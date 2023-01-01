Переименование столбца в SQL Server 2008: корректный синтаксис

#Основы SQL  #Синтаксис запросов  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Если вам требуется изменить название колонки, вы можете использовать процедуру sp_rename следующим образом:

EXEC sp_rename 'table.column', 'newColumn', 'COLUMN';

В данном синтаксисе table.column представляет собой название вашей таблицы и колонки, а newColumn — новое название колонки. Например:

EXEC sp_rename 'Customer.LastName', 'FamilyName', 'COLUMN';

Таким образом, мы переименовали колонку LastName в FamilyName для таблицы Customer. Помните, что после переименования колонки важно внести соответствующие изменения во все связанные запросы и объекты, где применялось старое название колонки.

Что следует сделать перед переименованием

Перед переименованием колонки стоит проверить внесённые изменения в тестовом окружении. Информацию о возможных зависимостях можно получить, сделав запрос:

SELECT * FROM sys.sql_expression_dependencies 
WHERE referenced_entity_name = 'OldColumnName';

Зависимости и последствия

Будьте внимательны! Изменение названия колонки может повлиять на работу хранимых процедур, триггеров и представлений. Не забудьте проверить и обновить связанные объекты:

-- Пример: Обновление представления
ALTER VIEW ViewName
AS
SELECT ..., newColumn AS OldColumnName ...
FROM table;

Убедитесь, что новое название колонки не вызывает конфликтов с уже существующими названиями в таблице. Для повторной проверки используйте:

-- Проверьте, не существует ли уже такое название колонки
SELECT COUNT(1) FROM table
WHERE COLUMN_NAME = 'newColumn'

Указание схем при переименовании

При переименовании колонок следует указывать схемы для избегания двусмысленности:

EXEC sp_rename 'schema.table.column', 'newColumn', 'COLUMN';

Указание схемы помогает исключить возможные недоразумения.

Предостережения

Для надежной обработки ошибок используйте транзакции:

BEGIN TRANSACTION;
EXEC sp_rename 'table.column', 'newColumn', 'COLUMN';
-- Зона для предотвращения ошибок: SELECT, тестовые скрипты и т.д.
COMMIT TRANSACTION;

В этот момент вы будете похожи на Индиану Джонса – раскрывая скрытые сокровища, и всегда имея возможность откатить изменения в случае ошибки!

Визуализация

Для наглядности представим это как план здания:

Начальный: 
| Этаж | Столбец_A | Столбец_B | Столбец_C |
| ---- | --------- | --------- | --------- |
| 1    | 100       | 200       | 300       |

Мы переименовываем "Столбец_A" в "Основная опора":

Переименование... "Столбец_A" теперь "Основная опора"

Итак, обновлённая версия с новыми именами, функциональность сохраняется:

Финальный: 
| Этаж |   Основная опора   | Столбец_B | Столбец_C |
| ---- | ------------------ | --------- | --------- |
| 1    | 100                | 200       | 300       |

Это можно сравнить с переименованием домашнего питомца – всё по-прежнему на своих местах, только название поменялось!

Переименование через графический интерфейс

Если вы предпочитаете работать через GUI, вместо командной строки, к вашим услугам SQL Server Management Studio (SSMS):

  • Дважды кликните по колонке в разделе Object Explorer.
  • Щёлкните правой кнопкой мыши на колонке и выберите "Rename".

Учтите, что действия через GUI подходят в основном для одиночных изменений.

Переименование нескольких колонок

Если вы хотите узнать, как переименовать несколько колонок в SSMS одновременно, следуйте данной инструкции:

  1. Щёлкните правой кнопкой мыши на таблицу в разделе Object Explorer.
  2. Выберите "Design".
  3. Просто вносите изменения в названия колонок, как если бы вы работали с таблицей Excel.

Не забудьте, что важно сохранять все внесённые изменения. С базами данных требуется быть аккуратнее, чем с документами в Word.

Опция "Сгенерировать скрипт"

Если вы используете опцию Script As из меню SSMS для автоматизации, убедитесь, что сгенерированный скрипт соответствует вашим требованиям, прежде чем его запускать:

-- CTRL+C, CTRL+V, всё ли в порядке? Проверьте это перед запуском!
EXEC sp_rename 'table.column', 'newColumn', 'COLUMN';

Переименование с помощью скрипта

Наконец, при переименовании используйте системные функции для проверки наличия колонки:

IF EXISTS(SELECT 1 FROM sys.columns 
          WHERE Name = N'oldColumnName' 
          AND Object_ID = Object_ID(N'tableName'))
AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.columns 
               WHERE Name = N'newColumnName' 
               AND Object_ID = Object_ID(N'tableName'))
BEGIN
    -- Действие в разгаре!
    EXEC sp_rename 'tableName.oldColumnName', 'newColumnName', 'COLUMN';
END

Этот запрос проводит валидацию – проверяет наличие старой колонки и отсутствие колонки с новым названием, чтобы предотвратить возможные путаницы.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

