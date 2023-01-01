Осуществление смещения строк в SQL Server: OFFSET и FETCH#Основы SQL #SELECT и выборка данных #ORDER BY и сортировка
Быстрый ответ
Если требуется пропустить первые 10 строк и выбрать последующие 5 в SQL Server, следует воспользоваться операторами
OFFSET и
FETCH NEXT:
SELECT ваши_столбцы
FROM ваша_таблица
ORDER BY столбец_сортировки
OFFSET 10 ROWS
FETCH NEXT 5 ROWS ONLY;
Отметим, что используемая
ORDER BY сортировка нужна для обеспечения предсказуемого результата. Этот подход будет работать, начиная с версии SQL Server 2012.
Рациональное использование оператора SELECT
Настоятельно рекомендуем отказаться от запросов с
SELECT * в пользу точного указания столбцов. Это значительно уменьшит объём обрабатываемых данных и повысит производительность, особенно в случаях обработки больших наборов данных.
Обход ограничений пагинации в SQL Server 2005-2008
Вычисление пагинации в версиях до SQL Server 2012 можно реализовать при помощи функции
ROW_NUMBER(), применённой совместно с оператором
BETWEEN:
-- Добрый старый подход
WITH RowNumberedData AS (
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ID) AS RowNum, ваши_столбцы
FROM ваша_таблица
)
SELECT ваши_столбцы
FROM RowNumberedData
WHERE RowNum BETWEEN @Offset AND (@Offset + @Fetch – 1);
Разумный подход к начальному выбору данных
С помощью ключевого слова
TOP возможно быстро извлечь определённый набор строк, тем самым снизив нагрузку на систему:
-- Хорошее начало дня
SELECT TOP (25) ваши_столбцы
FROM ваша_таблица
ORDER BY колонка_сортировки;
Для устойчивой работы с
ROW_NUMBER() +
BETWEEN в SQL Server 2005-2008 R2 поддерживайте индексы в актуальном состоянии.
Offset-Fetch: двуручный меч
Хотя комбинация
OFFSET-FETCH и является мощным инструментом для работы с данными, её использование требует систематического тестирования производительности, чтобы исключить неожиданные трудности.
Герои эпохи SQL Server 2000
В эпоху SQL Server 2000, когда еще не появились
OFFSET-FETCH и
ROW_NUMBER(), длительные операции с большими наборами данных осуществляли при помощи SQL-курсоров.
Визуализация
Представьте себе библиотеку, где каждая книга — это строка, а страницы пронумерованы подряд. Вам требуется пропустить N книг и начать читать следующие:
📚📚📚⏩📖✨
Это и есть визуализация концепции ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТРОК!
-- Пролистываем страницы!
SELECT ваши_столбцы FROM ваша_таблица
ORDER BY Год_Издания
OFFSET N ROWS -- Пропускаем N книг, как бывалые библиотекари
FETCH NEXT K ROWS ONLY; -- Затем читаем следующие K книг
Offset-fetch vs пагинация через API
Результат сравнения методов offset-fetch и пагинации через API зависит от нагрузки на сервер и частоты запросов. Важные факторы максимальной производительности пагинации — это оптимизация индексации и правильный подход к ней.
Советы для работы с устаревшими версиями SQL сервера
Администраторам SQL Server 2000 будет полезно изучить такие возможности, как временные таблицы, курсоры и динамический SQL для реализации пагинации. Эти методы по-прежнему актуальны и могут быть применимы в старых системах.
Полезные материалы
- ORDER BY Clause (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная документация по сортировке при пагинации с применением
OFFSET/FETCH.
- sql – MySQL offset infinite rows – Stack Overflow — обсуждение использования
ROW_NUMBERи
OFFSET/FETCHна Stack Overflow.
- The SQL Server Numbers Table, Explained – Part 1 — обзор методов пагинации, связанных с
OFFSET/FETCH.
- Just a moment... — руководство по реализации серверной пагинации в SQL Server с примерами обработки большого объёма данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик