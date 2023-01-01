Получение ROWID из результатов запроса в SQLite

Быстрый ответ

Для получения уникального ROWID в SQLite, осуществите следующий запрос:

SQL SELECT ROWID, * FROM имя_таблицы;

Вместо имя_таблицы подставьте имя вашей таблицы. Данный запрос вернёт список записей вместе с ROWID для каждой из них. Стоит отметить, что псевдонимы rowid , oid и _rowid_ могут быть использованы взаимозаменяемо, за исключением случаев, когда в таблице существует столбец, определенный как INTEGER PRIMARY KEY .

Извлечение строк по условию

Если вы хотите выбрать строки, соответствующие определенному условию, воспользуйтесь WHERE в запросе:

SQL SELECT ROWID, * FROM имя_таблицы WHERE имя_колонки = 'желаемое_значение';

Где имя_колонки – это название столбца, а желаемое_значение – значение, которое должны иметь записи, которые вас интересуют.

Замечания и особенности

rowid не виден при использовании команд PRAGMA table_info или .schema . Этот столбец скрыт, но он всегда есть в таблице.

не виден при использовании команд или . Этот столбец скрыт, но он всегда есть в таблице. Даже если в таблице присутствует ключ с атрибутом AUTOINCREMENT , для гарантирования уникальности записей используется rowid .

, для гарантирования уникальности записей используется . Изменение rowid не рекомендуется, так как это может привести к нарушению целостности данных.

Подробнее о rowid

В SQLite ROWID служит своего рода адресом записи и обеспечивает быстрый доступ к данным. Это аналог уникального идентификатора книги в библиотеке, который помогает быстро найти нужную книгу.

Визуализация

Возьмем для примера электронную таблицу, где каждая строка соответствует уникальной книге в большой библиотеке:

ROWID Название книги 1 "Основы SQL" 2 "Продвинутые запросы SQL" 3 "Оптимизация баз данных"

В SQLite функция ROWID выполняет роль номера на книжной полке:

Чтобы напрямую выбрать "Основы SQL", осуществите запрос: SELECT * FROM библиотека WHERE ROWID = 1;

И тут же перед вами появляется необходимая информация:

## Использование ROWID в SQL-запросах ### Удаление определенных строк Чтобы удалить ненужную запись, воспользуйтесь следующим запросом:

sql DELETE FROM имя_таблицы WHERE ROWID = 3;

### Обновление конкретных строк С помощью `ROWID` обновление определенной строки так же просто, как замена старой книги новой:

sql UPDATE имятаблицы SET имяколонки = 'новое_значение' WHERE ROWID = 2;

### Объединение таблиц с использованием ROWID `ROWID` может служить универсальным ключом для сопоставления таблиц:

sql SELECT a.ROWID, b.* FROM таблицаa a JOIN таблицаb b ON b.внешний_ключ = a.ROWID;