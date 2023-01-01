Поиск и подсчёт дубликатов в таблице Oracle: JOB_NUMBER#SQL для аналитиков #Основы SQL #GROUP BY и агрегации
Быстрый ответ
Для обнаружения дубликатов в таблице Oracle используйте команды SQL
GROUP BY и
HAVING. Приведём базовый запрос для поиска повторяющихся значений по специфическому столбцу
dup_col:
SELECT dup_col, COUNT(*)
FROM your_table
GROUP BY dup_col
HAVING COUNT(*) > 1;
Результатом выполнения этого запроса будет вывод значений столбца
dup_col, встречающихся более одного раза, с указанием количества повторений.
Определение и обработка дубликатов
Прежде всего, определим, что представляют собой дубликаты в SQL. Это записи с повторяющимися данными в определённых столбцах. Существует несколько видов дубликатов:
- Простой: данные в одном столбце повторяются.
- Составной: данные в нескольких столбцах повторяются.
- Полный: все данные в строке полностью совпадают.
Дубликаты в одном столбце
Для обнаружения дублирующихся значений в одном столбце воспользуйтесь следующим запросом:
SELECT name, COUNT(*)
FROM jedi
GROUP BY name
HAVING COUNT(*) > 1;
Таким образом, вы сможете обнаружить записи с повторяющимися именами.
Дубликаты в нескольких столбцах и полные дубликаты
Если вам нужно найти дубликаты по нескольким столбцам, используйте следующий запрос:
SELECT col1, col2, ..., colN, COUNT(*)
FROM jedi
GROUP BY col1, col2, ..., colN
HAVING COUNT(*) > 1;
Для обнаружения полных дубликатов, когда все данные строки совпадают, воспользуйтесь запросом, включающим подзапрос и
JOIN:
SELECT a.*
FROM troopers a
JOIN (SELECT col1, col2, ..., colN
FROM troopers
GROUP BY col1, col2, ..., colN
HAVING COUNT(*) > 1) b ON a.col1 = b.col1 AND a.col2 = b.col2 AND ... AND a.colN = b.colN
WHERE a.ROWID > b.ROWID;
С помощью этого запроса можно обнаружить полные копии записей в таблице.
Визуализация
Предположим, вы подбираете подарки для вечеринки в честь единорога. Вот ваша таблица:
|Название подарка 🎁
|Номер шляпы 🎩
|Подарок с красным бантом 🎁❤️
|Шляпа 1
|Подарок с зеленым бантом 🎁💚
|Шляпа 1
|// Дубликат!
|Подарок с синим бантом 🎁💙
|Шляпа 2
Чтобы найти дубликаты номеров шляп, выполните следующий запрос:
SELECT Hat_ID, COUNT(*)
FROM Gift_Table
GROUP BY Hat_ID
HAVING COUNT(*) > 1;
Результатом будет обнаружение, что шляпа с номером 1 использовалась дважды.
Эффективное устранение дубликатов
Чтобы избавиться от дубликатов и оставить только уникальные записи, воспользуйтесь следующим запросом:
DELETE FROM troopers
WHERE ROWID NOT IN (
SELECT MIN(ROWID)
FROM troopers
GROUP BY col1, col2, ..., colN
);
Такой подход позволит очистить таблицу от дубликатов данных, сохраняя по одному экземпляру каждой уникальной записи.
Исследование причин возникновения дублирования
Важным является анализ того, как и когда появляются дубликаты. Если дубликаты возникают регулярно, это может указывать на проблемы в процессах добавления данных или в системной логике. Проведя такой анализ, можно выявить и устранить корень проблемы, улучшить качество данных, предотвратить возникновение будущих дубликатов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик