logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Обновление значений в SQL таблице из другой таблицы
Перейти

Обновление значений в SQL таблице из другой таблицы

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для синхронизации данных между таблицами по полю username примените оператор SQL UPDATE JOIN:

SQL
Скопировать код
UPDATE Table1
SET value = Table2.value
FROM Table1
INNER JOIN Table2 ON Table1.username = Table2.username;

Таким образом, значения в поле value таблицы Table1 будут обновлены данными из поля value таблицы Table2 при соответствии значений поля username.

Пошаговый план для смены профессии

Увеличение скорости через использование индексов

Создание индексов по полю username в обеих таблицах позволит заметно ускорить выполнение операций слияния при больших объемах данных:

SQL
Скопировать код
CREATE INDEX idx_username_table1 ON Table1(username); -- Так процесс будет быстрее!
CREATE INDEX idx_username_table2 ON Table2(username); -- Скорость будет на уровне гепарда!

Проверка наличия записи до её обновления

Для того чтобы обновлять данные в Table1 только в случае наличия соответствующей записи в другой таблице, используйте предикат EXISTS:

SQL
Скопировать код
UPDATE Table1
SET value = (SELECT value FROM Table2 WHERE Table2.username = Table1.username)
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM Table2 WHERE Table2.username = Table1.username);

Процесс масштабного обновления базы данных

Для выполнения масштабных изменений в базе данных вполне целесообразно может быть использование временной таблицы при обновлении данных таблицы Table1:

SQL
Скопировать код
/* Создание временной таблицы. Не стоит бояться, это безопасно! */
CREATE TEMP TABLE TempUpdatedValues AS
SELECT t1.id, t2.value
FROM Table1 t1
JOIN Table2 t2 ON t1.username = t2.username;

/* Применение обновлённых значений к Table1 */
REPLACE INTO Table1 (id, value)
SELECT id, value
FROM TempUpdatedValues;

Визуализация

Допустим, у нас имеются две таблицы Table_A и Table_B с одинаковыми полем username, но с различными значениями. Наша задача – обновить Table_A данными из Table_B в соответствии с пользователями:

SQL
Скопировать код
UPDATE Table_A
SET value = (SELECT value FROM Table_B WHERE username = Table_A.username)
WHERE username IN (SELECT username FROM Table_B);

Результат можно описать таким образом:

Markdown
Скопировать код
До обновления: Table_A [user1❌, user2🟩, user3❌]
После обновления: Table_A [user1🟨, user2🟩, user3❌]

Нет совпадения – изначальное значение остаётся прежним.
🟩 Совпадение – значение не изменяется.
🟨 Совпадение – значение обновлено.

Очистный обновление с использованием UPDATE FROM

С версии SQLite 3.33 и по настоящее время доступен более аккуратный синтаксис обновления через UPDATE FROM:

SQL
Скопировать код
UPDATE Table1
SET value = Table2.value
FROM Table2
WHERE Table1.username = Table2.username;

Продвинутый способ обновления с применением CTE

Для выполнения более сложных операций обновления воспользуйтесь Общими Табличными Выражениями (CTE):

SQL
Скопировать код
/* Выход за рамки стандартного SQL */
WITH UpdatedValues AS (
  SELECT t1.id, t2.value
  FROM Table1 t1
  INNER JOIN Table2 t2 ON t1.username = t2.username
)
UPDATE Table1
SET value = (SELECT value FROM UpdatedValues uv WHERE uv.id = Table1.id);

Дьявол кроется в подробностях – верификация результатов

После завершения обновления сравните исходные и новые значения, чтобы убедиться в корректности операции:

SQL
Скопировать код
/* Поиск отличий */
SELECT t1.id, t1.value AS OldValue, tuv.value AS NewValue
FROM Table1 t1
LEFT JOIN TempUpdatedValues tuv ON t1.id = tuv.id

Завершение

Не забывайте, что мастерство программирования приходит с практикой. Если данная статья была полезной, не стесняйтесь оценить её. Желаю вам вдохновения и продуктивного программирования!👩‍💻

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой оператор используется для обновления значений в одной таблице на основе данных из другой?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Загрузка...