Получение ROWID из результатов запроса в SQLite

Быстрый ответ
Для получения уникального ROWID в SQLite, осуществите следующий запрос:
SELECT ROWID, * FROM имя_таблицы;
Вместо
имя_таблицы подставьте имя вашей таблицы. Данный запрос вернёт список записей вместе с ROWID для каждой из них. Стоит отметить, что псевдонимы
rowid,
oid и
_rowid_ могут быть использованы взаимозаменяемо, за исключением случаев, когда в таблице существует столбец, определенный как
INTEGER PRIMARY KEY.
Извлечение строк по условию
Если вы хотите выбрать строки, соответствующие определенному условию, воспользуйтесь
WHERE в запросе:
SELECT ROWID, * FROM имя_таблицы WHERE имя_колонки = 'желаемое_значение';
Где
имя_колонки – это название столбца, а
желаемое_значение – значение, которое должны иметь записи, которые вас интересуют.
Замечания и особенности
rowidне виден при использовании команд
PRAGMA table_infoили
.schema. Этот столбец скрыт, но он всегда есть в таблице.
- Даже если в таблице присутствует ключ с атрибутом
AUTOINCREMENT, для гарантирования уникальности записей используется
rowid.
- Изменение
rowidне рекомендуется, так как это может привести к нарушению целостности данных.
Подробнее о rowid
В SQLite
ROWID служит своего рода адресом записи и обеспечивает быстрый доступ к данным. Это аналог уникального идентификатора книги в библиотеке, который помогает быстро найти нужную книгу.
Визуализация
Возьмем для примера электронную таблицу, где каждая строка соответствует уникальной книге в большой библиотеке:
|ROWID
|Название книги
|1
|"Основы SQL"
|2
|"Продвинутые запросы SQL"
|3
|"Оптимизация баз данных"
В SQLite функция
ROWID выполняет роль номера на книжной полке:
⚡️ Чтобы напрямую выбрать "Основы SQL", осуществите запрос:
SELECT * FROM библиотека WHERE ROWID = 1;
И тут же перед вами появляется необходимая информация:
[📕 "Основы SQL"]
// Это как находка иглы в стоге сена для мастеров SQL 🧙♀️✨
## Использование ROWID в SQL-запросах
### Удаление определенных строк
Чтобы удалить ненужную запись, воспользуйтесь следующим запросом:
sql DELETE FROM имя_таблицы WHERE ROWID = 3;
// Это как волшебная уборка на полках!
### Обновление конкретных строк
С помощью `ROWID` обновление определенной строки так же просто, как замена старой книги новой:
sql UPDATE имятаблицы SET имяколонки = 'новое_значение' WHERE ROWID = 2;
// Это как "Новая жизнь на старой полке!" 📚
### Объединение таблиц с использованием ROWID
`ROWID` может служить универсальным ключом для сопоставления таблиц:
sql SELECT a.ROWID, b.* FROM таблицаa a JOIN таблицаb b ON b.внешний_ключ = a.ROWID;
// Встречи таблиц – это SQL-клуб по обмену книгами 🤝
## "Делайте это" и "Не делайте это" при использовании ROWID
### Не делайте:
- Не применяйте **`rowid`** к таблицам, созданным командой **`WITHOUT ROWID`**.
- Не изменяйте **`rowid`**, чтобы избежать возможных проблем.
- Не воспринимайте `rowid` как неизменный; он может **измениться** после выполнения команды **`VACUUM`**.
### Делайте:
- Используйте преимущества быстрого доступа к данным через `rowid`.
- Применяйте `ROWID` в процессе отладки как **стетоскоп** для детального анализа данных.
- Помните, что при потере данных, `rowid` может стать последним шансом их восстановить.
## Полезные материалы
1. [Таблицы Rowid](https://www.sqlite.org/rowidtable.html) – Документация SQLite по ROWID.
2. [SELECT](https://www.sqlite.org/lang_select.html) – Руководство SQLite по SELECT-запросам с примерами использования ROWID.
3. [SQLite – AUTOINCREMENT](https://www.tutorialspoint.com/sqlite/sqlite_using_autoincrement.htm) – Объяснение работы AUTOINCREMENT и связи с ROWID в SQLite.
4. [Автоувеличение в SQLite](https://www.sqlite.org/autoinc.html) – Подробное описание работы механизма `AUTOINCREMENT` и его влияния на `ROWID` в SQLite.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик