Получение ROWID из результатов запроса в SQLite

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #SELECT и выборка данных  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для получения уникального ROWID в SQLite, осуществите следующий запрос:

SQL

SELECT ROWID, * FROM имя_таблицы;

Вместо имя_таблицы подставьте имя вашей таблицы. Данный запрос вернёт список записей вместе с ROWID для каждой из них. Стоит отметить, что псевдонимы rowid, oid и _rowid_ могут быть использованы взаимозаменяемо, за исключением случаев, когда в таблице существует столбец, определенный как INTEGER PRIMARY KEY.

Пошаговый план для смены профессии

Извлечение строк по условию

Если вы хотите выбрать строки, соответствующие определенному условию, воспользуйтесь WHERE в запросе:

SQL

SELECT ROWID, * FROM имя_таблицы WHERE имя_колонки = 'желаемое_значение';

Где имя_колонки – это название столбца, а желаемое_значение – значение, которое должны иметь записи, которые вас интересуют.

Замечания и особенности

  • rowid не виден при использовании команд PRAGMA table_info или .schema. Этот столбец скрыт, но он всегда есть в таблице.
  • Даже если в таблице присутствует ключ с атрибутом AUTOINCREMENT, для гарантирования уникальности записей используется rowid.
  • Изменение rowid не рекомендуется, так как это может привести к нарушению целостности данных.

Подробнее о rowid

В SQLite ROWID служит своего рода адресом записи и обеспечивает быстрый доступ к данным. Это аналог уникального идентификатора книги в библиотеке, который помогает быстро найти нужную книгу.

Визуализация

Возьмем для примера электронную таблицу, где каждая строка соответствует уникальной книге в большой библиотеке:

ROWID Название книги
1 "Основы SQL"
2 "Продвинутые запросы SQL"
3 "Оптимизация баз данных"

В SQLite функция ROWID выполняет роль номера на книжной полке:

Markdown

⚡️ Чтобы напрямую выбрать "Основы SQL", осуществите запрос:
SELECT * FROM библиотека WHERE ROWID = 1;

И тут же перед вами появляется необходимая информация:

Markdown

[📕 "Основы SQL"]
// Это как находка иглы в стоге сена для мастеров SQL 🧙‍♀️✨

## Использование ROWID в SQL-запросах

### Удаление определенных строк

Чтобы удалить ненужную запись, воспользуйтесь следующим запросом:

sql DELETE FROM имя_таблицы WHERE ROWID = 3;

// Это как волшебная уборка на полках!

### Обновление конкретных строк

С помощью `ROWID` обновление определенной строки так же просто, как замена старой книги новой:

sql UPDATE имятаблицы SET имяколонки = 'новое_значение' WHERE ROWID = 2;

// Это как "Новая жизнь на старой полке!" 📚

### Объединение таблиц с использованием ROWID

`ROWID` может служить универсальным ключом для сопоставления таблиц:

sql SELECT a.ROWID, b.* FROM таблицаa a JOIN таблицаb b ON b.внешний_ключ = a.ROWID;

// Встречи таблиц – это SQL-клуб по обмену книгами 🤝

## "Делайте это" и "Не делайте это" при использовании ROWID

### Не делайте:
- Не применяйте **`rowid`** к таблицам, созданным командой **`WITHOUT ROWID`**.
- Не изменяйте **`rowid`**, чтобы избежать возможных проблем.
- Не воспринимайте `rowid` как неизменный; он может **измениться** после выполнения команды **`VACUUM`**.

### Делайте:
- Используйте преимущества быстрого доступа к данным через `rowid`.
- Применяйте `ROWID` в процессе отладки как **стетоскоп** для детального анализа данных.
- Помните, что при потере данных, `rowid` может стать последним шансом их восстановить.

## Полезные материалы

1. [Таблицы Rowid](https://www.sqlite.org/rowidtable.html) – Документация SQLite по ROWID.
2. [SELECT](https://www.sqlite.org/lang_select.html) – Руководство SQLite по SELECT-запросам с примерами использования ROWID.
3. [SQLite – AUTOINCREMENT](https://www.tutorialspoint.com/sqlite/sqlite_using_autoincrement.htm) – Объяснение работы AUTOINCREMENT и связи с ROWID в SQLite.
4. [Автоувеличение в SQLite](https://www.sqlite.org/autoinc.html) – Подробное описание работы механизма `AUTOINCREMENT` и его влияния на `ROWID` в SQLite.
5. [Python-словарь для перевода штатов США в двухбуквенные коды](https://gist.github.com/rogerallen/1583593) – Примеры использования Python в связке со SQLite и ROWID.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой запрос используется для получения уникального ROWID из таблицы в SQLite?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

