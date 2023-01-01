Оптимизация batch update/upsert в PostgreSQL 8.4 и Django

Быстрый ответ

Для массового добавления данных с возможностью слияния в PostgreSQL используйте конструкцию INSERT ... ON CONFLICT . Она позволяет не только добавлять новые строки, но и обновлять уже существующие строки на основе уникальных ограничений, например, id. Показательный пример:

SQL Скопировать код INSERT INTO your_table(id, column1, column2) VALUES (1, 'ValueA', 'ValueB'), (2, 'ValueC', 'ValueD') ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET column1 = EXCLUDED.column1, column2 = EXCLUDED.column2;

В представленном примере при наличии значения id в базе данных обновляются значения column1 и column2. Если такого значения нет, произойдет вставка новых строк. Псевдотаблица EXCLUDED используется для обозначения значений, которые предполагалось вставить.

Применение

Со времени выхода версии PostgreSQL 8.4 стала доступна функция unnest() , предназначенная для преобразования массивов в строки. Это идеально подходит для массовых вставок. Вот как это работает:

SQL Скопировать код INSERT INTO your_table(id, column1, column2) SELECT * FROM unnest( array[1, 2], array['ValueA', 'ValueC'], array['ValueB', 'ValueD'] ); -- Вы только что успешно использовали "unnest" и получили кучу данных вместо шоколадки.

С помощью этого подхода с массивами можно сократить количество SQL-операций и повысить эффективность работы с большим объемом данных.

Используйте

Если вам нужно выполнить обновление при более сложных условиях, UPDATE...FROM станет прекрасным решением:

SQL Скопировать код UPDATE your_table SET column1 = data.column1, column2 = data.column2 FROM (VALUES (1, 'NewValueA', 'NewValueB'), (2, 'NewValueC', 'NewValueD') ) AS data(id, column1, column2) WHERE your_table.id = data.id; -- Это почти как "убить двух зайцев одним выстрелом", только зайцы остаются невредимыми.

Использование UPDATE...FROM позволяет сократить количество операций и ускорить процесс работы.

Оптимизация с Hibernate Batch

Если вы используете JDBC в связке с Hibernate, стратегический выбор момента очистки сессии и верной настройки параметра @BatchSize в Hibernate позволяет добиваться значительных успехов:

Java Скопировать код @BatchSize(size = 50) // Устанавливаем размер пакета public class YourEntity { ... } ... session.save(newEntity); if (i % 50 == 0) { session.flush(); session.clear(); } // Hibernate позволяет сделать такой же резонанс в SQL-операциях, как Netflix в мире телесериалов.

Такой подход значительно повышает эффективность SQL-операций.

Внедрение JSON-данных при массовом обновлении

Для пользователей PostgreSQL 9.3 функция json_array_elements() станет настоящим подарком. Ее можно использовать для массового обновления с использованием JSON-данных:

SQL Скопировать код UPDATE your_table SET column1 = data.value->>'column1', column2 = data.value->>'column2' FROM json_array_elements('[ {"id": 1, "column1": "JsonValA", "column2": "JsonValB"}, {"id": 2, "column1": "JsonValC", "column2": "JsonValD"} ]') AS data WHERE your_table.id = (data.value->>'id')::int; -- Когда JSON встречается с PostgreSQL: SQL-сказка для разработчиков.

Этот метод преобразует JSON-массив в последовательность строк, облегчая процесс обновления данных.

Добавление нескольких строк одним запросом с помощью

С помощью ключевого слова VALUES можно произвести сразу несколько вставок одним запросом:

SQL Скопировать код INSERT INTO your_table(id, column1, column2) VALUES (3, 'ValueE', 'ValueF'), (4, 'ValueG', 'ValueH'), (5, 'ValueI', 'ValueJ'); -- Это SQL-аналог акции "купи одно, получи два": можно вставить три строки единым запросом!

Такой подход существенно упрощает массовые операции и делает вашу базу данных довольной.

Используйте блок

Если требуется выполнить сложное обновление, включающее использование циклов, то в PostgreSQL для этого есть блок DO :

SQL Скопировать код DO $$ DECLARE rec RECORD; BEGIN FOR rec IN SELECT * FROM your_table WHERE condition LOOP UPDATE your_table SET column1 = rec.column1 || '_updated' WHERE id = rec.id; END LOOP; END $$; -- Цикл в SQL. Пока цикл идет – процесс обновления не прекращается.

Следует помнить, что внедрение сложной логики в базу данных может увеличивать сложность ее обслуживания.

Визуализация

Представьте себе процесс как работу на конвейере производства, где каждая коробка — это отдельная запись для обновления:

Markdown Скопировать код 📦📦📦 🔄🔍 📦🆕📦 💾 [Исходные] [Проверка] [Обновление] [Сохранение]

Массовое слияние – это эффективная сборочная линия.

Markdown Скопировать код 🏭: Каждая коробка проходит проверку, при необходимости обновляется новыми деталями или остается без изменений, после чего все изменения сохраняются одновременно.

🔄🔍: Поиск места для коробки.

📦🆕📦: Обновление коробки или добавление новой.

💾: Массовое сохранение всех изменений.

Оптимизация SELECT-запросов с помощью оператора 'IN' в Hibernate

Вместо того чтобы выполнять множество отдельных запросов SELECT, воспользуйтесь оператором IN , чтобы минимизировать их количество:

Java Скопировать код List<YourEntity> entities = session.createQuery("FROM YourEntity WHERE id IN :ids") .setParameter("ids", idList) .list(); // Умное использование Hibernate и оператора "IN" позволяет уменьшить количество запросов SELECT и выделить больше времени на просмотр любимых сериалов.

Это позволяет сократить число запросов, что особенно важно, когда список id известен заранее.

Обновление конкретных столбцов с использованием синтаксиса списка столбцов

Синтаксис списка столбцов в PostgreSQL позволяет точно настроить обновления с помощью строчных выражений, что оптимизирует выполнение SQL-запросов:

SQL Скопировать код UPDATE your_table SET (column1, column2) = (row_data.column1, row_data.column2) FROM (VALUES (1, 'TargetValueA', 'TargetValueB'), (2, 'TargetValueC', 'TargetValueD') ) AS row_data(id, column1, column2) WHERE your_table.id = row_data.id; -- Обновление с точностью до конкретного столбца без затрагивания остальных.

Этот подход отлично работает, когда требуется обновить лишь определенные столбцы, а не все сразу.

