Отключение всех ограничений таблицы в Oracle: одной командой#SQL для аналитиков #DDL: CREATE / ALTER / DROP #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
Чтобы отключить все ограничения, кроме внешних ключей, в Oracle, воспользуйтесь данным блоком PL/SQL:
BEGIN
FOR c IN (SELECT constraint_name, table_name FROM user_constraints WHERE constraint_type != 'R') LOOP
-- Убираем ограничения у таблиц!
EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TABLE ' || c.table_name || ' DISABLE CONSTRAINT ' || c.constraint_name;
END LOOP;
END;
Этот код позволяет отключить check, unique и первичные ключи всех таблиц в вашей базе данных.
Подробное руководство
Работа с ограничениями с использованием PL/SQL
Блоки PL/SQL являются продуктивнее временных спул-файлов, так как обеспечивают быстрое выполнение команд внутри цикла, и при этом гарантируют надежность выполнения.
Выбор ограничений для отключения
Данное решение не всегда подходит. Используйте условие WHERE в операторе SELECT для исключения внешних ключей или других необходимых типов ограничений.
Отключение ограничений нескольких таблиц одновременно
Инструмент Oracle
dbms_utility.exec_ddl_statement дает возможность легко и эффективно отключить ограничения нескольких таблиц одновременно.
Стратегия включения ограничений
Сначала включаем первичные ключи
При подключении ограничений начните с первичных ключей, чтобы обеспечить соблюдение референциальной целостности.
Точное определение ограничений
Сопоставление с данными словаря
Сопоставление
user_constraints и
user_tables позволяет заботиться о тех ограничениях, которые относятся к определенным таблицам, исключая при этом представления.
Мониторинг статуса ограничений
Обязательно проверяйте, включены ли ограничения или нет, чтобы избежать нежелательных изменений базы данных.
Операции на большом объеме данных
Универсальность в отключении ограничений
Ваше решение должно быть гибким, чтобы коллективно работать с одной таблицей, группой таблиц или со всеми таблицами в вашей схеме.
Визуализация
Представьте строительный объект, где рабочие (👷) соединены между собой надежными цепями безопасности (🔗):
Таблицы: 👷🔗👷🔗👷🔗👷
Ограничения: 🔒🔒🔒🔒
Отключение ограничений можно представить как снятие этих цепей:
Таблицы: 👷👷👷👷
Ограничения: 🔓🔓🔓🔓
Теперь рабочие могут свободно двигаться, но нарушена безопасность:
Свобода: 🏃♂️🏃♂️🏃♂️🏃♂️
Безопасность: ❌❌❌❌
Ответственно используйте свободу от ограничений, она сопряжена с ответственностью.
Профессиональные рекомендации и предостережения
Тестирование перед применением
Сначала проверяйте все в тестовом окружении, чтобы избежать проблем в рабочей среде.
Мониторинг производительности
Обратите внимание на производительность системы при отключении ограничений. Рекомендуется делать это в период наименьшей загрузки.
План действий на случай ошибок
Подготовьте план восстановления, чтобы быстро устранить возможные неполадки.
Полезные материалы
- Как временно отключить ограничения внешнего ключа с помощью T-SQL? – Разговор в Stack Overflow о том, как отключать ограничения в SQL.
- Вопросы – На площадке Ask TOM можно найти советы по управлению ограничениями.
- Oracle 12c: Вопросы о файле паролей – Дискуссия в DBA Stack Exchange, посвященная вопросам управления ограничениями в Oracle.
Алина Карпова
инженер по данным