Отличия команд SQL GROUP BY и DISTINCT без агрегатов

Быстрый ответ

DISTINCT служит для удаления дублирующихся значений из выбранных колонок:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT column1 FROM table; -- Иногда одного примера более чем достаточно!

В то время как GROUP BY в сочетании с агрегирующими функциями объединяет строки с одинаковыми значениями в некоторых колонках и позволяет проводить операции над группами записей:

SQL Скопировать код SELECT column1, COUNT(*) FROM table GROUP BY column1; -- Время для группировки и подсчёта!

Важное правило: применяйте DISTINCT для гарантии уникальности строк; используйте GROUP BY при работе с агрегацией данных с помощью функций таких как COUNT , SUM , AVG .

Процесс обработки SQL и планы выполнения

Для понимания, как выбирать между GROUP BY и DISTINCT , необходимо знать, как функционирует SQL-движок. Вот что нам нужно знать:

Работа операций SQL-движка

SQL-движки могут формировать схожие планы выполнения при использовании DISTINCT и GROUP BY без агрегатных функций, но производительность может отличаться. Для анализа плана выполнения полезно использовать EXPLAIN PLAN :

SQL Скопировать код EXPLAIN PLAN FOR SELECT DISTINCT column1 FROM table; -- Что-то вроде магического шара для анализа запросов!

Порядок выполнения операций в SQL

Очень важен порядок, в котором SQL выполняет операции. GROUP BY идет до DISTINCT , что особенно важно в случае многоступенчатых запросов:

Markdown Скопировать код 1. FROM 2. WHERE 3. GROUP BY 4. HAVING 5. SELECT 6. DISTINCT 7. ORDER BY

Выбор между DISTINCT и GROUP BY

В основном всё зависит от конкретных нужд: нужна ли вам агрегация данных? Если главная цель — суммирование, то выбирайте GROUP BY . Если же нужно исключить дублирование, лучше всего подойдет DISTINCT .

Визуализация

Продемонстрируем каждую строку в таблице как уникальную снежинку ❄️:

Markdown Скопировать код Исходная таблица: ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

GROUP BY собирает снеговиков ☃️ по цветам:

Markdown Скопировать код ☃️🔵 ☃️⚪ ☃️⚫ # GROUP BY объединяет снежинки одного цвета в отдельные снеговики

DISTINCT отображает все оттенки уникальных снежинок, убирая дубликаты:

Markdown Скопировать код Уникальность: ❄️🔵 ❄️⚪ ❄️⚫ # DISTINCT отображает одну снежинку каждого типа

Каждый метод усложняет рассказ.

Более сложные сценарии: противостояние сложностям

Рассмотрим сложные случаи, в которых выбор может быть не так очевиден:

Агрегирующие функции и соединения JOINS

SQL Скопировать код SELECT a.column1, COUNT(b.column2) FROM table1 a INNER JOIN table2 b ON a.id = b.foreignId GROUP BY a.column1; -- Мы готовы к подсчётам на этой вечеринке!

GROUP BY показывает своё истинное предназначение в сочетании с агрегирующими функциями и JOIN , предоставляя возможность для глубокого разбора данных и установления сложных связей, чего не достичь с DISTINCT .

Производительность: вложенные подзапросы и детальный анализ

Выбор между GROUP BY и DISTINCT может значительно влиять на производительность, если в запросе присутствуют подзапросы. Результаты, обработанные в GROUP BY , могут отличаться от результатов, полученных с использованием DISTINCT .

Ранжирование и оконные функции

Если вам нужно идти дальше простого отсечения дубликатов или агрегирования, стоит обратиться к функциям ранжирования, таким как DENSE_RANK() , для расширения аналитических возможностей:

SQL Скопировать код SELECT column1, DENSE_RANK() OVER (ORDER BY column2) AS rank FROM table; -- Всем готовиться! Начинается идеальная упорядоченность!

Основные принципы успешного написания SQL-запросов

На пути к освоению SQL зарубите на носу следующие ключевые принципы:

Понимайте свои данные : Важно знать свои данные и ожидаемые результаты.

: Важно знать свои данные и ожидаемые результаты. Выбирайте исходя из цели : Определитесь между GROUP BY и DISTINCT исходя из необходимости в агрегации или устранении дубликатов.

: Определитесь между и исходя из необходимости в агрегации или устранении дубликатов. Сфокусируйтесь на производительности : Используйте EXPLAIN PLAN для оценки возможного влияния на производительность.

: Используйте для оценки возможного влияния на производительность. Изучайте и расширяйте свои знания: Изучайте специализированные ресурсы, такие как sqlmag.com и asktom.oracle.com, чтобы расширить свои специализированные знания.

