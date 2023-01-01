Получение названий полей из временной таблицы в SQL Server

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для получения имен полей временной таблицы в SQL Server можно следующую команду:

SQL Скопировать код SELECT COLUMN_NAME FROM tempdb.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME LIKE '#TempTable%';

Не забывайте заменить #TempTable на название вашей временной таблицы. Данная команда напрямую обращается к базе данных tempdb, где хранятся временные таблицы.

Основы и то, что за ними скрывается

Сведения о полях таблицы крайне важны. Получим более подробную информацию, объединив таблицы tempdb.sys.columns и tempdb.sys.types:

SQL Скопировать код SELECT c.name AS ColumnName, t.name AS DataType, c.max_length, c.is_nullable FROM tempdb.sys.columns AS c INNER JOIN tempdb.sys.types AS t on c.system_type_id = t.system_type_id WHERE c.object_id = OBJECT_ID(N'tempdb..#YourTempTable');

Таким образом, вы получите не только названия полей, но и информацию о типах данных, возможности хранения NULL и других свойствах.

В поисках Дори или object_id

Для надёжного определения object_id временной таблицы используйте следующую команду:

SQL Скопировать код SELECT OBJECT_ID(N'tempdb..#YourTempTable');

Обратите внимание, что таблицы с одной решёткой (#) являются сессионными и имеют уникальный object_id для каждой сессии. Таблицы с двойной решёткой (##) видны глобально и имеют один и тот же object_id для всех сессий.

Использование INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS рекомендуется при написании кода, зависящего от структуры данных.

Внимание: возможны столкновения

В многопользовательской среде существует опасность конфликта сессий, когда разные пользователи создают временные таблицы с одинаковыми названиями. Это может привести к непредсказуемым результатам. Для избежания этого рекомендуется использовать уникальные суффиксы в названиях временных таблиц.

Получение полей с помощью хранимых процедур

Для создания более универсального инструмента можно воспользоваться хранимой процедурой SQL Server sp_columns:

SQL Скопировать код EXEC tempdb..sp_columns @table_name = N'#YourTempTable';

Этот метод скрывает сложную логику и позволяет избежать необходимости объединять системные таблицы и определять object_id .

Визуализация

Визуализация структуры временной таблицы аналогична реальному архитектурному плану:

Markdown Скопировать код Временная Таблица (🚧): Analog скрытой конструкции на стадии строительства. Раскрыватель Планов (🔍) -> Раскрытые Планы (📐):

SQL Скопировать код EXEC tempdb..sp_columns @table_name = '#YourTempTable';

Результат будет таков:

Markdown Скопировать код | COLUMN_NAME | TYPE | | ----------------- | ------------ | | foundation | INT | | walls | VARCHAR(100) | | roof | DATETIME |

Поля и их типы вашей временной таблицы визуализируются как планы здания 🚧👷‍♂️.

Для полной картины можно использовать запрос database_id для tempdb:

SQL Скопировать код SELECT * FROM sys.databases WHERE name = 'tempdb';

Сочетание такого запроса с функцией object_name поможет минимизировать разрыв между object_id и именами временных таблиц.

Продолжение исследований

При усложнении задач не стесняйтесь создавать функции T-SQL, которые инкапсулируют логику запросов и улучшают читаемость кода, минимизируя потенциальные ошибки.

