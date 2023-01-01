Обновление TOP 10 строк по приоритету в MS SQL: решение

Быстрый ответ

Представлен простой код, позволяющий обновить данные в заданном порядке с помощью Общего Табличного Выражения (CTE):

SQL Скопировать код -- Давайте узнаем о способностях CTE! WITH CTE AS ( SELECT TOP(5) * FROM YourTable WHERE ConditionColumn = 'ConditionValue' ORDER BY OrderColumn ASC ) UPDATE CTE SET UpdateColumn = 'NewValue'

Так, первые 5 записей, отвечающих criteriu ConditionColumn и отсортированных по OrderColumn , будут обновлены.

Возможности и использование подзапросов

Подзапросы действительно полезны, когда мы хотим обновить записи, но не можем использовать ORDER BY . Они чётко определяют целевые строки:

SQL Скопировать код UPDATE YourTable SET YourColumn = 'NewValue' WHERE ID IN ( SELECT TOP(10) ID FROM YourTable WHERE SomeCondition = True ORDER BY PriorityColumn DESC )

Таким образом, подзапросы ограничивают набор обновляемых записей с помощью условия IN .

Визуализация

Принцип обновления записей с сортировкой ORDER BY в MS SQL можно проиллюстрировать на примере посещения вашего любимого кофейного магазина:

Markdown Скопировать код До обновления: [👩‍💼, 👨‍🏫, 👨‍🚀] <- Очередь Порядок обновлений: [🍰->👩‍💼, ☕->👨‍🏫, 🍵->👨‍🚀] -- Сортировка заказов по приоритету 'UPDATE' без 'ORDER BY': [🍰, ☕, 🍵] – Псевдослучайный порядок! О нет... 'UPDATE' с 'ORDER BY': [☕->👨‍🏫, 🍵->👨‍🚀, 🍰->👩‍💼] <- ORDER BY возвращает правильный порядок заказов!

Здесь очередь играет роль базы данных, а заказы, которые мы обновляем, представляют собой UPDATE с сортировкой:

SQL Скопировать код SET ROWCOUNT 1 -- Ограничение на количество обновляемых записей UPDATE YourTable SET YourColumn = 'YourValue' WHERE SomeColumn = SomeValue ORDER BY AnotherColumn

Таким образом, обновление происходит строго согласно установленной сортировке.

Примечание: MS SQL изначально не поддерживает ORDER BY в UPDATE . Но мы обходим это ограничение, используя SET ROWCOUNT .

Обновление без уникального ключа

Что делать, если у вас нет уникального ключа или индекса, но требуется обновить верхние N записей? Здесь на помощь приходят подзапросы:

SQL Скопировать код UPDATE YourTable SET YourColumn = 'NewValue' WHERE ID IN ( SELECT ID FROM ( SELECT ID, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY PriorityColumn DESC) as RowNum FROM YourTable WHERE StatusCode = 0 ) as SubQuery WHERE RowNum <= 10 )

Вложенные подзапросы осуществляют фильтрацию записей, выбирая конкретные строки для обновления.

Полезные материалы