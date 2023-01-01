Обновление значений в SQL таблице из другой таблицы
Быстрый ответ
Для синхронизации данных между таблицами по полю
username примените оператор SQL UPDATE JOIN:
UPDATE Table1
SET value = Table2.value
FROM Table1
INNER JOIN Table2 ON Table1.username = Table2.username;
Таким образом, значения в поле
value таблицы
Table1 будут обновлены данными из поля
value таблицы
Table2 при соответствии значений поля
username.
Увеличение скорости через использование индексов
Создание индексов по полю
username в обеих таблицах позволит заметно ускорить выполнение операций слияния при больших объемах данных:
CREATE INDEX idx_username_table1 ON Table1(username); -- Так процесс будет быстрее!
CREATE INDEX idx_username_table2 ON Table2(username); -- Скорость будет на уровне гепарда!
Проверка наличия записи до её обновления
Для того чтобы обновлять данные в
Table1 только в случае наличия соответствующей записи в другой таблице, используйте предикат
EXISTS:
UPDATE Table1
SET value = (SELECT value FROM Table2 WHERE Table2.username = Table1.username)
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM Table2 WHERE Table2.username = Table1.username);
Процесс масштабного обновления базы данных
Для выполнения масштабных изменений в базе данных вполне целесообразно может быть использование временной таблицы при обновлении данных таблицы
Table1:
/* Создание временной таблицы. Не стоит бояться, это безопасно! */
CREATE TEMP TABLE TempUpdatedValues AS
SELECT t1.id, t2.value
FROM Table1 t1
JOIN Table2 t2 ON t1.username = t2.username;
/* Применение обновлённых значений к Table1 */
REPLACE INTO Table1 (id, value)
SELECT id, value
FROM TempUpdatedValues;
Визуализация
Допустим, у нас имеются две таблицы
Table_A и
Table_B с одинаковыми полем
username, но с различными значениями. Наша задача – обновить
Table_A данными из
Table_B в соответствии с пользователями:
UPDATE Table_A
SET value = (SELECT value FROM Table_B WHERE username = Table_A.username)
WHERE username IN (SELECT username FROM Table_B);
Результат можно описать таким образом:
До обновления: Table_A [user1❌, user2🟩, user3❌]
После обновления: Table_A [user1🟨, user2🟩, user3❌]
❌ Нет совпадения – изначальное значение остаётся прежним.
🟩 Совпадение – значение не изменяется.
🟨 Совпадение – значение обновлено.
Очистный обновление с использованием UPDATE FROM
С версии SQLite 3.33 и по настоящее время доступен более аккуратный синтаксис обновления через UPDATE FROM:
UPDATE Table1
SET value = Table2.value
FROM Table2
WHERE Table1.username = Table2.username;
Продвинутый способ обновления с применением CTE
Для выполнения более сложных операций обновления воспользуйтесь Общими Табличными Выражениями (CTE):
/* Выход за рамки стандартного SQL */
WITH UpdatedValues AS (
SELECT t1.id, t2.value
FROM Table1 t1
INNER JOIN Table2 t2 ON t1.username = t2.username
)
UPDATE Table1
SET value = (SELECT value FROM UpdatedValues uv WHERE uv.id = Table1.id);
Дьявол кроется в подробностях – верификация результатов
После завершения обновления сравните исходные и новые значения, чтобы убедиться в корректности операции:
/* Поиск отличий */
SELECT t1.id, t1.value AS OldValue, tuv.value AS NewValue
FROM Table1 t1
LEFT JOIN TempUpdatedValues tuv ON t1.id = tuv.id
Полезные материалы
- Инструкция SQL UPDATE — Освежите в памяти основы обновления данных с помощью SQL.
- Нормализация в СУБД — Начало создания правильной структуры базы данных — нормализация.
- Предотвращение SQL-атак – Обеспечьте защиту своего кода от SQL-инъекций.
- PostgreSQL с Общими Табличными Выражениями — Углубите ваши знания CTE.
- Основы индексации в SQL Server — Ведь хорошая скорость выполнения всегда актуальна.
Завершение
Не забывайте, что мастерство программирования приходит с практикой.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы