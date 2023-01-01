Отключение всех ограничений таблицы в Oracle: одной командой

#SQL для аналитиков  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  #Ограничения (Constraints)  
Быстрый ответ

Чтобы отключить все ограничения, кроме внешних ключей, в Oracle, воспользуйтесь данным блоком PL/SQL:

BEGIN
   FOR c IN (SELECT constraint_name, table_name FROM user_constraints WHERE constraint_type != 'R') LOOP
      -- Убираем ограничения у таблиц!
      EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TABLE ' || c.table_name || ' DISABLE CONSTRAINT ' || c.constraint_name;
   END LOOP;
END;

Этот код позволяет отключить check, unique и первичные ключи всех таблиц в вашей базе данных.

Подробное руководство

Работа с ограничениями с использованием PL/SQL

Блоки PL/SQL являются продуктивнее временных спул-файлов, так как обеспечивают быстрое выполнение команд внутри цикла, и при этом гарантируют надежность выполнения.

Выбор ограничений для отключения

Данное решение не всегда подходит. Используйте условие WHERE в операторе SELECT для исключения внешних ключей или других необходимых типов ограничений.

Отключение ограничений нескольких таблиц одновременно

Инструмент Oracle dbms_utility.exec_ddl_statement дает возможность легко и эффективно отключить ограничения нескольких таблиц одновременно.

Стратегия включения ограничений

Сначала включаем первичные ключи

При подключении ограничений начните с первичных ключей, чтобы обеспечить соблюдение референциальной целостности.

Точное определение ограничений

Сопоставление с данными словаря

Сопоставление user_constraints и user_tables позволяет заботиться о тех ограничениях, которые относятся к определенным таблицам, исключая при этом представления.

Мониторинг статуса ограничений

Обязательно проверяйте, включены ли ограничения или нет, чтобы избежать нежелательных изменений базы данных.

Операции на большом объеме данных

Универсальность в отключении ограничений

Ваше решение должно быть гибким, чтобы коллективно работать с одной таблицей, группой таблиц или со всеми таблицами в вашей схеме.

Визуализация

Представьте строительный объект, где рабочие (👷) соединены между собой надежными цепями безопасности (🔗):

Таблицы: 👷🔗👷🔗👷🔗👷
Ограничения: 🔒🔒🔒🔒

Отключение ограничений можно представить как снятие этих цепей:

Таблицы: 👷👷👷👷
Ограничения: 🔓🔓🔓🔓

Теперь рабочие могут свободно двигаться, но нарушена безопасность:

Свобода: 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️
Безопасность: ❌❌❌❌

Ответственно используйте свободу от ограничений, она сопряжена с ответственностью.

Профессиональные рекомендации и предостережения

Тестирование перед применением

Сначала проверяйте все в тестовом окружении, чтобы избежать проблем в рабочей среде.

Мониторинг производительности

Обратите внимание на производительность системы при отключении ограничений. Рекомендуется делать это в период наименьшей загрузки.

План действий на случай ошибок

Подготовьте план восстановления, чтобы быстро устранить возможные неполадки.

Полезные материалы

  1. Как временно отключить ограничения внешнего ключа с помощью T-SQL? – Разговор в Stack Overflow о том, как отключать ограничения в SQL.
  2. Вопросы – На площадке Ask TOM можно найти советы по управлению ограничениями.
  3. Oracle 12c: Вопросы о файле паролей – Дискуссия в DBA Stack Exchange, посвященная вопросам управления ограничениями в Oracle.
Алина Карпова

инженер по данным

