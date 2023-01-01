Перенос данных между таблицами в Postgres: команда COPY

Быстрый ответ

Чтобы эффективно перемещать данные между таблицами в PostgreSQL, вы можете использовать мета-команду \COPY :

Экспортируйте данные из исходной таблицы в файл CSV: SQL Скопировать код \COPY source_table TO 'file.csv' CSV HEADER; Импортируйте данные из файла CSV в целевую таблицу: SQL Скопировать код \COPY target_table FROM 'file.csv' CSV HEADER;

Такой подход позволяет сохранить формат CSV и заголовки столбцов. Работать с командой \COPY можно напрямую из клиентского интерфейса, например, из psql, и не требуется доступ к файлам на сервере.

Детальное руководство по переносу данных

Способ переноса данных зависит от конкретных условий задачи. Рассмотрим разные варианты:

Клонирование таблицы (структура и данные)

SQL Скопировать код CREATE TABLE new_table AS SELECT * FROM existing_table;

Эта команда создаёт new_table , которая содержит все данные и структуру existing_table .

Копирование определенных столбцов

SQL Скопировать код INSERT INTO new_table(colA, colB) SELECT col1, col2 FROM existing_table;

Здесь мы выбираем определенные столбцы ( col1 , col2 ) из existing_table и вставляем их в new_table ( colA , colB ), учитывая их соответствие.

Сначала создание структуры, затем копирование данных

SQL Скопировать код CREATE TABLE new_table (LIKE existing_table INCLUDING ALL); INSERT INTO new_table SELECT * FROM existing_table;

Сначала создаётся структура new_table , аналогичная existing_table , после чего данные из последней копируются в новую.

Копирование части данных, соответствующих определенному условию

SQL Скопировать код INSERT INTO new_table SELECT * FROM existing_table WHERE condition;

При использовании данной инструкции в new_table попадут только те строки из existing_table , которые соответствуют заданному условию.

Исключение дубликатов при копировании

SQL Скопировать код INSERT INTO new_table SELECT DISTINCT ON (unique_column) * FROM existing_table;

Таким образом вы перенесёте в new_table только уникальные данные столбца unique_column из existing_table .

Транзакционная защита

SQL Скопировать код BEGIN; CREATE TABLE new_table (LIKE existing_table INCLUDING ALL); INSERT INTO new_table SELECT * FROM existing_table; -- Проверка данных перед финальным шагом SELECT COUNT(*) FROM new_table; COMMIT; -- или выполняйте ROLLBACK, если произошла ошибка

Указанные операции выполняются как одна транзакция: или все операции прошли успешно, или все откатываются обратно.

Создание резервной копии таблицы до внесения изменений

sh Скопировать код pg_dump -t existing_table -f table_backup.sql database_name psql database_name -f table_backup.sql

Создаём резервную копию выбранной таблицы перед внесением важных изменений.

Продвинутые методики копирования данных

\COPY – это хороший способ для переноса данных через файлы, однако в PostgreSQL есть и другие методики, позволяющие более детально управлять процессом.

Копирование данных с применением условных фильтров

SQL Скопировать код SELECT * INTO new_table FROM existing_table WHERE condition;

Копирование сложных наборов данных

SQL Скопировать код CREATE TABLE new_table AS SELECT a.*, b.specific_column FROM existing_table a JOIN another_table b ON a.match_column = b.match_column;

Визуализация

Можно представить процесс переноса данных между таблицами в PostgreSQL как организованный конвейер грузов:

Markdown Скопировать код [Исходная таблица] 🛤️ ===(🚂 Команда COPY)🔄💾===> [Целевая таблица]

Также, как и при транспортировке грузов, команда COPY эффективно перемещает ценные данные с одной "платформы" на другую.

SQL Скопировать код COPY (SELECT * FROM origin_table) TO '/path/to/file.csv' WITH CSV; COPY destination_table FROM '/path/to/file.csv' CSV;

Защита и оптимизация процесса переноса данных

Подготовка перед импортом

Перед началом импорта убедитесь, что вам необходимо:

Отключить индексацию.

Отключить триггеры.

Установить дополнительные ограничения.

Анализ после импорта

После импорта данных:

Убедитесь, что данные правильного качества и количество соответствует ожидаемому.

Если индексация была отключена, включите её обратно.

Включите ранее деактивированные триггеры.

