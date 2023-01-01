Перестановка колонок в MySQL таблице без потери данных#Основы SQL #MySQL / MariaDB #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Для смены порядка столбцов в MySQL, при условии сохранения данных, нужно использовать команду
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN со словом
AFTER, чтобы определить новое место столбца.
Например, если требуется переместить столбец
name, следует выполнить такую команду:
ALTER TABLE users MODIFY COLUMN email VARCHAR(255) AFTER name;
Особо обратите внимание на сохранение типа данных столбца (в данном случае
VARCHAR(255)) и учтите все существующие ограничения (например,
NOT NULL или
DEFAULT).
Советы по предохранительным мерам
Резервное копирование: Шаг номер один
Прежде чем вносить изменения в структуру данных, обязательно создавайте резервную копию. Это станет вашей страховкой в случае непредвиденных обстоятельств.
Тестирование в безопасной среде
Опробуйте любые модификации в отличной от рабочей среде. Это поможет уменьшить риски, это как тренировка водителя в автошколе перед тем, как начать ездить по настоящим дорогам.
Сохранение целостности данных
При редактировании столбца смотрите, чтобы не изменить его тип данных и ограничения. Это важно так же, как при смене одежды сохранить свою индивидуальность.
Обращение к специалистам
Если возникают сомнения, не удивляйтесь связаться с профессиональными специалистами. Своевременная консультация сегодня поможет избежать проблем в будущем.
Визуализация
Предположим, что вы решаете переставить книги на полках для систематизации порядка, по которому вы их читаете:
Начальное расположение: [📙 История, 📘 Наука, 📗 Математика, 📕 Литература]
Попробуем поменять местами 📘 Науку и 📗 Математику, чтобы ни одна книга не была потеряна:
ALTER TABLE `library` MODIFY COLUMN `📘 Science` AFTER `📕 Literature`;
Теперь ряд книг выглядит аккуратнее и организованнее:
Переупорядоченные книги: [📙 История, 📕 Литература, 📘 Наука, 📗 Математика]
Ваша очередь испытать себя в роли библиотекаря! 📚➡️📚
Детали главного
Сначала самое неотложное
Если требуется перенести столбец на первую позицию в таблице, используйте ключевое слово
FIRST вместо
AFTER:
ALTER TABLE users MODIFY COLUMN email VARCHAR(255) FIRST; -- Теперь он первый!
Визуальные средства
Инструменты с графическим интерфейсом, такие как phpMyAdmin и MySQL Workbench, значительно облегчают управление базами данных. Перетаскивайте столбцы, как если бы это были бытовые операции копирования и вставки.
Контроль после изменений
После всех внесенных изменений в таблицу обязательно выполните тщательную проверку, чтобы убедиться в сохранении структуры и данных, как после большой уборки по окончании праздничного вечера.
Бережность при модификациях
Любые измнения в таблицах могут повлиять на связанные с ними элементы, например, представления, хранимые процедуры или триггеры. Советуем перед выполнением провести проверку всех зависимостей, чтобы избежать нежелательных последствий.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик