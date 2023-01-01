logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Отличия команд SQL GROUP BY и DISTINCT без агрегатов
Перейти

Отличия команд SQL GROUP BY и DISTINCT без агрегатов

#Основы SQL  #GROUP BY и агрегации  #DISTINCT  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

DISTINCT служит для удаления дублирующихся значений из выбранных колонок:

SQL
Скопировать код
SELECT DISTINCT column1 FROM table; -- Иногда одного примера более чем достаточно!

В то время как GROUP BY в сочетании с агрегирующими функциями объединяет строки с одинаковыми значениями в некоторых колонках и позволяет проводить операции над группами записей:

SQL
Скопировать код
SELECT column1, COUNT(*) FROM table GROUP BY column1; -- Время для группировки и подсчёта!

Важное правило: применяйте DISTINCT для гарантии уникальности строк; используйте GROUP BY при работе с агрегацией данных с помощью функций таких как COUNT, SUM, AVG.

Пошаговый план для смены профессии

Процесс обработки SQL и планы выполнения

Для понимания, как выбирать между GROUP BY и DISTINCT, необходимо знать, как функционирует SQL-движок. Вот что нам нужно знать:

Работа операций SQL-движка

SQL-движки могут формировать схожие планы выполнения при использовании DISTINCT и GROUP BY без агрегатных функций, но производительность может отличаться. Для анализа плана выполнения полезно использовать EXPLAIN PLAN:

SQL
Скопировать код
EXPLAIN PLAN FOR
SELECT DISTINCT column1 FROM table; -- Что-то вроде магического шара для анализа запросов!

Порядок выполнения операций в SQL

Очень важен порядок, в котором SQL выполняет операции. GROUP BY идет до DISTINCT, что особенно важно в случае многоступенчатых запросов:

Markdown
Скопировать код
1. FROM
2. WHERE
3. GROUP BY
4. HAVING
5. SELECT
6. DISTINCT
7. ORDER BY

Выбор между DISTINCT и GROUP BY

В основном всё зависит от конкретных нужд: нужна ли вам агрегация данных? Если главная цель — суммирование, то выбирайте GROUP BY. Если же нужно исключить дублирование, лучше всего подойдет DISTINCT.

Визуализация

Продемонстрируем каждую строку в таблице как уникальную снежинку ❄️:

Markdown
Скопировать код
Исходная таблица:
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

GROUP BY собирает снеговиков ☃️ по цветам:

Markdown
Скопировать код
☃️🔵 ☃️⚪ ☃️⚫
# GROUP BY объединяет снежинки одного цвета в отдельные снеговики

DISTINCT отображает все оттенки уникальных снежинок, убирая дубликаты:

Markdown
Скопировать код
Уникальность:
❄️🔵 ❄️⚪ ❄️⚫
# DISTINCT отображает одну снежинку каждого типа

Каждый метод усложняет рассказ.

Более сложные сценарии: противостояние сложностям

Рассмотрим сложные случаи, в которых выбор может быть не так очевиден:

Агрегирующие функции и соединения JOINS

SQL
Скопировать код
SELECT a.column1, COUNT(b.column2)
FROM table1 a
INNER JOIN table2 b ON a.id = b.foreignId
GROUP BY a.column1; -- Мы готовы к подсчётам на этой вечеринке!

GROUP BY показывает своё истинное предназначение в сочетании с агрегирующими функциями и JOIN, предоставляя возможность для глубокого разбора данных и установления сложных связей, чего не достичь с DISTINCT.

Производительность: вложенные подзапросы и детальный анализ

Выбор между GROUP BY и DISTINCT может значительно влиять на производительность, если в запросе присутствуют подзапросы. Результаты, обработанные в GROUP BY, могут отличаться от результатов, полученных с использованием DISTINCT.

Ранжирование и оконные функции

Если вам нужно идти дальше простого отсечения дубликатов или агрегирования, стоит обратиться к функциям ранжирования, таким как DENSE_RANK(), для расширения аналитических возможностей:

SQL
Скопировать код
SELECT column1, DENSE_RANK() OVER (ORDER BY column2) AS rank
FROM table; -- Всем готовиться! Начинается идеальная упорядоченность!

Основные принципы успешного написания SQL-запросов

На пути к освоению SQL зарубите на носу следующие ключевые принципы:

  • Понимайте свои данные: Важно знать свои данные и ожидаемые результаты.
  • Выбирайте исходя из цели: Определитесь между GROUP BY и DISTINCT исходя из необходимости в агрегации или устранении дубликатов.
  • Сфокусируйтесь на производительности: Используйте EXPLAIN PLAN для оценки возможного влияния на производительность.
  • Изучайте и расширяйте свои знания: Изучайте специализированные ресурсы, такие как sqlmag.com и asktom.oracle.com, чтобы расширить свои специализированные знания.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 16: SELECT — Надёжное руководство по использованию GROUP BY в PostgreSQL.
  2. SQL SELECT DISTINCT Статистика — Познакомьтесь с основами использования DISTINCT в SQL.
  3. SQL – Клауза Group By — Обзор с примерами для понимания GROUP BY.
  4. sql – Есть ли какая-либо разница между GROUP BY и DISTINCT? – Stack Overflow — Обсуждение на Stack Overflow, которое проливает свет на различия и практические аспекты Принципов.
  5. MySQL GROUP BY и DISTINCT Сравнение – GeeksforGeeks — Анализ GROUP BY и DISTINCT в контексте MySQL.
  6. logging_clause — Инструкция по GROUP BY от Oracle для глубокого понимания.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую команду следует применять для агрегации данных?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

