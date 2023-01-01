Оптимальный способ выборки случайных строк из MySQL

#MySQL / MariaDB  #SELECT и выборка данных  #Оптимизация запросов  
Быстрый ответ

Если вам необходимо получить случайные данные из таблицы в MySQL, удобно использовать функцию RAND() в сочетании с LIMIT. Например, для извлечения 10 случайных записей из таблицы your_table:

SELECT * FROM your_table ORDER BY RAND() LIMIT 10;

Такой подход отлично подходит для небольших таблиц. Однако если требуется работать с большим объемом данных, целесообразнее применять методы, основанные на выборке случайных идентификаторов.

Быстрая выборка с применением условия WHERE

При работе с большими объемами данных внутри условия WHERE используйте RAND() — так будет достигаться более высокая производительность за счет уменьшения нагрузки, связанной со случайной сортировкой данных.

SELECT * FROM my_table WHERE rand() <= .3;

Значение .3 здесь указывает на 30% вероятность, что запись попадёт в выборку.

Выборка с учетом индексов

Если в вашей таблице присутствует уникальный индексированный числовой первичный ключ (скажем, id), вы можете сначала установить диапазон ключей от MIN(id) до MAX(id), затем создать уникальные случайные числа в данном диапазоне и выбрать строки, соответствующие этим идентификаторам.

Продвинутый метод: предварительная выборка с использованием RAND()

Сей метод позволяет выделить оптимальное количество строк с помощью RAND(), применяя заранее выборку. Вначале выполняется запрос с коэффициентом расширения обычного объема выборки (в два раза, например), после этого результаты сохраняются в индексированное поле для ускорения финальной выборки.

Не только случайные, но и актуальные

Следует учесть также частоту проведения случайных выборок и размер базы данных. Применяемый метод должен быть адекватным текущему состоянию базы данных и не вызывать необходимость радикальных изменений ее структуры или индексации.

Визуализация

Представьте нашу MySQL базу данных как тазик с разнообразными фруктами 🍇🍊🍎. Нам требуется извлечь случайный набор, не заглядывая внутрь!

🍇🍊🍎🍓🥝 -> 🍇🍊🍎🍓🥝 -> 🍇🍊🍎🍓🥝
            ⤵️                     ⤵️
             🍊🍓🍇                 🍎🥝🍇

Команда SELECT с ORDER BY RAND() схожа с взбалтыванием тазика и извлечением первых попавшихся фруктов 🍓🍇.

SELECT * FROM fruit_bowl ORDER BY RAND() LIMIT 3;

Когда база данных растет 📈, она напоминает фрукты, пронумерованные от 1 до n и аккуратно выстроенные в ряд. Вместо того чтобы взбалтывать их все, вы аккуратно бросаете дротики 🎯 (выбираете случайные числа), для извлечения нужных фруктов. Это метафора генерации случайных первичных ключей и прямого выбора записей, им соответствующих.

Подводные камни и советы для успешной выборки

  • Равномерное распределение: Убедитесь, что RAND() генерирует равномерно распределенное множество случайных чисел.
  • Без предвзятости: Обеспечьте случайность выборки, избегая смещений.
  • Тесты производительности: Проведите тестирование, чтобы убедиться, что выбранный метод масштабируется в соответствии с ростом таблицы.

К числу возможных проблем могут относиться:

  • Стоимость запроса: Балансируйте между стоимостью запроса и избегайте проблем с производительностью.
  • Искажение данных: Будьте внимательны к потенциальной неоднородности данных, которая может исказить точность выборки.

Полезные материалы

  1. Руководство по MySQL 8.0: оптимизация ORDER BY — особенности случайной сортировки и оптимизация ORDER BY.
  2. Лучший способ выбрать случайные строки PostgreSQL – Stack Overflow — обсуждение методов выборки случайных строк для больших таблиц.
  3. Вызов MySQL: 100k соединений — исследование методов выборки, эффективных при работе с большими базами данных.
  4. Создание кэш-оптимизированных B+-деревьев в оперативной памяти — научный обзор способов оптимизации баз данных для повышения эффективности использования кэша.
  5. Пять способов постраничного вывода в Postgres, от простого до экзотического — разнообразные подходы к пагинации, которые актуальны для обработки больших массивов данных.
