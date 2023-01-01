Перенос таблиц между схемами в Postgres с обновлением ключей#PostgreSQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP #FOREIGN KEY
Быстрый ответ
Для перемещения таблицы из схемы
public в
target_schema в PostgreSQL, используйте команду:
ALTER TABLE public.example_table SET SCHEMA target_schema;
Не забудьте проверить, что целевая схема уже существует:
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS target_schema;
Запустите скрипт для перемещения нескольких таблиц и дайте процессу завершиться автоматически.
Предварительная проверка перед миграцией
Обеспечение бесперебойного процесса
Чтобы перемещение прошло успешно, учтите следующие моменты:
- Индексы и ограничения: Проверьте их наличие и при необходимости создайте заново в новой схеме.
- Связанные последовательности: Убедитесь, что последовательности, связанные с первичными ключами, продолжают функционировать после перемещения.
- Триггерные функции: Измените схему для функций триггеров с помощью команды
ALTER FUNCTION .. SET SCHEMA.
Правила корректного перемещения таблиц
Соблюдайте следующую последовательность действий для бесперебойной миграции:
- Создание пустой схемы:
sql CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS target_schema;
- Перемещение таблицы: Перенесите каждую таблицу индивидуально со всем содержимым.
sql ALTER TABLE public.example_table SET SCHEMA target_schema;
- Обновление внешних ключей: Модифицируйте таблицы, имеющие внешние ключи, ссылающиеся на перенесённые таблицы.
- Проверка последовательностей: После миграции убедитесь, что последовательности первичных ключей остаются привязанными к соответствующим объектам.
Продвинутые рекомендации
- Совместимость синтаксиса: Проверьте, что синтаксис запросов соответствует вашей версии PostgreSQL.
- Сохранность данных: Будьте внимательны, чтобы не потерять данные при перемещении таблиц.
- Триггерные функции: Обновите триггеры после миграции с помощью
ALTER FUNCTION .. SET SCHEMA.
Визуализация
Перемещение таблиц в PostgreSQL можно сравнить с переездом:
📚 Старая квартира (public): [Таблица1, Таблица2, Таблица3]
🔍 Новая квартира (target_schema): [ ]
Грузовик для переезда уже приехал:
🚚 Переезд 'Таблицы2' из 'public' в 'target_schema'
В результате:
📚 public: [Таблица1, Таблица3]
📚 target_schema: [Таблица2]
Теперь все таблицы на новом месте!
Автоматизация процесса перемещения
Создание скрипта
Автоматизируйте перемещение с помощью динамического SQL-скрипта:
DO $$
DECLARE
table_name text;
BEGIN
FOR table_name IN SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'public'
LOOP
EXECUTE format('ALTER TABLE public.%I SET SCHEMA target_schema;', table_name);
END LOOP;
END $$;
Превентивные меры
- Разрушение зависимостей: Используйте
pg_dump, чтобы выявить зависимости и избежать их нарушения после миграции.
- Невалидные внешние ключи: Проверьте внешние ключи после миграции, чтобы исключить "висячие" ссылки.
- Проблемы с правами доступа: Проверьте, что текущая роль обладает необходимыми правами доступа к схемам после перемещения.
