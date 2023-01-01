Подсчет строк таблицы в SQLAlchemy без загрузки в память#Оптимизация запросов #Базы данных и ORM (SQLAlchemy) #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
Для подсчёта строк в таблице при использовании SQLAlchemy лучше всего применять методы
func.count() и
scalar(). Рассмотрим это на примере модели
Congress:
from sqlalchemy import func
from yourapp.models import Congress, session
# Стоит учесть, что операция подсчёта не должна вызывать задержку сервера.
row_count = session.query(func.count(Congress.id)).scalar()
# Вычисляем и выводим число строк.
print(f"Количество строк в таблице Congress: {row_count}")
Мы используем первичный ключ
id для подсчёта, а конечное число строк извлекается с помощью
scalar().
Погружение в методики подсчёта
Иногда требуются подходы, более эффективные при работе с большими данными:
Альтернативные методы
Для большей гибкости подсчёта, который не привязан к первичному ключу:
# Способ подсчёта, не зависящий от первичного ключа.
row_count = session.query(func.count()).select_from(Congress).scalar()
Метод
select_from() определяет таблицу, что помогает свободно формировать запросы.
Прямой SQL
Если требуется контролировать и минимизировать накладные расходы ORM, можно использовать прямой SQL:
from sqlalchemy.sql import text
# Работа с чистым SQL требует аккуратности.
row_count = session.execute(text("SELECT COUNT(*) FROM congress")).scalar()
Остерегайтесь SQL-инъекций, так как мы обходим ORM.
"Не повторяйся"
Чтобы избежать дублирования кода:
def count_rows(session, table_class):
# Для удобства логики подсчёта строки вынесены в отдельную функцию.
return session.query(func.count(table_class.id)).scalar()
Подсчёт строк производится функцией
count_rows(session, Congress).
Использование Core
SQLAlchemy Core подойдёт, если нужно обойти ORM:
from sqlalchemy import select, Table, MetaData
metadata = MetaData()
congress = Table('congress', metadata, autoload_with=session.bind)
row_count = session.execute(select([func.count()]).select_from(congress)).scalar()
Непосредственное взаимодействие с базой данных улучшает производительность.
Визуализация
Предположим, у нас есть таблица с автомобилями. Каждый автомобиль 🚗 — это строка в таблице.
Автомобили в базе данных (🚌): каждый 🚗 — это одна строка.
Подсчёт автомобилей с помощью SQLAlchemy
🚗🚗🚗🚗🚗🚗 = SELECT COUNT(*) FROM table;
# Использование SQLAlchemy для подсчёта строк.
num_cars = session.query(func.count(Car.id)).scalar()
Рассмотрение производительности
Большие таблицы снижают скорость операции
COUNT(*). Необходимо учитывать альтернативные способы, например приближённый подсчёт или пагинацию.
Условия быстрого выполнения
- Небольшие наборы данных.
- Базы данных с возможностью кеширования.
- Приемлемая неточность в результате.
Условия замедленного выполнения
- Необходимость полного сканирования для достижения точного результата.
- Частые записи, делающие кэш устаревшим.
Рассмотрите возможность кеширования результата функции
COUNT() в некоторых случаях.
Возможные проблемы и их решения
Предотвращение исчерпания памяти
Не загружайте в память весь набор данных для подсчёта.
Безопасность работы в многопоточном режиме
Убедитесь в безопасности подсчёта при многопоточном использовании.
Блокировки базы данных
Учёт блокировок в процессе работы функции
COUNT поможет предотвратить задержки в транзакциях.
Мария Шереметьева
DBA-консультант