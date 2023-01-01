Оптимальный способ выборки случайных строк из MySQL#MySQL / MariaDB #SELECT и выборка данных #Оптимизация запросов
Быстрый ответ
Если вам необходимо получить случайные данные из таблицы в MySQL, удобно использовать функцию
RAND() в сочетании с
LIMIT. Например, для извлечения 10 случайных записей из таблицы
your_table:
SELECT * FROM your_table ORDER BY RAND() LIMIT 10;
Такой подход отлично подходит для небольших таблиц. Однако если требуется работать с большим объемом данных, целесообразнее применять методы, основанные на выборке случайных идентификаторов.
Быстрая выборка с применением условия WHERE
При работе с большими объемами данных внутри условия
WHERE используйте
RAND() — так будет достигаться более высокая производительность за счет уменьшения нагрузки, связанной со случайной сортировкой данных.
SELECT * FROM my_table WHERE rand() <= .3;
Значение
.3 здесь указывает на 30% вероятность, что запись попадёт в выборку.
Выборка с учетом индексов
Если в вашей таблице присутствует уникальный индексированный числовой первичный ключ (скажем,
id), вы можете сначала установить диапазон ключей от
MIN(id) до
MAX(id), затем создать уникальные случайные числа в данном диапазоне и выбрать строки, соответствующие этим идентификаторам.
Продвинутый метод: предварительная выборка с использованием RAND()
Сей метод позволяет выделить оптимальное количество строк с помощью
RAND(), применяя заранее выборку. Вначале выполняется запрос с коэффициентом расширения обычного объема выборки (в два раза, например), после этого результаты сохраняются в индексированное поле для ускорения финальной выборки.
Не только случайные, но и актуальные
Следует учесть также частоту проведения случайных выборок и размер базы данных. Применяемый метод должен быть адекватным текущему состоянию базы данных и не вызывать необходимость радикальных изменений ее структуры или индексации.
Визуализация
Представьте нашу MySQL базу данных как тазик с разнообразными фруктами 🍇🍊🍎. Нам требуется извлечь случайный набор, не заглядывая внутрь!
🍇🍊🍎🍓🥝 -> 🍇🍊🍎🍓🥝 -> 🍇🍊🍎🍓🥝
⤵️ ⤵️
🍊🍓🍇 🍎🥝🍇
Команда
SELECT с
ORDER BY RAND() схожа с взбалтыванием тазика и извлечением первых попавшихся фруктов 🍓🍇.
SELECT * FROM fruit_bowl ORDER BY RAND() LIMIT 3;
Когда база данных растет 📈, она напоминает фрукты, пронумерованные от 1 до n и аккуратно выстроенные в ряд. Вместо того чтобы взбалтывать их все, вы аккуратно бросаете дротики 🎯 (выбираете случайные числа), для извлечения нужных фруктов. Это метафора генерации случайных первичных ключей и прямого выбора записей, им соответствующих.
Подводные камни и советы для успешной выборки
- Равномерное распределение: Убедитесь, что
RAND()генерирует равномерно распределенное множество случайных чисел.
- Без предвзятости: Обеспечьте случайность выборки, избегая смещений.
- Тесты производительности: Проведите тестирование, чтобы убедиться, что выбранный метод масштабируется в соответствии с ростом таблицы.
К числу возможных проблем могут относиться:
- Стоимость запроса: Балансируйте между стоимостью запроса и избегайте проблем с производительностью.
- Искажение данных: Будьте внимательны к потенциальной неоднородности данных, которая может исказить точность выборки.
Полезные материалы
- Руководство по MySQL 8.0: оптимизация ORDER BY — особенности случайной сортировки и оптимизация
ORDER BY.
- Лучший способ выбрать случайные строки PostgreSQL – Stack Overflow — обсуждение методов выборки случайных строк для больших таблиц.
- Вызов MySQL: 100k соединений — исследование методов выборки, эффективных при работе с большими базами данных.
- Создание кэш-оптимизированных B+-деревьев в оперативной памяти — научный обзор способов оптимизации баз данных для повышения эффективности использования кэша.
- Пять способов постраничного вывода в Postgres, от простого до экзотического — разнообразные подходы к пагинации, которые актуальны для обработки больших массивов данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик