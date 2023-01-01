Оптимизация SQL запросов с multiple LIKE в MySQL

Быстрый ответ

Если в MySQL вам требуется смоделировать поведение конструкции LIKE IN() , рекомендуется использовать сочетание нескольких операторов LIKE , объединённых оператором OR , или обратиться к REGEXP для более компактного выражения. К примеру, указанный ниже код с применением REGEXP позволит найти соответствующие 'pattern1', 'pattern2', 'pattern3':

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE column_name REGEXP 'pattern1|pattern2|pattern3';

Данный подход упрощает синтаксис запроса, делая его более понятным и удобным в обслуживании.

В следующих разделах мы подробно проанализируем принципы работы с шаблонами в MySQL, обратив внимание на оптимизацию производительности, способы преодоления общих ошибок, особенности поиска по сложным шаблонам и другие важные моменты.

Преимущества использования REGEXP в MySQL

Поиск по шаблонам – одна из важнейших возможностей SQL. Оператор REGEXP предоставялет удобство объединения нескольких шаблонов, тем самым выполняя роль аналога множественного LIKE . Но прежде чем выбрать REGEXP , следует протестировать его эффективность в сравнении с простым применением LIKE , так как он может быть более требовательным к ресурсам.

Выбор между REGEXP и LIKE

Выбор между REGEXP и LIKE в большой степени зависит от требуемой производительности, особенно при работе с большими объемами данных. Ниже приведены несколько рекомендаций для оптимизации:

Проведите тестирование обоих подходов, чтобы определить, какой лучше соответствует задачам вашего проекта.

С учётом использования индексов : REGEXP , как правило, не предусматривает их использования.

Размер таблиц, распределение данных и сложность шаблонов также значительно влияют на выбор между REGEXP и LIKE .

Как избежать проблем при использовании REGEXP

Не смотря на свою мощь, REGEXP имеет ряд особенностей. Ниже приведены советы по его эффективному использованию:

Для точного соответствия начала и конца строки используйте якори '^' и '$' .

Чтобы исключить нежелательные шаблоны, используйте отрицание NOT REGEXP дополнительно к REGEXP .

В сложных ситуациях можно сочетать REGEXP с LIKE или NOT LIKE .

Как создать сложные поисковые запросы

Если одного REGEXP недостаточно, можно использовать его в комбинации:

Составить сложные выражения, аналогичные LIKE IN() , поможет CONCAT_WS .

Символ % в LIKE служит для нечеткого поиска.

В случаях, когда REGEXP неприменим, можно вернуться к разделению запроса с помощью LIKE и OR .

Визуализация

Представим, как оператор LIKE выполняет поиск по нескольким ключевым словам, подобно LIKE IN() в SQL:

SQL Скопировать код SELECT * FROM books WHERE title LIKE '%JavaScript%'; SELECT * FROM books WHERE title LIKE '%Python%'; SELECT * FROM books WHERE title LIKE '%Java%';

Это можно сравнить с методичным просмотром трех различных полок библиотеки в поиске нужных книг:

Markdown Скопировать код Полка 1 (📚📙): Ищем книги о 'JavaScript' Полка 2 (📚📘): Ищем книги о 'Python' Полка 3 (📚📗): Ищем книги о 'Java'

Нам же требуется один запрос, который одновременно проверяет все полки:

Markdown Скопировать код 🚁: Провести поиск книг о 'JavaScript', 'Python' и 'Java' на всем пространстве полок одновременно!

Так как LIKE IN() некорректен, формируем основной запрос для решения задачи:

SQL Скопировать код SELECT * FROM books WHERE title LIKE '%JavaScript%' OR title LIKE '%Python%' OR title LIKE '%Java%';

Теперь у вас есть единый дрон-запрос (🚁🔑), который способен быстро перемещаться между нужными полками.

Как создать сложные запросы с помощью подзапросов

В более сложных случаях решением может стать использование JOIN с подзапросами:

SQL Скопировать код SELECT b.* FROM books b JOIN (SELECT 'JavaScript' AS pattern UNION ALL SELECT 'Python' UNION ALL SELECT 'Java') patterns ON b.title LIKE CONCAT('%', patterns.pattern, '%'); -- Не судите о книге по ее обложке, судите по SQL-запросам! 😉

Такой подход позволяет сократить объем кода и обеспечивает уникальность каждой выбранной записи, даже если она соответствует нескольким шаблонам.

Профилирование запросов с использованием EXPLAIN

Анализ производительности запросов играет достаточно значимую роль. Используйте команду EXPLAIN для анализа плана выполнения запроса:

SQL Скопировать код EXPLAIN SELECT * FROM books WHERE title REGEXP 'Java|Python|JavaScript'; -- EXPLAIN? Не пугайтесь, это всего лишь инструмент для SQL! 😆

REGEXP: не всегда лучший выбор

Несмотря на мощь REGEXP , существуют случаи, когда другие методы будут предпочтительнее:

При работе с индексированными столбцами LIKE с фиксированными шаблонами может оказаться более подходящим, чем REGEXP .

с фиксированными шаблонами может оказаться более подходящим, чем . Если вы наблюдаете значительное снижение производительности по сравнению с использованием LIKE .

