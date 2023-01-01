Остановка исполнения SQL-скрипта на SQL Server: условный выход

Быстрый ответ

Если необходимо прервать выполнение скрипта на SQL Server, можно обратиться к конструкции RAISERROR('Текст ошибки', 11, 1) и применить к ней оператор RETURN . Пример выглядит следующим образом:

SQL Скопировать код -- Начинаем выполнение... SELECT 'Поехали!'; -- Прерываем выполнение RAISERROR('Выполнение остановлено.', 11, 1); RETURN; -- Этот блок не будет выполнен SELECT 'Этот код уже не выполнится.';

Учтите, что RAISERROR прервёт выполнение только в пределах текущего блока, поэтому тщательно планируйте структуру вашего скрипта.

Простые и эффективные способы приостановить выполнение

Если ваша задача – контролировать выполнение SQL-скрипта, представлены различные способы установки "стоп-сигнала" в нужный момент.

Использование "set noexec on/off" для "мягкой" остановки

Чтобы "мягко" приостановить выполнение скрипта, используйте set noexec on . Снять блокировку и продолжить исполнение можно с помощью set noexec off :

SQL Скопировать код -- Начинаем PRINT 'Где ты, Ромео?'; -- Останавливаем SET NOEXEC ON; -- Этот блок будет пропущен INSERT INTO LoveStory VALUES('Ромео', 'Джульетта'); -- Возобновляем выполнение SET NOEXEC OFF;

Элегантный выход с "RETURN"

Оператор RETURN позволяет изящно прекратить выполнение скрипта, без возникновения ошибок:

SQL Скопировать код IF @@ROWCOUNT = 0 BEGIN PRINT 'Строк нет. Отменяю действия...'; RETURN; END

Использование локальных переменных для контроля выполнения

Через IF и переменные можно управлять ходом выполнения и внедрить нужную логику:

SQL Скопировать код DECLARE @is_valid BIT = 1; -- Запускаем -- Проверяем условие IF EXISTS(SELECT * FROM Drama WHERE Twist = 'Недопустим') SET @is_valid = 0; -- Если условие не выполняется, завершаем IF @is_valid = 0 RETURN;

"TRY...CATCH" для управления исключениями

С помощью TRY...CATCH можно перехватывать и обрабатывать ошибки, контролируя ход выполнения скрипта:

SQL Скопировать код BEGIN TRY -- Проблемное действие INSERT INTO Protagonists(ID, Name) VALUES(1, 'Главный герой'); END TRY BEGIN CATCH -- Обработка ошибки THROW; END CATCH

Использование "IF NOT EXISTS" для предотвращения дублирования данных

Употребляйте IF NOT EXISTS , чтобы избежать добавления дублирующих данных:

SQL Скопировать код IF NOT EXISTS(SELECT * FROM Protagonists WHERE ID=1) INSERT INTO Protagonists(ID, Name) VALUES(1, 'Главный герой'); ELSE RAISERROR('Главный герой уже есть, повторное добавление невозможно.', 16, 1);

Визуализация

Логику работы SQL-скрипта можно ассоциировать с поездкой на поезде:

Markdown Скопировать код 🚂 Поездка: [| Старт |-->| Всё в порядке 🟢 |-->| Продолжаем |-->| Стоп 🛤️ |] [| Старт |-->| Произошла ошибка 🔴 |-->| Экстренное торможение: RAISERROR |]

Зелёный сигнал – выполнение без ошибок ( BEGIN TRY ), красный – серьёзная ошибка ( BEGIN CATCH + RAISERROR ).

Markdown Скопировать код BEGIN TRY -- Код без ошибок END TRY

Markdown Скопировать код BEGIN CATCH -- Ошибка! RAISERROR('Произошла ошибка.', 16, 1) END CATCH

Управление потоком и обработка ошибок: на пути к мастерству

Развитие умений в обработке ошибок и управлении потоком данных предполагает применение расширенных методов.

Работа с "SQLCMD mode"

Используйте режим sqlcmd.exe и директиву :on error exit для детального контроля над скриптом:

SQL Скопировать код :on error exit GO SELECT * FROM TableOfDoom; -- Серьёзная ошибка. Скрипт останавливается.

Контроль сложных процессов с помощью флагов

Для эффективного контроля над скриптами необходимо задействовать структурированные флаги:

SQL Скопировать код DECLARE @ControlFlags TABLE(FlagKey VARCHAR(100), FlagValue INT); INSERT INTO @ControlFlags VALUES('IsValid', 1); -- Усложняем сюжет IF EXISTS(...) UPDATE @ControlFlags SET FlagValue = 0 WHERE FlagKey = 'IsValid'; -- Проверяем состояние перед концовкой IF (SELECT FlagValue FROM @ControlFlags WHERE FlagKey = 'IsValid') = 0 THROW 50001, 'Герой пал, действие закончено.', 1;

Использование 'RAISERROR' без прав администратора

Если нет административных прав, но нужно контролировать выполнение:

SQL Скопировать код BEGIN TRY -- Рискованное действие SELECT 1/0; -- Ошибочная операция END TRY BEGIN CATCH PRINT 'Операция не удалась, прерываем.'; SET NOEXEC ON; END CATCH

Разбиение скрипта на блоки с помощью 'GO'

Команда GO помогает разбивать скрипт на независимые блоки:

SQL Скопировать код -- Часть 1 SELECT 'Прекрасная Верона, здесь начинает развиваться наше действие.'; -- Ошибка прервет только следующие блоки GO RAISERROR('Проклятие на оба ваши дома!', 16, 1); GO -- Часть 2 не будет выполнена SELECT 'Все виноваты.';

Применение 'THROW' для взаимодействия с пользователями

THROW помогает формировать индивидуальные сообщения об ошибках:

SQL Скопировать код -- Проверяем условие IF NOT EXISTS(SELECT * FROM Audience WHERE Bored>'Extremely') THROW 50002, 'Внимание! Мы потеряли зрителей.', 1;

Использование 'PRINT' для прояснения процесса

С помощью команды PRINT можно добавить комментарии для более чёткого понимания происходящего:

SQL Скопировать код -- Подготовка зрителей к развязке PRINT 'Распутываем тайну фантома...'; -- Ответ PRINT 'Фантом – это дворецкий!';

Рекомендации MSDN

Microsoft Developer Network (MSDN) предоставляет большой объём знаний по SQL, включая детали использования THROW , который по умолчанию генерирует ошибку уровня 16, и другую ценную информацию.

