных методов, таких как использование функции
UUID() для получения миллисекунд, может усложнить систему и негативно повлиять на её производительность. Также стоит избегать использования
DATEDIFF() в этой сфере, поскольку его основное применение сконцентрировано на сравнении дат, а не на точном измерении времени.
Визуализация
Задействуйте функцию
CURRENT_TIMESTAMP как спортсмена на дорожке времени:
SELECT EXTRACT(EPOCH FROM CURRENT_TIMESTAMP) * 1000;
Этот запрос сообщает нам, сколько "препятствий" (то есть миллисекунд) преодолевает наш "бегун" (то есть временная метка).
Тщательное хранение и обработка миллисекунд
Правильный выбор типов данных для хранения миллисекунд
В MySQL для корректного хранения меток времени с точностью до миллисекунд используйте
DATETIME(3) или
TIMESTAMP(3), где цифра в скобках указывает на желаемую точность.
Преобразование временных меток в целые числа
Когда вам нужно обработать миллисекунды как целое число, примените функцию
FLOOR следующим образом:
SELECT FLOOR(UNIX_TIMESTAMP(CURRENT_TIMESTAMP(3)) * 1000) AS milliseconds;
Это позволит получить временную метку в виде целого числа, отброшены будут доли миллисекунды.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация функций даты/времени — описание функций PostgreSQL для работы с датой и временем.
- MySQL: Руководство по функциям даты/времени — инструкции по работе с
CURRENT_TIMESTAMP.
- GETDATE в SQL Server — подробное описание функции GETDATE() и временных меток.
- Функции даты и времени в SQLite — информация о функциях SQLite для работы с метками времени, включая дробные секунды.
- Точность микросекунд в MariaDB — обсуждение направлений работы с метками времени с точностью до микросекунд в MariaDB.
- SYSTIMESTAMP в Oracle — документация Oracle о
SYSTIMESTAMPи о получении точности до миллисекунд.
- Точность CURRENT_TIMESTAMP в Informix — указания по использованию CURRENT_TIMESTAMP в Informix.
