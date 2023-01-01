Определение номера порта SQL сервера: подробный гид

Быстрый ответ

Чтобы определить номер порта, на котором работает SQL Server, можно использовать Диспетчер конфигурации SQL Server. Для этого следуйте инструкции: в разделе Настройки сети SQL Server перейдите к Протоколам для [ИмяВашегоЭкземпляра] и откройте TCP/IP. Далее в окне Свойства выберите вкладку IP-адреса и обратите внимание на значение в поле TCP-порт. По умолчанию для стандартных экземпляров используется порт 1433.

SQL Скопировать код -- Простой скрипт для определения номера порта. SELECT local_tcp_port FROM sys.dm_exec_connections WHERE local_net_address IS NOT NULL;

Этот скрипт покажет номер порта, который в данный момент используется вашим SQL сервером.

Погружение в настройки сети



Секреты журналов сервера

Номера портов могут быть скрыты в журналах сервера, как замаскированные пассажиры в темном углу:

SQL Скопировать код -- Откройте записи в журналах сервера. EXEC xp_readerrorlog 0, 1, N'Server is listening on', N'any', NULL, NULL, N'asc'

Поищите строки, содержащие текст "Server is listening on", чтобы найти упоминание номера вашего порта.

Организация работы на сервере

Для удобства работы с сетевыми протоколами рекомендуется использовать графические инструменты Диспетчера конфигурации SQL Server:

Запустите Диспетчер конфигурации. Перейдите в раздел Настройки сети SQL Server. Откройте Свойства TCP/IP. Во вкладке IP-адреса просмотрите раздел IPAll.

Настройка брандмауэра

Правильная настройка брандмауэра крайне важна для обеспечения доступа к SQL Server:

Нажмите кнопку "Пуск", выберите Панель управления > Система и безопасность > Брандмауэр Windows Defender. Перейдите в Расширенные настройки. В разделе Входящие правила создайте новое правило, нажав на кнопку Новое правило. Убедитесь, что порт SQL Server добавлен в список исключений и доступ к нему открыт.

Управление с "cliconfg.exe"

cliconfg.exe — это утилита для управления сетевыми протоколами:

Запустите cliconfg.exe через диалоговое окно "Выполнить". Включите TCP/IP. На вкладке Алиас укажите имя сервера и номер порта.

Визуализация

Представьте SQL серверы и их порты как конфигурируемые радиостанции:

SQL Server TCP Port SQL Server 1 🎛️ 1433 SQL Server 2 🎛️ 1444 SQL Server 3 (Динамический) 🎛️ ???

Настраивайтесь на нужную "частоту" и успешно соединитесь с базой данных.

Практические примеры

Работа с динамическими портами

В случае работы с динамическими портами, которые могут меняться, используется служба SQL Server Browser, которая указывает запросам актуальный номер порта.

Особенности SQL Server Express

У SQL Server Express есть свои нюансы – для общения с другими сервисами он использует службу Browser. Для проверки функционирования этой службы вы можете воспользоваться командой services.msc .

Код для определения порта

Следующий скрипт позволяет определить номер порта, если вы работаете с помощью Powershell:

powershell Скопировать код -- Команда для просмотра активных портов. Get-NetTCPConnection | Where-Object {$_.LocalAddress -like "*:1433"} | Select-Object -Property LocalAddress, LocalPort, State

Эта команда покажет все TCP-соединения с указанным номером порта.

