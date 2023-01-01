Получение последнего вставленного GUID в SQL Server
Быстрый ответ
Для получения
GUID (
UNIQUEIDENTIFIER) сразу посle insert-операции используйте ключевое слово
OUTPUT:
DECLARE @NewGuids TABLE (NewGuid UNIQUEIDENTIFIER);
INSERT INTO YourTable (Col1, Col2)
OUTPUT INSERTED.Id INTO @NewGuids
VALUES ('Value1', 'Value2');
SELECT NewGuid FROM @NewGuids;
Этот код возвращает новый GUID, аналогично функции
SCOPE_IDENTITY(), но для колонок с уникальным идентификатором.
Разбираемся с 'OUTPUT'
Как сохранить множество GUID
Если вы хотите вставить несколько записей,
OUTPUT будет прекрасным решением. Он позволяет перехватывать все новые уникальные идентификаторы, помещая их в таблицу-переменную или временную таблицу:
DECLARE @InsertedGuids TABLE (Id UNIQUEIDENTIFIER);
INSERT INTO YourTable (Col1, Col2)
OUTPUT INSERTED.Id INTO @InsertedGuids
VALUES
('Value1', 'Value2'),
('Value3', 'Value4');
Теперь
@InsertedGuids содержит все только что сгенерированные GUID и готова к дальнейшим операциям.
Последовательные GUID для оптимизации производительности
Для гарантированной генерации последовательных GUID, которые являются идеальным решением для быстрых первичных ключей, воспользуйтесь функцией NewSequentialId():
ALTER TABLE YourTable ADD DEFAULT NewSequentialID() FOR IdColumn
С помощью этого столбец
IdColumn будет использовать последовательные GUID.
.Net практика
Если вы работаете на .Net, метод ExecuteScalar позволяет непосредственно получить GUID первичного ключа после вставки, минуя дополнительный SQL-запрос:
Guid newGuid = (Guid)command.ExecuteScalar();
Влияние на индексацию
Использование GUID в качестве первичных ключей существенно влияет на индексацию таблицы. Неупорядоченные ключи (
NEWSEQUENTIALID()) могут приводить к фрагментации индекса.
Автоматизация при помощи триггера
В случае массовой вставки записей систематизация процессов — залог успеха. Создание триггера может упростить процесс получения необходимого GUID.
Визуализация
Представьте себе стену, усыпанную разноцветными яйцами (каждое из которых символизирует GUID). После размещения последнего яйца (вставки записи) нам важно определить уникальный узор (GUID):
Стена из яиц 🥚🥚🥚🥚🥚🎨
В таком контексте SCOPE_IDENTITY() бессильна. Функция работает как измерительное устройство, отсчитывающее только последнее значение (IDENTITY value) для числовых позиций, но не узоров!
📏 🥚(1) ➡️ 🥚(2) ➡️ 🥚(n-1) ➡️ 🥚(n) -- (Я измеряю расстояния, а не узоры.) ☹️
Нам необходим детектор (наш новый метод SCOPE), который бы распознавал последний уникальный узор:
🔦 🥚🥚🥚🥚🎨✨ -- (Вот! Это наш уникальный узор!) 🥳
Погружение в детали
Соответствие типов данных
При использовании
OUTPUT INTO убедитесь, что типы данных столбцов в вашей таблице-переменной или временной таблице совпадают с типами данных в основной таблице. Иначе это может привести к ошибкам.
Очистка после работы
Если вы используете временную таблицу, не забывайте выполнить DROP TABLE, после получения последнего GUID:
DROP TABLE IF EXISTS #TempGuids;
Выбор метода: NEWID() или NEWSEQUENTIALID()?
NEWID() создает непоследовательные, случайные GUID. Они уникальны, но могут создавать проблемы с производительностью из-за фрагментации индекса.
NEWSEQUENTIALID() намного лучше для эффективного построения индексов.
Плюсы и минусы Uniqueidentifier
Тип данных
uniqueidentifier гарантирует глобальную уникальность, но при этом они больше по размеру (16 байт) и сравниваются медленнее, чем целые числа. Всегда оценивайте достоинства и недостатки для вашего отдельного случая.
Особенности OUTPUT
Для более подробного изучения
OUTPUT, обратитесь к прямым источникам документации T-SQL. Это поможет вам реализовывать решения, которые будут идеально подходить под ваши задачи.
