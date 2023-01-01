logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Перенос таблиц между схемами в Postgres с обновлением ключей
Перейти

Перенос таблиц между схемами в Postgres с обновлением ключей

#PostgreSQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  #FOREIGN KEY  
Быстрый ответ

Для перемещения таблицы из схемы public в target_schema в PostgreSQL, используйте команду:

SQL

ALTER TABLE public.example_table SET SCHEMA target_schema;

Не забудьте проверить, что целевая схема уже существует:

SQL

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS target_schema;

Запустите скрипт для перемещения нескольких таблиц и дайте процессу завершиться автоматически.

Предварительная проверка перед миграцией

Обеспечение бесперебойного процесса

Чтобы перемещение прошло успешно, учтите следующие моменты:

  1. Индексы и ограничения: Проверьте их наличие и при необходимости создайте заново в новой схеме.
  2. Связанные последовательности: Убедитесь, что последовательности, связанные с первичными ключами, продолжают функционировать после перемещения.
  3. Триггерные функции: Измените схему для функций триггеров с помощью команды ALTER FUNCTION .. SET SCHEMA.

Правила корректного перемещения таблиц

Соблюдайте следующую последовательность действий для бесперебойной миграции:

  1. Создание пустой схемы: sql CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS target_schema;
  2. Перемещение таблицы: Перенесите каждую таблицу индивидуально со всем содержимым. sql ALTER TABLE public.example_table SET SCHEMA target_schema;
  3. Обновление внешних ключей: Модифицируйте таблицы, имеющие внешние ключи, ссылающиеся на перенесённые таблицы.
  4. Проверка последовательностей: После миграции убедитесь, что последовательности первичных ключей остаются привязанными к соответствующим объектам.

Продвинутые рекомендации

  • Совместимость синтаксиса: Проверьте, что синтаксис запросов соответствует вашей версии PostgreSQL.
  • Сохранность данных: Будьте внимательны, чтобы не потерять данные при перемещении таблиц.
  • Триггерные функции: Обновите триггеры после миграции с помощью ALTER FUNCTION .. SET SCHEMA.

Визуализация

Перемещение таблиц в PostgreSQL можно сравнить с переездом:

Markdown

📚 Старая квартира (public): [Таблица1, Таблица2, Таблица3]
🔍 Новая квартира (target_schema): [ ]

Грузовик для переезда уже приехал:

Markdown

🚚 Переезд 'Таблицы2' из 'public' в 'target_schema'

В результате:

Markdown

📚 public: [Таблица1, Таблица3]
📚 target_schema: [Таблица2]

Теперь все таблицы на новом месте!

Автоматизация процесса перемещения

Создание скрипта

Автоматизируйте перемещение с помощью динамического SQL-скрипта:

SQL

DO $$
DECLARE
    table_name text;
BEGIN
    FOR table_name IN SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'public'
    LOOP
        EXECUTE format('ALTER TABLE public.%I SET SCHEMA target_schema;', table_name);
    END LOOP;
END $$;

Превентивные меры

  • Разрушение зависимостей: Используйте pg_dump, чтобы выявить зависимости и избежать их нарушения после миграции.
  • Невалидные внешние ключи: Проверьте внешние ключи после миграции, чтобы исключить "висячие" ссылки.
  • Проблемы с правами доступа: Проверьте, что текущая роль обладает необходимыми правами доступа к схемам после перемещения.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: ALTER SCHEMA — Официальная документация по команде ALTER SCHEMA от PostgreSQL.
  2. Как получить список внешних ключей таблицы — Полезные рекомендации по работе с внешними ключами в SQL.
  3. Работа с пользовательскими схемами в dbt — Инструкция по использованию пользовательских схем в dbt.
  4. Описание механизма каскадного удаления и обновления данных — Обсуждение принципов работы механизма каскадного удаления и обновления данных.
Алина Карпова

инженер по данным

