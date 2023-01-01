Отличия команд SQL GROUP BY и DISTINCT без агрегатов#Основы SQL #GROUP BY и агрегации #DISTINCT
Быстрый ответ
DISTINCT служит для удаления дублирующихся значений из выбранных колонок:
SELECT DISTINCT column1 FROM table; -- Иногда одного примера более чем достаточно!
В то время как GROUP BY в сочетании с агрегирующими функциями объединяет строки с одинаковыми значениями в некоторых колонках и позволяет проводить операции над группами записей:
SELECT column1, COUNT(*) FROM table GROUP BY column1; -- Время для группировки и подсчёта!
Важное правило: применяйте DISTINCT для гарантии уникальности строк; используйте GROUP BY при работе с агрегацией данных с помощью функций таких как
COUNT,
SUM,
AVG.
Процесс обработки SQL и планы выполнения
Для понимания, как выбирать между
GROUP BY и
DISTINCT, необходимо знать, как функционирует SQL-движок. Вот что нам нужно знать:
Работа операций SQL-движка
SQL-движки могут формировать схожие планы выполнения при использовании
DISTINCT и
GROUP BY без агрегатных функций, но производительность может отличаться. Для анализа плана выполнения полезно использовать
EXPLAIN PLAN:
EXPLAIN PLAN FOR
SELECT DISTINCT column1 FROM table; -- Что-то вроде магического шара для анализа запросов!
Порядок выполнения операций в SQL
Очень важен порядок, в котором SQL выполняет операции.
GROUP BY идет до
DISTINCT, что особенно важно в случае многоступенчатых запросов:
1. FROM
2. WHERE
3. GROUP BY
4. HAVING
5. SELECT
6. DISTINCT
7. ORDER BY
Выбор между DISTINCT и GROUP BY
В основном всё зависит от конкретных нужд: нужна ли вам агрегация данных? Если главная цель — суммирование, то выбирайте
GROUP BY. Если же нужно исключить дублирование, лучше всего подойдет
DISTINCT.
Визуализация
Продемонстрируем каждую строку в таблице как уникальную снежинку ❄️:
Исходная таблица:
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
GROUP BY собирает снеговиков ☃️ по цветам:
☃️🔵 ☃️⚪ ☃️⚫
# GROUP BY объединяет снежинки одного цвета в отдельные снеговики
DISTINCT отображает все оттенки уникальных снежинок, убирая дубликаты:
Уникальность:
❄️🔵 ❄️⚪ ❄️⚫
# DISTINCT отображает одну снежинку каждого типа
Каждый метод усложняет рассказ.
Более сложные сценарии: противостояние сложностям
Рассмотрим сложные случаи, в которых выбор может быть не так очевиден:
Агрегирующие функции и соединения JOINS
SELECT a.column1, COUNT(b.column2)
FROM table1 a
INNER JOIN table2 b ON a.id = b.foreignId
GROUP BY a.column1; -- Мы готовы к подсчётам на этой вечеринке!
GROUP BY показывает своё истинное предназначение в сочетании с агрегирующими функциями и
JOIN, предоставляя возможность для глубокого разбора данных и установления сложных связей, чего не достичь с
DISTINCT.
Производительность: вложенные подзапросы и детальный анализ
Выбор между
GROUP BY и
DISTINCT может значительно влиять на производительность, если в запросе присутствуют подзапросы. Результаты, обработанные в
GROUP BY, могут отличаться от результатов, полученных с использованием
DISTINCT.
Ранжирование и оконные функции
Если вам нужно идти дальше простого отсечения дубликатов или агрегирования, стоит обратиться к функциям ранжирования, таким как
DENSE_RANK(), для расширения аналитических возможностей:
SELECT column1, DENSE_RANK() OVER (ORDER BY column2) AS rank
FROM table; -- Всем готовиться! Начинается идеальная упорядоченность!
Основные принципы успешного написания SQL-запросов
На пути к освоению SQL зарубите на носу следующие ключевые принципы:
- Понимайте свои данные: Важно знать свои данные и ожидаемые результаты.
- Выбирайте исходя из цели: Определитесь между
GROUP BYи
DISTINCTисходя из необходимости в агрегации или устранении дубликатов.
- Сфокусируйтесь на производительности: Используйте
EXPLAIN PLANдля оценки возможного влияния на производительность.
- Изучайте и расширяйте свои знания: Изучайте специализированные ресурсы, такие как sqlmag.com и asktom.oracle.com, чтобы расширить свои специализированные знания.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик