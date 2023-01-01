Поиск и подсчёт дубликатов в таблице Oracle: JOB_NUMBER

Быстрый ответ

Для обнаружения дубликатов в таблице Oracle используйте команды SQL GROUP BY и HAVING . Приведём базовый запрос для поиска повторяющихся значений по специфическому столбцу dup_col :

SQL Скопировать код SELECT dup_col, COUNT(*) FROM your_table GROUP BY dup_col HAVING COUNT(*) > 1;

Результатом выполнения этого запроса будет вывод значений столбца dup_col , встречающихся более одного раза, с указанием количества повторений.

Определение и обработка дубликатов

Прежде всего, определим, что представляют собой дубликаты в SQL. Это записи с повторяющимися данными в определённых столбцах. Существует несколько видов дубликатов:

Простой: данные в одном столбце повторяются.

Составной: данные в нескольких столбцах повторяются.

Полный: все данные в строке полностью совпадают.

Дубликаты в одном столбце

Для обнаружения дублирующихся значений в одном столбце воспользуйтесь следующим запросом:

SQL Скопировать код SELECT name, COUNT(*) FROM jedi GROUP BY name HAVING COUNT(*) > 1;

Таким образом, вы сможете обнаружить записи с повторяющимися именами.

Дубликаты в нескольких столбцах и полные дубликаты

Если вам нужно найти дубликаты по нескольким столбцам, используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT col1, col2, ..., colN, COUNT(*) FROM jedi GROUP BY col1, col2, ..., colN HAVING COUNT(*) > 1;

Для обнаружения полных дубликатов, когда все данные строки совпадают, воспользуйтесь запросом, включающим подзапрос и JOIN :

SQL Скопировать код SELECT a.* FROM troopers a JOIN (SELECT col1, col2, ..., colN FROM troopers GROUP BY col1, col2, ..., colN HAVING COUNT(*) > 1) b ON a.col1 = b.col1 AND a.col2 = b.col2 AND ... AND a.colN = b.colN WHERE a.ROWID > b.ROWID;

С помощью этого запроса можно обнаружить полные копии записей в таблице.

Визуализация

Предположим, вы подбираете подарки для вечеринки в честь единорога. Вот ваша таблица:

Название подарка 🎁 Номер шляпы 🎩 Подарок с красным бантом 🎁❤️ Шляпа 1 Подарок с зеленым бантом 🎁💚 Шляпа 1 // Дубликат! Подарок с синим бантом 🎁💙 Шляпа 2

Чтобы найти дубликаты номеров шляп, выполните следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT Hat_ID, COUNT(*) FROM Gift_Table GROUP BY Hat_ID HAVING COUNT(*) > 1;

Результатом будет обнаружение, что шляпа с номером 1 использовалась дважды.

Эффективное устранение дубликатов

Чтобы избавиться от дубликатов и оставить только уникальные записи, воспользуйтесь следующим запросом:

SQL Скопировать код DELETE FROM troopers WHERE ROWID NOT IN ( SELECT MIN(ROWID) FROM troopers GROUP BY col1, col2, ..., colN );

Такой подход позволит очистить таблицу от дубликатов данных, сохраняя по одному экземпляру каждой уникальной записи.

Исследование причин возникновения дублирования

Важным является анализ того, как и когда появляются дубликаты. Если дубликаты возникают регулярно, это может указывать на проблемы в процессах добавления данных или в системной логике. Проведя такой анализ, можно выявить и устранить корень проблемы, улучшить качество данных, предотвратить возникновение будущих дубликатов.

