Оптимизация SQL запросов с multiple LIKE в MySQL#MySQL / MariaDB #Оптимизация запросов #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
Если в MySQL вам требуется смоделировать поведение конструкции
LIKE IN(), рекомендуется использовать сочетание нескольких операторов
LIKE, объединённых оператором
OR, или обратиться к
REGEXP для более компактного выражения. К примеру, указанный ниже код с применением
REGEXP позволит найти соответствующие 'pattern1', 'pattern2', 'pattern3':
SELECT * FROM table_name WHERE column_name REGEXP 'pattern1|pattern2|pattern3';
Данный подход упрощает синтаксис запроса, делая его более понятным и удобным в обслуживании.
В следующих разделах мы подробно проанализируем принципы работы с шаблонами в MySQL, обратив внимание на оптимизацию производительности, способы преодоления общих ошибок, особенности поиска по сложным шаблонам и другие важные моменты.
Преимущества использования REGEXP в MySQL
Поиск по шаблонам – одна из важнейших возможностей SQL. Оператор
REGEXP предоставялет удобство объединения нескольких шаблонов, тем самым выполняя роль аналога множественного
LIKE. Но прежде чем выбрать
REGEXP, следует протестировать его эффективность в сравнении с простым применением
LIKE, так как он может быть более требовательным к ресурсам.
Выбор между REGEXP и LIKE
Выбор между
REGEXP и
LIKE в большой степени зависит от требуемой производительности, особенно при работе с большими объемами данных. Ниже приведены несколько рекомендаций для оптимизации:
- Проведите тестирование обоих подходов, чтобы определить, какой лучше соответствует задачам вашего проекта.
- С учётом использования индексов:
REGEXP, как правило, не предусматривает их использования.
- Размер таблиц, распределение данных и сложность шаблонов также значительно влияют на выбор между
REGEXPи
LIKE.
Как избежать проблем при использовании REGEXP
Не смотря на свою мощь,
REGEXP имеет ряд особенностей. Ниже приведены советы по его эффективному использованию:
- Для точного соответствия начала и конца строки используйте якори
'^'и
'$'.
- Чтобы исключить нежелательные шаблоны, используйте отрицание
NOT REGEXPдополнительно к
REGEXP.
- В сложных ситуациях можно сочетать
REGEXPс
LIKEили
NOT LIKE.
Как создать сложные поисковые запросы
Если одного
REGEXP недостаточно, можно использовать его в комбинации:
- Составить сложные выражения, аналогичные
LIKE IN(), поможет
CONCAT_WS.
- Символ
%в
LIKEслужит для нечеткого поиска.
- В случаях, когда
REGEXPнеприменим, можно вернуться к разделению запроса с помощью
LIKEи
OR.
Визуализация
Представим, как оператор
LIKE выполняет поиск по нескольким ключевым словам, подобно
LIKE IN() в SQL:
SELECT * FROM books WHERE title LIKE '%JavaScript%';
SELECT * FROM books WHERE title LIKE '%Python%';
SELECT * FROM books WHERE title LIKE '%Java%';
Это можно сравнить с методичным просмотром трех различных полок библиотеки в поиске нужных книг:
Полка 1 (📚📙): Ищем книги о 'JavaScript'
Полка 2 (📚📘): Ищем книги о 'Python'
Полка 3 (📚📗): Ищем книги о 'Java'
Нам же требуется один запрос, который одновременно проверяет все полки:
🚁: Провести поиск книг о 'JavaScript', 'Python' и 'Java' на всем пространстве полок одновременно!
Так как
LIKE IN() некорректен, формируем основной запрос для решения задачи:
SELECT * FROM books
WHERE title LIKE '%JavaScript%'
OR title LIKE '%Python%'
OR title LIKE '%Java%';
Теперь у вас есть единый дрон-запрос (🚁🔑), который способен быстро перемещаться между нужными полками.
Как создать сложные запросы с помощью подзапросов
В более сложных случаях решением может стать использование JOIN с подзапросами:
SELECT b.*
FROM books b
JOIN (SELECT 'JavaScript' AS pattern UNION ALL
SELECT 'Python' UNION ALL
SELECT 'Java') patterns
ON b.title LIKE CONCAT('%', patterns.pattern, '%');
-- Не судите о книге по ее обложке, судите по SQL-запросам! 😉
Такой подход позволяет сократить объем кода и обеспечивает уникальность каждой выбранной записи, даже если она соответствует нескольким шаблонам.
Профилирование запросов с использованием EXPLAIN
Анализ производительности запросов играет достаточно значимую роль. Используйте команду
EXPLAIN для анализа плана выполнения запроса:
EXPLAIN SELECT * FROM books WHERE title REGEXP 'Java|Python|JavaScript';
-- EXPLAIN? Не пугайтесь, это всего лишь инструмент для SQL! 😆
REGEXP: не всегда лучший выбор
Несмотря на мощь
REGEXP, существуют случаи, когда другие методы будут предпочтительнее:
- При работе с индексированными столбцами
LIKEс фиксированными шаблонами может оказаться более подходящим, чем
REGEXP.
- Если вы наблюдаете значительное снижение производительности по сравнению с использованием
LIKE.
Мария Шереметьева
DBA-консультант