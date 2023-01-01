logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Обновление TOP 10 строк по приоритету в MS SQL: решение
Перейти

Обновление TOP 10 строк по приоритету в MS SQL: решение

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Представлен простой код, позволяющий обновить данные в заданном порядке с помощью Общего Табличного Выражения (CTE):

SQL
Скопировать код
-- Давайте узнаем о способностях CTE!
WITH CTE AS (
    SELECT TOP(5) *
    FROM YourTable
    WHERE ConditionColumn = 'ConditionValue'
    ORDER BY OrderColumn ASC
)
UPDATE CTE
SET UpdateColumn = 'NewValue'

Так, первые 5 записей, отвечающих criteriu ConditionColumn и отсортированных по OrderColumn, будут обновлены.

Пошаговый план для смены профессии

Возможности и использование подзапросов

Подзапросы действительно полезны, когда мы хотим обновить записи, но не можем использовать ORDER BY. Они чётко определяют целевые строки:

SQL
Скопировать код
UPDATE YourTable
SET YourColumn = 'NewValue'
WHERE ID IN (
    SELECT TOP(10) ID
    FROM YourTable
    WHERE SomeCondition = True
    ORDER BY PriorityColumn DESC
)

Таким образом, подзапросы ограничивают набор обновляемых записей с помощью условия IN.

Визуализация

Принцип обновления записей с сортировкой ORDER BY в MS SQL можно проиллюстрировать на примере посещения вашего любимого кофейного магазина:

Markdown
Скопировать код
До обновления: [👩‍💼, 👨‍🏫, 👨‍🚀] <- Очередь
Порядок обновлений: [🍰->👩‍💼, ☕->👨‍🏫, 🍵->👨‍🚀] -- Сортировка заказов по приоритету

'UPDATE' без 'ORDER BY':
[🍰, ☕, 🍵] – Псевдослучайный порядок! О нет...

'UPDATE' с 'ORDER BY': 
[☕->👨‍🏫, 🍵->👨‍🚀, 🍰->👩‍💼] <- ORDER BY возвращает правильный порядок заказов!

Здесь очередь играет роль базы данных, а заказы, которые мы обновляем, представляют собой UPDATE с сортировкой:

SQL
Скопировать код
SET ROWCOUNT 1 -- Ограничение на количество обновляемых записей
UPDATE YourTable
SET YourColumn = 'YourValue'
WHERE SomeColumn = SomeValue
ORDER BY AnotherColumn

Таким образом, обновление происходит строго согласно установленной сортировке.

Примечание: MS SQL изначально не поддерживает ORDER BY в UPDATE. Но мы обходим это ограничение, используя SET ROWCOUNT.

Обновление без уникального ключа

Что делать, если у вас нет уникального ключа или индекса, но требуется обновить верхние N записей? Здесь на помощь приходят подзапросы:

SQL
Скопировать код
UPDATE YourTable
SET YourColumn = 'NewValue'
WHERE ID IN (
    SELECT ID
    FROM (
        SELECT ID, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY PriorityColumn DESC) as RowNum
        FROM YourTable
        WHERE StatusCode = 0
    ) as SubQuery
    WHERE RowNum <= 10
)

Вложенные подзапросы осуществляют фильтрацию записей, выбирая конкретные строки для обновления.

Полезные материалы

  1. UPDATE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft LearnОфициальная документация Microsoft по оператору SQL UPDATE.
  2. sql server – Cast to date is sargable but is it a good idea? – Database Administrators Stack Exchange — Обсуждение на Stack Exchange о вопросах производительности SQL Server.
  3. Read Committed and Bookmark Lookup – Microsoft Community Hub — Осмотр полезных аспектов производительности в SQL Server, включая чтение и committed поиск закладок.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL оператор используется для обновления данных в таблице?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024

Загрузка...