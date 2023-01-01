Обновление SQL таблицы: генерация случайных дат#Разное
Быстрый ответ
Хотите добиться результата без лишних усилий? Сгенерируйте случайные даты, используя функции
RANDOM() или
RAND(). В PostgreSQL вам поможет следующая конструкция:
UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = CURRENT_DATE – (RANDOM() * N)::int;
Для MySQL приведите в действие этот код:
UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = CURDATE() – INTERVAL FLOOR(RAND() * N) DAY;
Замените
ваша_таблица,
ваш_столбец и
N на соответствующие значения вашей задачи, и ваш столбец мгновенно заполнится случайными датами за последние
N дней.
Внесение случайности в SQL Server
Вы когда-нибудь пробовали работать с функцией
NEWID() в SQL Server? Её поведение схоже с функцией
RAND(), но она гарантирует уникальный результат для каждой строки. Комбинируя
CHECKSUM(NEWID()) с
ABS(), можно гарантировать получение положительного числа и избежать переполнения. Используйте
DATEADD,
CHECKSUM и
NEWID() для креативной работы со случайными датами:
-- Такой случайный выбор, что даже ваш гороскоп не предскажет!
UPDATE ваша_таблица
SET ваш_столбец_дат = DATEADD(DAY, ABS(CHECKSUM(NEWID())) % N, '2021-01-01')
WHERE ваше_условие;
Здесь
N — это диапазон дней для генерации даты. Неожиданный подход, не правда ли?
Выбор конкретных критериев для даты
Установка интервалов дат
Вам нужна дата за последние 10 лет? Вот решение:
-- Генератор дат отправляется в путешествие в прошлое!
UPDATE ваша_таблица
SET ваш_столбец_дат = DATEADD(YEAR, – (ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 10), GETDATE())
WHERE ваше_условие;
В итоге в столбце появятся случайные даты, выбранные из последнего десятилетия!
Производительность: практика наличием собственного опыта!
Внимание! Работаем с крупными таблицами!
У вас крупномасштабные таблицы? Будьте готовы к серьезным последствиям для производительности. Функция
NEWID() генерирует уникальные значения для каждой строки, что может нагрузить ваш сервер. Предварительная генерация случайных чисел может помочь в оптимизации.
Пачками обновляем данные
Обновление данных пакетами требует стратегии, такой же, как силовые тренировки требуют планирования. Воспользуйтесь следующими тактиками:
- Запомните случайные числа в временной таблице.
- Вычислите случайные числа с помощью внешнего источника.
- Проиндексируйте столбец условий для обеспечения более быстрого доступа через
WHERE.
Осторожно:
Функция
RAND() может выдать одно и то же значение на протяжении всего пакета. Используйте
NEWID(), чтобы избежать такого неожиданного поворота.
Переполнение: проблема не только для сантехников
Столкнулись с неожиданными отрицательными значениями? Функция
ABS() пришлет к вам помощь и предотвратит ошибки переполнения при использовании
DATEADD.
Оператор модуля: ваш надежный инструмент для контроля случайности
Используйте оператор
% для определения интервала, в который должны попадать ваши случайные даты.
Визуализация
Можете ли вы представить таблицу, где есть место для дат (🗓️ [📄, 📄, 📄, 📄])?
Выполните запрос
UPDATE с генератором случайных дат:
UPDATE ваша_таблица
SET ваш_столбец_дат = DATEADD(day, ABS(CHECKSUM(NEWID())) % (DATEDIFF(day, '2021-01-01', '2021-12-31') + 1), '2021-01-01')
WHERE ваши_условия;
И каждая строка станет богаче благодаря новой случайной дате (🗓️ [📅, 📅, 📅, 📅]).
Точность по запросу
Для вычисления точного диапазона между выбранными датами используйте комбинацию
ROUND и
DATEDIFF:
-- Ведь кто из нас не любит точность в работе?
UPDATE ваша_таблица
SET ваш_столбец_дат = DATEADD(DAY, ROUND(DATEDIFF(DAY, @StartDate, @EndDate) * RAND(), 0), @StartDate)
WHERE ваши_условия;
Замените
@StartDate и
@EndDate на желаемый интервал дат.
Нюансы настроек для различных систем управления базами данных
Применяйте SQL-скрипты обновления, учитывая различия вашей системы управления базами данных, это как и соответствующий выбор одежды в зависимости от погодных условий.
Полезные материалы
- RAND (Transact-SQL) – SQL Server — официальная документация от Microsoft.
- MySQL :: Математические функции — документация функции
RANDв MySQL.
- PostgreSQL: математические функции и операторы — советы по работе с математическими функциями в PostgreSQL.
- Типы данных даты и времени и функции – SQL Server — руководство по типам данных и функциям в SQL Server.
- Генерация тестовых данных в TSQL – Simple Talk — статья о создании тестовых данных для SQL Server.
- Шпаргалка для форматов даты и времени SQL Server — полезное руководство по работе с датами в SQL Server.
Анна Мельникова
редактор про AI