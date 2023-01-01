Обработка NULL значений в IN clause: PostgreSQL

Быстрый ответ

Для включения в выборку значений, равных NULL, можно применить соединение операторов IN и IS NULL :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE column IN (1, 2) OR column IS NULL;

Этот запрос вернёт строки, где столбец column принимает значения 1 , 2 или NULL .

Маневрирование с подзапросами в условии IN

Если вас ожидает работа со сложными выборками, не стоит беспокоиться. IN может принимать результаты подзапросов, что позволяет реализовывать многомерную фильтрацию:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE id_field IN (SELECT id FROM linked_table WHERE condition); -- Да, запрос внутри запроса — это вполне нормально.

Такая стратегия не включает значения NULL . Чтобы они также участвовали в выборке, добавьте OR с IS NULL :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE id_field IN (SELECT id FROM linked_table WHERE condition) OR id_field IS NULL; -- Вот оно, пропущенное значение NULL!

Визуализация

Процесс выполнения запроса можно представить как поиск ключей:

Markdown Скопировать код Потенциальные ключи: [🔑, 🔑🔒, 🔑, null, 🔑]

IN ведёт себя так, как если бы охранник проверял ключи по списку:

SQL Скопировать код SELECT * FROM keys WHERE key_type IN ('🔑', null);

Однако для обнаружения "null" ключа охраннику потребуется специальный приём — применение IS NULL :

Markdown Скопировать код Результаты для 🔑: [✅, ✅, ✅, ❌, ✅] Результаты для null: [❌, ❌, ❌, ✅, ❌]

Объединив результаты, вы получите все необходимые ключи:

Markdown Скопировать код SELECT * FROM keys WHERE key_type IN ('🔑') OR key_type IS NULL;

Итоговый результат:

Markdown Скопировать код Найдены: [🔑 (✅), 🔑🔒 (✅), 🔑 (✅), null (✅), 🔑 (✅)]

Все ключи имеются, включая загадочный 'null'!

Оператор COALESCE: трансформация NULL

Если вам нужно заменить NULL на какое-либо специфическое значение, функция COALESCE станет весьма полезной. Она подставляет заданное значение по умолчанию вместо NULL , что позволяет включать его в условие IN :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE COALESCE(column, default_value) IN (1, 2, default_value); -- Вот таким образом наши значения null обретают элегантный "наряд" по умолчанию.

Остерегайтесь уловок NOT IN

Здесь стоит быть особенно внимательным: NOT IN может подвести, если в список попадает NULL . В таком случае, NOT IN вернёт FALSE . Для безопасности убедитесь, что в список не попадает NULL , перед тем как воспользоваться NOT IN :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE column NOT IN (SELECT id FROM linked_table WHERE column IS NOT NULL); -- В нашем "клубе" NOT IN "чёрный вход" для NULL!

Лучшие практики SQL

Чтобы достичь высокого уровня владения SQL, рекомендуется придерживаться следующих правил:

Откажитесь от SELECT * , лучше указывайте интересующие вас столбцы явно.

от , лучше интересующие вас столбцы явно. Группируйте условия с помощью скобок для корректного задания приоритетов.

с помощью скобок для корректного задания приоритетов. Совершенствуйте свои навыки : формируйте чистые, понятные и эффективные запросы.

: формируйте чистые, понятные и эффективные запросы. Обучайтесь постоянно: изучайте статьи, документацию, чтобы усвоить нюансы обработки NULL .

