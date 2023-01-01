Оптимальная структура базы данных для Пользовательских Полей

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для гибкости управления пользователями, которые определяют собственные поля, используйте модель "Сущность-Атрибут-Значение" (EAV).

Описание структуры модели:

Сущности : Это основная таблица, включающая первичные записи.

: Это основная таблица, включающая первичные записи. Атрибуты : Здесь перечислены поля, определённые пользователями, в виде каталога возможностей.

: Здесь перечислены поля, определённые пользователями, в виде каталога возможностей. Значения: Это выбор пользователя, связывающийся с исходной сущностью.

Пример простого фрагмента модели:

SQL Скопировать код -- Три основные таблицы, не требующие дополнительной сборки: CREATE TABLE Entities (entity_id INT, ...); CREATE TABLE Attributes (attribute_id INT, name VARCHAR(255), ...); CREATE TABLE Values (entity_id INT, attribute_id INT, value TEXT, ...);

Не забывайте про индексацию столбцов entity_id и attribute_id в таблице Values для увеличения скорости поиска.

Погружение в архитектуру базы данных

Основные принципы проектирования таблиц сводятся к логичности архитектуры и стратегии реализации:

Жизнь на разных уровнях

Выделяйте стандартные поля и таблицы пользовательских полей, соблюдая принципы реляционного дизайна там, где это возможно.

Важно правильно называть элементы, чтобы управление пользовательскими таблицами было лёгким и понятным.

Помело с пустотами

Методика "Ghost Protocol" для пустых столбцов с значениями NULL в SQL Server 2008 помогает эффективно управлять множеством пустых значений.

Укрепить положение населения

Группируйте поле, которые используются чаще всего – это создаёт для них специализированную зону.

Модель EAV и её особенности

Используйте модель EAV аккуратно, поскольку бóльшая власть влечёт за собой большую ответственность!

Работа с нереляционными базами данных

Где царит NoSQL

Базы данных NoSQL, такие как MongoDB, идеально подходят для динамических моделей:

Найдите оптимальное сочетание целостности данных и связей между элементами.

Развивайте модель так, как вам это удобнее.

Держать JSON под контролем

PostgreSQL с типом данных JSONB позволяет SQL-разработчикам в полной мере реализовывать свои модели:

С этим типом данных у вас появляется больше пространства для смелых решений в проектировании модели.

Вы получаете возможность создавать индексы на JSON-поля.

Производительность: Укрощение хитрости

Важность валидации данных

Будьте строги при валидации данных, как педантичный учитель, прикладывающий максимум усилий для контроля над работой учеников.

Совет от замедления производительности

Используйте разделение таблиц для эффективной работы с большими объемами данных.

Регулярно проводите чистку данных, чтобы не допустить накопления ненужной информации.

Пользовательские поля: от пользователя и для пользователя

Строить простой и понятный интерфейс для пользовательских полей.

Ограничивайте количество пользовательских полей, как это обычно делается при приготовлении тако.

Визуализация

Давайте упростим наше представление о базе данных:

Markdown Скопировать код Представьте базу данных как универсальный ящик с инструментами (🧰): | Компонент ящика | Эквивалент в базе данных | | Главное отделение | Основная таблица | | Дополнительные ячейки | Пользовательские таблицы |

Каждая пользовательская ячейка (таблица) – это ваш индивидуально настроенный набор инструментов!

Советы от профессионалов и проверенные временем тактики

Без схемы но не без плана

Рассмотрите бессхемный подход в MySQL, сохраняя поля в столбце BLOB.

Стратегия использования разреженных столбцов

Разреженные столбцы в SQL Server предоставляют возможность экономии пространства.

От сложности к простоте

Ограничьте количество полей, чтобы не перегружать систему. Помните, что управление полями должно быть таким же простым, как управление миньонами.

Полезные материалы

В этом разделе вы найдете полезные ресурсы для дополнительного изучения темы: