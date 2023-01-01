Основы SELF JOIN в SQL: понятие и реальный пример использования

Быстрый ответ

SELF JOIN – это метод сравнения записей внутри одной и той же таблицы, который создаёт эффект «двойного зеркала». Это можно сравнить с добавлением своего же портрета в групповое изображение. В качестве примера примем задачи, как, например, запросы к иерархии, когда требуется получить информацию о руководящем составе в рамках общего идентификатора.

SQL Скопировать код SELECT e1.name AS 'Сотрудник', e2.name AS 'Менеджер' FROM employees e1 JOIN employees e2 ON e1.manager_id = e2.id;

Здесь использование SELF JOIN позволит вывести имена сотрудников вместе с именами их менеджеров, объединив их по общим manager_id и id .

SELF JOIN: техническая основа

SELF JOIN представляется в виде объединения таблицы с её же копией. Важную роль здесь играет использование псевдонимов, которые помогают предотвратить путаницу. Этот метод эффективен для нахождения дубликатов, извлечения данных и установления связей между записями с реляционной информацией.

В каких случаях стоит использовать SELF JOIN?

Для отслеживания генеалогии : можно выявить генеалогические деревья, иерархию в компаниях, взаимосвязь категорий и подкатегорий.

: можно выявить генеалогические деревья, иерархию в компаниях, взаимосвязь категорий и подкатегорий. При поиске дубликатов : позволяет сопоставить записи в одной таблице для определения повторяющихся данных.

: позволяет сопоставить записи в одной таблице для определения повторяющихся данных. Для извлечения сложной информации: эффективно использовать для анализа сложных структур данных, таких как сетевой маркетинг (MLM), и отслеживания путей привлечения клиентов.

Примеры использования SELF JOIN

У нас есть таблица сотрудников с полями EmployeeID , FirstName , LastName и SupervisorID . С использованием SELF JOIN мы сопоставляем сотрудника и его безпосредственного руководителя.

SQL Скопировать код SELECT e1.EmployeeID, e1.FirstName, e1.LastName, e2.FirstName AS SupervisorFirstName, e2.LastName AS SupervisorLastName FROM Employee e1 LEFT OUTER JOIN Employee e2 ON e1.SupervisorID = e2.EmployeeID;

LEFT OUTER JOIN позволяет выбрать все записи, включая те, для которых не установлены руководители.

Смотрим под капот

В работе с self join использование псевдонимов аналогично использованию спасательной шлюпки на корабле, чтоб избежать столкновения с "айсбергами" неопределённости идентификаторов колонок.

О чём следует помнить

Не забывайте о псевдонимах : они помогают различать колонки в запросе.

: они помогают различать колонки в запросе. Соблюдайте связность : удостоверьтесь в сохранении всей информации, чтобы избежать потери данных из-за NULL значений.

: удостоверьтесь в сохранении всей информации, чтобы избежать потери данных из-за NULL значений. Отслеживайте условия объединения: следите за условиями соединения, так как они могут влиять на скорость выполнения запросов.

Улучшаем производительность

Для оптимизации следует создавать индексы на столбцах, используемых в JOIN. Также, применение LEFT JOIN вместо INNER JOIN гарантирует, что в результат будут включены все строки, даже те, у которых нет связанных данных.

Визуализация

Представьте себе танцовщика в зеркальной комнате, который видит своё отражение:

Markdown Скопировать код 🔳 Танцевальный зал (До SELF JOIN): | Танцовщик (🕺) | 🔲 Зеркальный зал (После SELF JOIN): | Танцовщик (🕺) | Зеркало (🔍) | Отражение (🕺💃) |

С другой стороны, в зеркальном мире SQL танцовщик повторяет свои движения вместе со своим отражением:

SQL Скопировать код -- SQL SELF JOIN как зеркальный танец: SELECT A.moves, B.reflective_moves FROM dance_moves AS A JOIN dance_moves AS B ON A.dancer_id = B.dancer_id;

Анализ сложных данных

SELF JOIN – это не только инструмент для работы с данными, но и способ управления сложными структурами в удобном формате.

В нашей повседневной жизни

В каталогах товаров self join может определить связи между основным товаром и аксессуарами к нему, создавая полный обзор продукции:

SQL Скопировать код SELECT p.ProductName, a.ProductName AS AccessoryName FROM Products p LEFT JOIN Products a ON p.AccessoryID = a.ProductID;

Умное управление

Рекурсивные запросы : иногда рекурсивные запросы и CTE могут заменить self joins при работе с иерархическими данными.

: иногда рекурсивные запросы и CTE могут заменить self joins при работе с иерархическими данными. Глубокие иерархии: при работе с глубокими иерархиями структурируйте запросы так, чтобы были включены только необходимые записи.

Частые заблуждения

Не отдельная функция SQL : Несмотря на использование термина «self join», в SQL нет специальной функции для этих целей — эта операция предполагает соединение таблицы самой с собой.

: Несмотря на использование термина «self join», в SQL нет специальной функции для этих целей — эта операция предполагает соединение таблицы самой с собой. Ситуации с одной таблицей: Self join всегда подразумевает работу только с одной таблицей, которая представлена в двух ролях, для чего применяются псевдонимы.

Полезные материалы