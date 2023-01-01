Оптимизация операций INSERT OR UPDATE в SQL Server

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для выполнения операций INSERT и UPDATE в SQL Server рекомендуется применять оператор MERGE. Он даёт возможность определить, следует ли обновить уже существующую запись или добавить новую.

Пример кода:

SQL Скопировать код MERGE INTO Target AS T USING Source AS S ON T.ID = S.ID WHEN MATCHED THEN UPDATE SET T.Data = S.Data WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN INSERT (ID, Data) VALUES (S.ID, S.Data);

Таким образом, если в таблице Target имеется запись с соответствующим ID, оператор обновляет столбец Data. В противном случае добавляется новая строка.

Транзакции для гарантии атомарности и потокобезопасности

Для поддержания целостности данных лучше окружить операции INSERT и UPDATE границами транзакции. Таким образом, можно обеспечить атомарность и потокобезопасность.

Пример использования транзакций:

SQL Скопировать код BEGIN TRANSACTION; BEGIN TRY IF EXISTS (SELECT 1 FROM Target WHERE ID = @ID) BEGIN UPDATE Target SET Data = @Data WHERE ID = @ID; END ELSE BEGIN INSERT INTO Target (ID, Data) VALUES (@ID, @Data); END; IF @@ROWCOUNT = 0 BEGIN INSERT INTO Target (ID, Data) VALUES (@ID, @Data); END; COMMIT TRANSACTION; END TRY BEGIN CATCH ROLLBACK TRANSACTION; END CATCH;

Альтернативный подход: IF EXISTS вместо MERGE

Если MERGE не всегда отвечает требованиям, можно использовать конструкцию IF EXISTS . В высококонкурентных системах либо при наличии определенных ограничений на операции она может оказаться более эффективной.

Пример замены оператора MERGE :

SQL Скопировать код IF EXISTS (SELECT 1 FROM Target WHERE ID = @ID) BEGIN UPDATE Target SET Data = @Data WHERE ID = @ID; END ELSE BEGIN INSERT INTO Target (ID, Data) VALUES (@ID, @Data); END

Визуализация

Представим, что вы обновляете свой плейлист новыми музыкальными треками:

Markdown Скопировать код Текущий плейлист 🎧: [Песня А, Песня Б] Новые треки 🎶: [Песня Б*, Песня В]

Процедура INSERT OR UPDATE ведёт себя как диджей:

Markdown Скопировать код Обновлённый плейлист 🎧🔄🎶: [Песня А, Песня Б*🍎, Песня В] # Существующие произведения обновляются (*🍎), новые добавляются в коллекцию

Как справиться с конкуренцией: Использование замков

Конкуренция может вызвать конфликты и взаимные блокировки. Применяйте updlock и holdlock (или serializable ) для явного блокирования ресурсов в течение транзакции, чтобы предотвратить их изменение другими операциями до окончания блокировки.

Пример кода с блокировками:

SQL Скопировать код MERGE INTO Target WITH (HOLDLOCK) AS T USING Source AS S ON T.ID = S.ID WHEN MATCHED THEN UPDATE SET T.Data = S.Data WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN INSERT (ID, Data) VALUES (S.ID, S.Data);

Использование HOLDLOCK сокращает риски, связанные с параллельным выполнением операций при объединении данных.

Подробнее о подходе UPSERT

Несмотря на гибкость оператора MERGE , важно применять его с осторожностью. Для комбинации UPDATE и INSERT следует использовать шаблон UPSERT , основанный на проверке @@ROWCOUNT .

Пример подхода UPSERT :

SQL Скопировать код UPDATE Target SET Data = @Data WHERE ID = @ID; IF @@ROWCOUNT = 0 BEGIN INSERT INTO Target (ID, Data) VALUES (@ID, @Data); END

Этот метод позволяет управлять процессом более точно, но его использование не рекомендуется в условиях высокой конкуренции без соответствующей блокировки или уровней изоляции транзакций.

