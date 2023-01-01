Получение названий полей из временной таблицы в SQL Server
Быстрый ответ
Для получения имен полей временной таблицы в SQL Server можно следующую команду:
SELECT COLUMN_NAME
FROM tempdb.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME LIKE '#TempTable%';
Не забывайте заменить
#TempTable на название вашей временной таблицы. Данная команда напрямую обращается к базе данных tempdb, где хранятся временные таблицы.
Основы и то, что за ними скрывается
Сведения о полях таблицы крайне важны. Получим более подробную информацию, объединив таблицы tempdb.sys.columns и tempdb.sys.types:
SELECT c.name AS ColumnName, t.name AS DataType, c.max_length, c.is_nullable
FROM tempdb.sys.columns AS c
INNER JOIN tempdb.sys.types AS t on c.system_type_id = t.system_type_id
WHERE c.object_id = OBJECT_ID(N'tempdb..#YourTempTable');
Таким образом, вы получите не только названия полей, но и информацию о типах данных, возможности хранения NULL и других свойствах.
В поисках Дори или object_id
Для надёжного определения object_id временной таблицы используйте следующую команду:
SELECT OBJECT_ID(N'tempdb..#YourTempTable');
Обратите внимание, что таблицы с одной решёткой (#) являются сессионными и имеют уникальный object_id для каждой сессии. Таблицы с двойной решёткой (##) видны глобально и имеют один и тот же object_id для всех сессий.
Использование
INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS рекомендуется при написании кода, зависящего от структуры данных.
Внимание: возможны столкновения
В многопользовательской среде существует опасность конфликта сессий, когда разные пользователи создают временные таблицы с одинаковыми названиями. Это может привести к непредсказуемым результатам. Для избежания этого рекомендуется использовать уникальные суффиксы в названиях временных таблиц.
Получение полей с помощью хранимых процедур
Для создания более универсального инструмента можно воспользоваться хранимой процедурой SQL Server sp_columns:
EXEC tempdb..sp_columns @table_name = N'#YourTempTable';
Этот метод скрывает сложную логику и позволяет избежать необходимости объединять системные таблицы и определять
object_id.
Визуализация
Визуализация структуры временной таблицы аналогична реальному архитектурному плану:
Временная Таблица (🚧): Analog скрытой конструкции на стадии строительства.
Раскрыватель Планов (🔍) -> Раскрытые Планы (📐):
EXEC tempdb..sp_columns @table_name = '#YourTempTable';
Результат будет таков:
| COLUMN_NAME | TYPE |
| ----------------- | ------------ |
| foundation | INT |
| walls | VARCHAR(100) |
| roof | DATETIME |
Поля и их типы вашей временной таблицы визуализируются как планы здания 🚧👷♂️.
Для полной картины можно использовать запрос
database_id для tempdb:
SELECT
*
FROM sys.databases
WHERE name = 'tempdb';
Сочетание такого запроса с функцией
object_name поможет минимизировать разрыв между
object_id и именами временных таблиц.
Продолжение исследований
При усложнении задач не стесняйтесь создавать функции T-SQL, которые инкапсулируют логику запросов и улучшают читаемость кода, минимизируя потенциальные ошибки.
