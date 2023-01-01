Получение последнего вставленного GUID в SQL Server

Быстрый ответ

Для получения GUID ( UNIQUEIDENTIFIER ) сразу посle insert-операции используйте ключевое слово OUTPUT :

SQL Скопировать код DECLARE @NewGuids TABLE (NewGuid UNIQUEIDENTIFIER); INSERT INTO YourTable (Col1, Col2) OUTPUT INSERTED.Id INTO @NewGuids VALUES ('Value1', 'Value2'); SELECT NewGuid FROM @NewGuids;

Этот код возвращает новый GUID, аналогично функции SCOPE_IDENTITY() , но для колонок с уникальным идентификатором.

Разбираемся с 'OUTPUT'

Как сохранить множество GUID

Если вы хотите вставить несколько записей, OUTPUT будет прекрасным решением. Он позволяет перехватывать все новые уникальные идентификаторы, помещая их в таблицу-переменную или временную таблицу:

SQL Скопировать код DECLARE @InsertedGuids TABLE (Id UNIQUEIDENTIFIER); INSERT INTO YourTable (Col1, Col2) OUTPUT INSERTED.Id INTO @InsertedGuids VALUES ('Value1', 'Value2'), ('Value3', 'Value4');

Теперь @InsertedGuids содержит все только что сгенерированные GUID и готова к дальнейшим операциям.

Последовательные GUID для оптимизации производительности

Для гарантированной генерации последовательных GUID, которые являются идеальным решением для быстрых первичных ключей, воспользуйтесь функцией NewSequentialId():

SQL Скопировать код ALTER TABLE YourTable ADD DEFAULT NewSequentialID() FOR IdColumn

С помощью этого столбец IdColumn будет использовать последовательные GUID.

.Net практика

Если вы работаете на .Net, метод ExecuteScalar позволяет непосредственно получить GUID первичного ключа после вставки, минуя дополнительный SQL-запрос:

csharp Скопировать код Guid newGuid = (Guid)command.ExecuteScalar();

Влияние на индексацию

Использование GUID в качестве первичных ключей существенно влияет на индексацию таблицы. Неупорядоченные ключи ( NEWSEQUENTIALID() ) могут приводить к фрагментации индекса.

Автоматизация при помощи триггера

В случае массовой вставки записей систематизация процессов — залог успеха. Создание триггера может упростить процесс получения необходимого GUID.

Визуализация

Представьте себе стену, усыпанную разноцветными яйцами (каждое из которых символизирует GUID). После размещения последнего яйца (вставки записи) нам важно определить уникальный узор (GUID):

Markdown Скопировать код Стена из яиц 🥚🥚🥚🥚🥚🎨

В таком контексте SCOPE_IDENTITY() бессильна. Функция работает как измерительное устройство, отсчитывающее только последнее значение (IDENTITY value) для числовых позиций, но не узоров!

Markdown Скопировать код 📏 🥚(1) ➡️ 🥚(2) ➡️ 🥚(n-1) ➡️ 🥚(n) -- (Я измеряю расстояния, а не узоры.) ☹️

Нам необходим детектор (наш новый метод SCOPE), который бы распознавал последний уникальный узор:

Markdown Скопировать код 🔦 🥚🥚🥚🥚🎨✨ -- (Вот! Это наш уникальный узор!) 🥳

Погружение в детали

Соответствие типов данных

При использовании OUTPUT INTO убедитесь, что типы данных столбцов в вашей таблице-переменной или временной таблице совпадают с типами данных в основной таблице. Иначе это может привести к ошибкам.

Очистка после работы

Если вы используете временную таблицу, не забывайте выполнить DROP TABLE, после получения последнего GUID:

SQL Скопировать код DROP TABLE IF EXISTS #TempGuids;

Выбор метода: NEWID() или NEWSEQUENTIALID()?

NEWID() создает непоследовательные, случайные GUID. Они уникальны, но могут создавать проблемы с производительностью из-за фрагментации индекса. NEWSEQUENTIALID() намного лучше для эффективного построения индексов.

Плюсы и минусы Uniqueidentifier

Тип данных uniqueidentifier гарантирует глобальную уникальность, но при этом они больше по размеру (16 байт) и сравниваются медленнее, чем целые числа. Всегда оценивайте достоинства и недостатки для вашего отдельного случая.

Особенности OUTPUT

Для более подробного изучения OUTPUT , обратитесь к прямым источникам документации T-SQL. Это поможет вам реализовывать решения, которые будут идеально подходить под ваши задачи.

