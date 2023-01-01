Перенос таблиц между схемами в Postgres с обновлением ключей

Быстрый ответ

Для перемещения таблицы из схемы public в target_schema в PostgreSQL, используйте команду:

SQL Скопировать код ALTER TABLE public.example_table SET SCHEMA target_schema;

Не забудьте проверить, что целевая схема уже существует:

SQL Скопировать код CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS target_schema;

Запустите скрипт для перемещения нескольких таблиц и дайте процессу завершиться автоматически.

Предварительная проверка перед миграцией

Обеспечение бесперебойного процесса

Чтобы перемещение прошло успешно, учтите следующие моменты:

Индексы и ограничения: Проверьте их наличие и при необходимости создайте заново в новой схеме. Связанные последовательности: Убедитесь, что последовательности, связанные с первичными ключами, продолжают функционировать после перемещения. Триггерные функции: Измените схему для функций триггеров с помощью команды ALTER FUNCTION .. SET SCHEMA .

Правила корректного перемещения таблиц

Соблюдайте следующую последовательность действий для бесперебойной миграции:

Создание пустой схемы: sql CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS target_schema; Перемещение таблицы: Перенесите каждую таблицу индивидуально со всем содержимым. sql ALTER TABLE public.example_table SET SCHEMA target_schema; Обновление внешних ключей: Модифицируйте таблицы, имеющие внешние ключи, ссылающиеся на перенесённые таблицы. Проверка последовательностей: После миграции убедитесь, что последовательности первичных ключей остаются привязанными к соответствующим объектам.

Продвинутые рекомендации

Совместимость синтаксиса : Проверьте, что синтаксис запросов соответствует вашей версии PostgreSQL.

: Проверьте, что синтаксис запросов соответствует вашей версии PostgreSQL. Сохранность данных : Будьте внимательны, чтобы не потерять данные при перемещении таблиц.

: Будьте внимательны, чтобы не потерять данные при перемещении таблиц. Триггерные функции: Обновите триггеры после миграции с помощью ALTER FUNCTION .. SET SCHEMA .

Визуализация

Перемещение таблиц в PostgreSQL можно сравнить с переездом:

Markdown Скопировать код 📚 Старая квартира (public): [Таблица1, Таблица2, Таблица3] 🔍 Новая квартира (target_schema): [ ]

Грузовик для переезда уже приехал:

Markdown Скопировать код 🚚 Переезд 'Таблицы2' из 'public' в 'target_schema'

В результате:

Markdown Скопировать код 📚 public: [Таблица1, Таблица3] 📚 target_schema: [Таблица2]

Теперь все таблицы на новом месте!

Автоматизация процесса перемещения

Создание скрипта

Автоматизируйте перемещение с помощью динамического SQL-скрипта:

SQL Скопировать код DO $$ DECLARE table_name text; BEGIN FOR table_name IN SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'public' LOOP EXECUTE format('ALTER TABLE public.%I SET SCHEMA target_schema;', table_name); END LOOP; END $$;

Превентивные меры

Разрушение зависимостей : Используйте pg_dump , чтобы выявить зависимости и избежать их нарушения после миграции.

: Используйте , чтобы выявить зависимости и избежать их нарушения после миграции. Невалидные внешние ключи : Проверьте внешние ключи после миграции, чтобы исключить "висячие" ссылки.

: Проверьте внешние ключи после миграции, чтобы исключить "висячие" ссылки. Проблемы с правами доступа: Проверьте, что текущая роль обладает необходимыми правами доступа к схемам после перемещения.

