Объединение строк в массив по идентификатору в SQL

Быстрый ответ

Для того чтобы объединить значения из нескольких строк в массив, воспользуйтесь функцией array_agg. Задача этой функции – собирать данные в одну точку, как координатора встречи:

SELECT array_agg(your_column) FROM your_table;

В случае, когда вам требуется группировать значения по заданному ключевому столбцу, примените следующий подход:

SELECT primary_key, array_agg(your_column) FROM your_table GROUP BY primary_key;

Если же задача состоит в получении массивов группированных данных, отсортированных по определенному критерию, то поможет такой запрос:

SELECT primary_key, array_agg(your_column ORDER BY another_column) FROM your_table GROUP BY primary_key;
Принцип работы array_agg и работа с типами данных

Важно понимать, что функция array_agg действует как ученик, собирающий домашние задания у одноклассников — объединяет отдельные значения в единый массив. Однако, необходимо тщательно обращать внимание на типы данных: попытка смешивания несовместимых типов может вызвать проблемы при агрегации данных.

Если возникла потребность в более тонком контроле над порядком элементов, используйте функцию generate_series. Это как составление списка дел с определенным порядком выполнения:

WITH data_gather AS (
    SELECT primary_key, your_column, row_number() OVER (PARTITION BY primary_key ORDER BY another_column) as ticket_no
    FROM your_table
)
SELECT primary_key, array_agg(your_column ORDER BY ticket_no) 
FROM data_gather 
GROUP BY primary_key;

Здесь каждому значению присваивается порядковый номер, чтобы обеспечить требуемый порядок при формировании массива.

Усовершенствуйте свою стратегию конкатенации

Иногда array_agg может оказаться недостаточно гибкой для выполнения специфических задач. В этом случае можно применить пользовательскую агрегатную функцию. Ниже приведён пример создания собственной функции для конкатенации элементов:

CREATE FUNCTION array_append_agg(anyarray, anyelement) RETURNS anyarray AS $$
    SELECT array_append($1, $2);
$$ LANGUAGE sql IMMUTABLE;

CREATE AGGREGATE array_accum (anyelement) (
    SFUNC = array_append_agg,
    STYPE = anyarray,
    INITCOND = '{}'
);

Этот новый инструмент позволит вам более детально настроить процесс агрегации данных.

Подстройка сортировки и предотвращение ошибок

При использовании array_agg для сортировки данных рекомендуется добавить ключевой столбец как опознавательный признак, что поможет сохранить желаемый порядок. Если же важно упорядочить окончательную выдачу, попробуйте сортировать данные по ключевому столбцу вне array_agg:

SELECT key_column, array_agg(column_name) 
FROM table_name 
GROUP BY key_column 
ORDER BY key_column;

Визуализация

Можно представить каждую строку данных как пассажира, который ожидает своей очереди на посадку в поезд под названием array_agg. Этот "поезд" организует путешествие этих пассажиров в определённой очередности:

-- Поезд (Агрегирующая Функция)
ARRAY_AGG(passenger ORDER BY boarding_station)

-- Станции (Строки)
Строка 1: 🚏 (Алиса)  "👋🏽 Привет, Боб! Смотри, сколько я нашла рецептов картофельного салата."
Строка 2: 🚏 (Боб)  "Пожалуйста, Алиса, хватит уже с этими картофельными салатами."
Строка 3: 🚏 (Чарли) "А что, кто-то упомянул картофельный салат? 🥔🥣"

-- Путешествие Поезда (Выполнение Запроса)
SELECT ARRAY_AGG(people ORDER BY friendly_neighbours) FROM town;

В результате такой поездки мы получим данные, правильно упорядоченные и сгруппированные.

array_agg: Компактный инструмент для ваших задач

Функция array_agg была добавлена в PostgreSQL начиная с версии 8.4.8 и с тех пор прочно заняла свою нишу благодаря высокой эффективности в работе. Существуют и другие способы, такие как string_agg или ручная конкатенация строк, но array_agg по праву считается признанным выбором специалистов PostgreSQL.

Устранение неполадок в вашем запросе

При использовании array_agg следует помнить, что данная функция не лучшим образом работает со значениями NULL. NULL может быть подобен "невидимому" элементу в данных. В этих случаях фильтрация с помощью IS NOT NULL может стать настоящим спасением.

Также, когда используете generate_series, нужно учесть, чтобы сгенерированная последовательность не привнесла нежелательных изменений в порядок элементов или непредвиденные пробелы в результат.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

