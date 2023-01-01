Объединение строк в массив по идентификатору в SQL
Быстрый ответ
Для того чтобы объединить значения из нескольких строк в массив, воспользуйтесь функцией
array_agg. Задача этой функции – собирать данные в одну точку, как координатора встречи:
SELECT array_agg(your_column) FROM your_table;
В случае, когда вам требуется группировать значения по заданному ключевому столбцу, примените следующий подход:
SELECT primary_key, array_agg(your_column) FROM your_table GROUP BY primary_key;
Если же задача состоит в получении массивов группированных данных, отсортированных по определенному критерию, то поможет такой запрос:
SELECT primary_key, array_agg(your_column ORDER BY another_column) FROM your_table GROUP BY primary_key;
Принцип работы array_agg и работа с типами данных
Важно понимать, что функция
array_agg действует как ученик, собирающий домашние задания у одноклассников — объединяет отдельные значения в единый массив. Однако, необходимо тщательно обращать внимание на типы данных: попытка смешивания несовместимых типов может вызвать проблемы при агрегации данных.
Если возникла потребность в более тонком контроле над порядком элементов, используйте функцию
generate_series. Это как составление списка дел с определенным порядком выполнения:
WITH data_gather AS (
SELECT primary_key, your_column, row_number() OVER (PARTITION BY primary_key ORDER BY another_column) as ticket_no
FROM your_table
)
SELECT primary_key, array_agg(your_column ORDER BY ticket_no)
FROM data_gather
GROUP BY primary_key;
Здесь каждому значению присваивается порядковый номер, чтобы обеспечить требуемый порядок при формировании массива.
Усовершенствуйте свою стратегию конкатенации
Иногда
array_agg может оказаться недостаточно гибкой для выполнения специфических задач. В этом случае можно применить пользовательскую агрегатную функцию. Ниже приведён пример создания собственной функции для конкатенации элементов:
CREATE FUNCTION array_append_agg(anyarray, anyelement) RETURNS anyarray AS $$
SELECT array_append($1, $2);
$$ LANGUAGE sql IMMUTABLE;
CREATE AGGREGATE array_accum (anyelement) (
SFUNC = array_append_agg,
STYPE = anyarray,
INITCOND = '{}'
);
Этот новый инструмент позволит вам более детально настроить процесс агрегации данных.
Подстройка сортировки и предотвращение ошибок
При использовании
array_agg для сортировки данных рекомендуется добавить ключевой столбец как опознавательный признак, что поможет сохранить желаемый порядок. Если же важно упорядочить окончательную выдачу, попробуйте сортировать данные по ключевому столбцу вне
array_agg:
SELECT key_column, array_agg(column_name)
FROM table_name
GROUP BY key_column
ORDER BY key_column;
Визуализация
Можно представить каждую строку данных как пассажира, который ожидает своей очереди на посадку в поезд под названием
array_agg. Этот "поезд" организует путешествие этих пассажиров в определённой очередности:
-- Поезд (Агрегирующая Функция)
ARRAY_AGG(passenger ORDER BY boarding_station)
-- Станции (Строки)
Строка 1: 🚏 (Алиса) "👋🏽 Привет, Боб! Смотри, сколько я нашла рецептов картофельного салата."
Строка 2: 🚏 (Боб) "Пожалуйста, Алиса, хватит уже с этими картофельными салатами."
Строка 3: 🚏 (Чарли) "А что, кто-то упомянул картофельный салат? 🥔🥣"
-- Путешествие Поезда (Выполнение Запроса)
SELECT ARRAY_AGG(people ORDER BY friendly_neighbours) FROM town;
В результате такой поездки мы получим данные, правильно упорядоченные и сгруппированные.
array_agg: Компактный инструмент для ваших задач
Функция
array_agg была добавлена в PostgreSQL начиная с версии 8.4.8 и с тех пор прочно заняла свою нишу благодаря высокой эффективности в работе. Существуют и другие способы, такие как
string_agg или ручная конкатенация строк, но
array_agg по праву считается признанным выбором специалистов PostgreSQL.
Устранение неполадок в вашем запросе
При использовании
array_agg следует помнить, что данная функция не лучшим образом работает со значениями NULL. NULL может быть подобен "невидимому" элементу в данных. В этих случаях фильтрация с помощью
IS NOT NULL может стать настоящим спасением.
Также, когда используете
generate_series, нужно учесть, чтобы сгенерированная последовательность не привнесла нежелательных изменений в порядок элементов или непредвиденные пробелы в результат.
