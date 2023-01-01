Перестройка данных с UNPIVOT и включение названия столбцов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для выполнения трансформации столбцов в строки в SQL Server используйте CROSS APPLY в сочетании с VALUES , тогда как в PostgreSQL применяется UNNEST совместно с ARRAY . Примеры вы можете увидеть ниже.

SQL Server:

SQL Скопировать код SELECT ID, Attrib, Val FROM YourTable CROSS APPLY (VALUES ('Col1', Col1), ('Col2', Col2)) AS CA(Attrib, Val)

PostgreSQL:

SQL Скопировать код SELECT ID, c.Attrib, v.Val FROM YourTable, UNNEST(ARRAY['Col1', 'Col2']) AS c(Attrib), UNNEST(ARRAY[Col1, Col2]) AS v(Val) WHERE c.tableoid = v.tableoid

Выше указанные запросы преобразуют столбцы в строки, извлекая при этом пары «имя-значение».

Управление нулевыми значениями, дубликатами и производительностью

Обработка нулевых значений

Чтобы поддерживать целостность данных и не допускать появления пустых значений, отфильтруйте их с помощью оператора WHERE :

SQL Скопировать код SELECT ID, Attrib, Val FROM YourTable CROSS APPLY ( VALUES ('Col1', Col1), ('Col2', Col2) ) AS CA(Attrib, Val) WHERE Val IS NOT NULL

Борьба с дублирующимися данными

С помощью CROSS JOIN и конструкции CASE можно избежать появления дубликатов, создавая несколько строк на основе одной:

SQL Скопировать код SELECT St.StudentName, S.Subject, CASE S.Subject WHEN 'History' THEN St.History WHEN 'Math' THEN St.Math WHEN 'Science' THEN St.Science END AS Marks FROM StudentMarks St CROSS JOIN ( VALUES ('History'), ('Math'), ('Science') ) AS S(Subject) WHERE St.[Subject] IS NOT NULL

Повышение производительности

С ростом объема данных скорость выполнения запросов может снижаться. Для оптимизации производительности предлагается:

Ограничивать вывод: используйте WHERE , чтобы исключать ненужные строки.

, чтобы исключать ненужные строки. Бережливо истреблять ресурсы: применяйте временные или табличные переменные для временного хранения данных.

или для временного хранения данных. Настройка быстродействия: оптимизировать индексы, используемые для соединения и фильтрации столбцов.

Визуализация

Представьте книжную полку в виде таблицы, которая преобразуется в наглядный альбом после преобразования.

Markdown Скопировать код Книжная полка 📚: | История | Математика | Наука | | :-----: | :--------: | :---: | | 500 | 300 | 400 |

Превратим эту книжную полку в альбом:

Markdown Скопировать код Альбом 📒: | Предмет | Страницы | | --------- | -------- | | История | 500 | | Математика| 300 | | Наука | 400 |

UNPIVOT переводит каждый столбец "книжной полки" в отдельную строку "альбома".

Лучшие практики и полезные советы

Разнообразие методов

Не стоит ограничиваться одним инструментом. Используйте PIVOT , простые соединения или скалярные функции, избирая метод под конкретную задачу.

Практика делает мастера

Совершенствуйте свои навыки на практике. Воспользуйтесь SQL Fiddle для безопасных экспериментов.

SQL Fiddle

SQL Fiddle – это ваша лаборатория для SQL-экспериментов. Здесь вы можете:

Тестировать запросы без риска для рабочих данных,

Обсуждать и совместно работать с коллегами.

