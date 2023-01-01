logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Получение названий полей из временной таблицы в SQL Server
Перейти

Получение названий полей из временной таблицы в SQL Server

#Разное  
Быстрый ответ

Для получения имен полей временной таблицы в SQL Server можно следующую команду:

SQL
Скопировать код
SELECT COLUMN_NAME
FROM tempdb.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME LIKE '#TempTable%';

Не забывайте заменить #TempTable на название вашей временной таблицы. Данная команда напрямую обращается к базе данных tempdb, где хранятся временные таблицы.

Основы и то, что за ними скрывается

Сведения о полях таблицы крайне важны. Получим более подробную информацию, объединив таблицы tempdb.sys.columns и tempdb.sys.types:

SQL
Скопировать код
SELECT c.name AS ColumnName, t.name AS DataType, c.max_length, c.is_nullable
FROM tempdb.sys.columns AS c
INNER JOIN tempdb.sys.types AS t on c.system_type_id = t.system_type_id
WHERE c.object_id = OBJECT_ID(N'tempdb..#YourTempTable');

Таким образом, вы получите не только названия полей, но и информацию о типах данных, возможности хранения NULL и других свойствах.

В поисках Дори или object_id

Для надёжного определения object_id временной таблицы используйте следующую команду:

SQL
Скопировать код
SELECT OBJECT_ID(N'tempdb..#YourTempTable');

Обратите внимание, что таблицы с одной решёткой (#) являются сессионными и имеют уникальный object_id для каждой сессии. Таблицы с двойной решёткой (##) видны глобально и имеют один и тот же object_id для всех сессий.

Использование INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS рекомендуется при написании кода, зависящего от структуры данных.

Внимание: возможны столкновения

В многопользовательской среде существует опасность конфликта сессий, когда разные пользователи создают временные таблицы с одинаковыми названиями. Это может привести к непредсказуемым результатам. Для избежания этого рекомендуется использовать уникальные суффиксы в названиях временных таблиц.

Получение полей с помощью хранимых процедур

Для создания более универсального инструмента можно воспользоваться хранимой процедурой SQL Server sp_columns:

SQL
Скопировать код
EXEC tempdb..sp_columns @table_name = N'#YourTempTable';

Этот метод скрывает сложную логику и позволяет избежать необходимости объединять системные таблицы и определять object_id.

Визуализация

Визуализация структуры временной таблицы аналогична реальному архитектурному плану:

Markdown
Скопировать код
Временная Таблица (🚧): Analog скрытой конструкции на стадии строительства.

Раскрыватель Планов (🔍) -> Раскрытые Планы (📐):
SQL
Скопировать код
EXEC tempdb..sp_columns @table_name = '#YourTempTable';

Результат будет таков:

Markdown
Скопировать код
| COLUMN_NAME       | TYPE         |
| ----------------- | ------------ |
| foundation        | INT          |
| walls             | VARCHAR(100) |
| roof              | DATETIME     |

Поля и их типы вашей временной таблицы визуализируются как планы здания 🚧👷‍♂️.

Для полной картины можно использовать запрос database_id для tempdb:

SQL
Скопировать код
SELECT
    *
FROM sys.databases
WHERE name = 'tempdb';

Сочетание такого запроса с функцией object_name поможет минимизировать разрыв между object_id и именами временных таблиц.

Продолжение исследований

При усложнении задач не стесняйтесь создавать функции T-SQL, которые инкапсулируют логику запросов и улучшают читаемость кода, минимизируя потенциальные ошибки.

Полезные материалы

  1. sys.columns (Transact-SQL) – SQL Server — подробное описание системных представлений каталога, касающихся полей таблицы.
  2. Временные таблицы в SQL Server – Simple Talk — всё, что вам нужно знать о временных таблицах.
  3. и 6. Обсуждения, не связанные с SQL, но полезные для понимания запроса метаданных.
  4. Получение имен полей из таблицы в SQL Server – C# Corner — классическое руководство по запросам полей таблицы.
  5. Удаленный доступ к SQL Server – MSSQLTips — руководство по удалённому управлению SQL Server.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как получить имена полей временной таблицы в SQL Server?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTPS
6 сентября 2024

Загрузка...