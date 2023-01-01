Оптимизация операций INSERT OR UPDATE в SQL Server
Быстрый ответ
Для выполнения операций INSERT и UPDATE в SQL Server рекомендуется применять оператор MERGE. Он даёт возможность определить, следует ли обновить уже существующую запись или добавить новую.
Пример кода:
MERGE INTO Target AS T
USING Source AS S
ON T.ID = S.ID
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET T.Data = S.Data
WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN
INSERT (ID, Data) VALUES (S.ID, S.Data);
Таким образом, если в таблице Target имеется запись с соответствующим ID, оператор обновляет столбец Data. В противном случае добавляется новая строка.
Транзакции для гарантии атомарности и потокобезопасности
Для поддержания целостности данных лучше окружить операции
INSERT и
UPDATE границами транзакции. Таким образом, можно обеспечить атомарность и потокобезопасность.
Пример использования транзакций:
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN TRY
IF EXISTS (SELECT 1 FROM Target WHERE ID = @ID)
BEGIN
UPDATE Target SET Data = @Data WHERE ID = @ID;
END
ELSE
BEGIN
INSERT INTO Target (ID, Data) VALUES (@ID, @Data);
END;
IF @@ROWCOUNT = 0
BEGIN
INSERT INTO Target (ID, Data) VALUES (@ID, @Data);
END;
COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
ROLLBACK TRANSACTION;
END CATCH;
Альтернативный подход: IF EXISTS вместо MERGE
Если
MERGE не всегда отвечает требованиям, можно использовать конструкцию
IF EXISTS. В высококонкурентных системах либо при наличии определенных ограничений на операции она может оказаться более эффективной.
Пример замены оператора
MERGE:
IF EXISTS (SELECT 1 FROM Target WHERE ID = @ID)
BEGIN
UPDATE Target SET Data = @Data WHERE ID = @ID;
END
ELSE
BEGIN
INSERT INTO Target (ID, Data) VALUES (@ID, @Data);
END
Визуализация
Представим, что вы обновляете свой плейлист новыми музыкальными треками:
Текущий плейлист 🎧: [Песня А, Песня Б]
Новые треки 🎶: [Песня Б*, Песня В]
Процедура
INSERT OR UPDATE ведёт себя как диджей:
Обновлённый плейлист 🎧🔄🎶: [Песня А, Песня Б*🍎, Песня В]
# Существующие произведения обновляются (*🍎), новые добавляются в коллекцию
Как справиться с конкуренцией: Использование замков
Конкуренция может вызвать конфликты и взаимные блокировки. Применяйте
updlock и
holdlock (или
serializable) для явного блокирования ресурсов в течение транзакции, чтобы предотвратить их изменение другими операциями до окончания блокировки.
Пример кода с блокировками:
MERGE INTO Target WITH (HOLDLOCK) AS T
USING Source AS S
ON T.ID = S.ID
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET T.Data = S.Data
WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN
INSERT (ID, Data) VALUES (S.ID, S.Data);
Использование
HOLDLOCK сокращает риски, связанные с параллельным выполнением операций при объединении данных.
Подробнее о подходе UPSERT
Несмотря на гибкость оператора
MERGE, важно применять его с осторожностью. Для комбинации
UPDATE и
INSERT следует использовать шаблон
UPSERT, основанный на проверке
@@ROWCOUNT.
Пример подхода
UPSERT:
UPDATE Target SET Data = @Data WHERE ID = @ID;
IF @@ROWCOUNT = 0
BEGIN
INSERT INTO Target (ID, Data) VALUES (@ID, @Data);
END
Этот метод позволяет управлять процессом более точно, но его использование не рекомендуется в условиях высокой конкуренции без соответствующей блокировки или уровней изоляции транзакций.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы