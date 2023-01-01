Осуществление смещения строк в SQL Server: OFFSET и FETCH

Быстрый ответ

Если требуется пропустить первые 10 строк и выбрать последующие 5 в SQL Server, следует воспользоваться операторами OFFSET и FETCH NEXT :

SQL Скопировать код SELECT ваши_столбцы FROM ваша_таблица ORDER BY столбец_сортировки OFFSET 10 ROWS FETCH NEXT 5 ROWS ONLY;

Отметим, что используемая ORDER BY сортировка нужна для обеспечения предсказуемого результата. Этот подход будет работать, начиная с версии SQL Server 2012.

Рациональное использование оператора SELECT

Настоятельно рекомендуем отказаться от запросов с SELECT * в пользу точного указания столбцов. Это значительно уменьшит объём обрабатываемых данных и повысит производительность, особенно в случаях обработки больших наборов данных.

Обход ограничений пагинации в SQL Server 2005-2008

Вычисление пагинации в версиях до SQL Server 2012 можно реализовать при помощи функции ROW_NUMBER() , применённой совместно с оператором BETWEEN :

SQL Скопировать код -- Добрый старый подход WITH RowNumberedData AS ( SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ID) AS RowNum, ваши_столбцы FROM ваша_таблица ) SELECT ваши_столбцы FROM RowNumberedData WHERE RowNum BETWEEN @Offset AND (@Offset + @Fetch – 1);

Разумный подход к начальному выбору данных

С помощью ключевого слова TOP возможно быстро извлечь определённый набор строк, тем самым снизив нагрузку на систему:

SQL Скопировать код -- Хорошее начало дня SELECT TOP (25) ваши_столбцы FROM ваша_таблица ORDER BY колонка_сортировки;

Для устойчивой работы с ROW_NUMBER() + BETWEEN в SQL Server 2005-2008 R2 поддерживайте индексы в актуальном состоянии.

Offset-Fetch: двуручный меч

Хотя комбинация OFFSET-FETCH и является мощным инструментом для работы с данными, её использование требует систематического тестирования производительности, чтобы исключить неожиданные трудности.

Герои эпохи SQL Server 2000

В эпоху SQL Server 2000, когда еще не появились OFFSET-FETCH и ROW_NUMBER() , длительные операции с большими наборами данных осуществляли при помощи SQL-курсоров.

Визуализация

Представьте себе библиотеку, где каждая книга — это строка, а страницы пронумерованы подряд. Вам требуется пропустить N книг и начать читать следующие:

Markdown Скопировать код 📚📚📚⏩📖✨

Это и есть визуализация концепции ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТРОК!

SQL Скопировать код -- Пролистываем страницы! SELECT ваши_столбцы FROM ваша_таблица ORDER BY Год_Издания OFFSET N ROWS -- Пропускаем N книг, как бывалые библиотекари FETCH NEXT K ROWS ONLY; -- Затем читаем следующие K книг

Offset-fetch vs пагинация через API

Результат сравнения методов offset-fetch и пагинации через API зависит от нагрузки на сервер и частоты запросов. Важные факторы максимальной производительности пагинации — это оптимизация индексации и правильный подход к ней.

Советы для работы с устаревшими версиями SQL сервера

Администраторам SQL Server 2000 будет полезно изучить такие возможности, как временные таблицы, курсоры и динамический SQL для реализации пагинации. Эти методы по-прежнему актуальны и могут быть применимы в старых системах.

Полезные материалы