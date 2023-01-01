Обновление значений в SQL таблице из другой таблицы

Быстрый ответ

Для синхронизации данных между таблицами по полю username примените оператор SQL UPDATE JOIN:

SQL Скопировать код UPDATE Table1 SET value = Table2.value FROM Table1 INNER JOIN Table2 ON Table1.username = Table2.username;

Таким образом, значения в поле value таблицы Table1 будут обновлены данными из поля value таблицы Table2 при соответствии значений поля username .

Увеличение скорости через использование индексов

Создание индексов по полю username в обеих таблицах позволит заметно ускорить выполнение операций слияния при больших объемах данных:

SQL Скопировать код CREATE INDEX idx_username_table1 ON Table1(username); -- Так процесс будет быстрее! CREATE INDEX idx_username_table2 ON Table2(username); -- Скорость будет на уровне гепарда!

Проверка наличия записи до её обновления

Для того чтобы обновлять данные в Table1 только в случае наличия соответствующей записи в другой таблице, используйте предикат EXISTS :

SQL Скопировать код UPDATE Table1 SET value = (SELECT value FROM Table2 WHERE Table2.username = Table1.username) WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM Table2 WHERE Table2.username = Table1.username);

Процесс масштабного обновления базы данных

Для выполнения масштабных изменений в базе данных вполне целесообразно может быть использование временной таблицы при обновлении данных таблицы Table1 :

SQL Скопировать код /* Создание временной таблицы. Не стоит бояться, это безопасно! */ CREATE TEMP TABLE TempUpdatedValues AS SELECT t1.id, t2.value FROM Table1 t1 JOIN Table2 t2 ON t1.username = t2.username; /* Применение обновлённых значений к Table1 */ REPLACE INTO Table1 (id, value) SELECT id, value FROM TempUpdatedValues;

Визуализация

Допустим, у нас имеются две таблицы Table_A и Table_B с одинаковыми полем username , но с различными значениями. Наша задача – обновить Table_A данными из Table_B в соответствии с пользователями:

SQL Скопировать код UPDATE Table_A SET value = (SELECT value FROM Table_B WHERE username = Table_A.username) WHERE username IN (SELECT username FROM Table_B);

Результат можно описать таким образом:

Markdown Скопировать код До обновления: Table_A [user1❌, user2🟩, user3❌] После обновления: Table_A [user1🟨, user2🟩, user3❌]

❌ Нет совпадения – изначальное значение остаётся прежним.

🟩 Совпадение – значение не изменяется.

🟨 Совпадение – значение обновлено.

Очистный обновление с использованием UPDATE FROM

С версии SQLite 3.33 и по настоящее время доступен более аккуратный синтаксис обновления через UPDATE FROM:

SQL Скопировать код UPDATE Table1 SET value = Table2.value FROM Table2 WHERE Table1.username = Table2.username;

Продвинутый способ обновления с применением CTE

Для выполнения более сложных операций обновления воспользуйтесь Общими Табличными Выражениями (CTE):

SQL Скопировать код /* Выход за рамки стандартного SQL */ WITH UpdatedValues AS ( SELECT t1.id, t2.value FROM Table1 t1 INNER JOIN Table2 t2 ON t1.username = t2.username ) UPDATE Table1 SET value = (SELECT value FROM UpdatedValues uv WHERE uv.id = Table1.id);

Дьявол кроется в подробностях – верификация результатов

После завершения обновления сравните исходные и новые значения, чтобы убедиться в корректности операции:

SQL Скопировать код /* Поиск отличий */ SELECT t1.id, t1.value AS OldValue, tuv.value AS NewValue FROM Table1 t1 LEFT JOIN TempUpdatedValues tuv ON t1.id = tuv.id

