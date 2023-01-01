Округление среднего значения до 2х знаков в PostgreSQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для округления среднего значения до двух десятичных знаков в PostgreSQL, воспользуйтесь функцией ROUND с приведением типа AVG к numeric :

SQL Скопировать код SELECT ROUND(AVG(column_name)::numeric, 2) FROM table_name;

Таким образом, данный запрос найдет среднее по столбцу column_name и округлит вычисленный результат до двух знаков после запятой, преобразовав его к типу данных numeric.

Типы данных и округление

Округление в PostgreSQL определяется типами данных, с которыми оно применяется. Функция round работает максимально точно с типом данных numeric, так как этот тип поддерживает числа с произвольной точностью и сохраняет десятичные знаки до заданного количества.

Если вы используете round с другими типами данных, такими как double precision, то можете столкнуться с непредсказуемыми ошибками округления из-за их представления в двоичной системе.

Приведение типов: важное условие для корректного округления

Приведение типов обеспечивает конвертацию значения из одного типа в другой. В контексте округления приведение к numeric является ключевым моментом для получения точных результатов:

Здесь ::numeric преобразует среднее к типу numeric до округления, гарантируя ожидаемый результат.

Форматирование вывода: детали, которые имеют значение

Для упрощения вывода вы можете преобразовать числа в отформатированные строки с помощью функции to_char :

SQL Скопировать код SELECT to_char(AVG(column_name), 'FM999999990.00') FROM table_name;

Функция to_char выполняет одновременное округление и форматирование, а код FM убирает пробелы перед числами в отформатированном выводе.

Сложности числового типа numeric

Необходимо хорошо разбираться в числовых типах данных PostgreSQL. Например, при работе с floats могут возникать проблемы с округлением из-за специфики их двоичной записи.

Продвинутое использование PostgreSQL: создание собственных функций

Для пользовательских требований к округлению вы можете создать пользовательскую функцию, способную реализовать нужную логику. Такие функции могут быть отмечены как IMMUTABLE , что позволяет кэшировать результаты для идентичных входных данных.

Различие между TRUNC() и ROUND()

Важно понимать разницу между TRUNC() и ROUND() . TRUNC() просто обрезает десятичные знаки, в то время как ROUND() учитывает следующий знак и в зависимости от его значения принимает решение об округлении.

Классика: использование старого синтаксиса приведения типов

Старый синтаксис приведения типов может немного повысить производительность в некоторых случаях:

SQL Скопировать код SELECT ROUND(CAST(AVG(column_name) AS numeric), 2) FROM table_name;

Осторожность при работе с числами с плавающей запятой

При работе с числами с плавающей запятой следует помнить об их двоичном представлении, вызывающем непредсказуемое поведение при конвертации в десятичный формат.

Постоянное форматирование результатов: ключ к успеху

Используя функцию to_char для округленных средних, вы обеспечиваете единый формат вывода, что будет полезным при представлении данных для различных клиентов.

Магия пользовательских функций повторяется

Упрощение процесса округления разнообразных значений в вашем приложении станет возможным с созданием переиспользуемой пользовательской функции:

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE FUNCTION custom_round(value double precision) RETURNS numeric AS $$ BEGIN RETURN ROUND(value::numeric, 2); END; $$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE;

Полезные материалы