Обновление SQL таблицы: генерация случайных дат

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Хотите добиться результата без лишних усилий? Сгенерируйте случайные даты, используя функции RANDOM() или RAND(). В PostgreSQL вам поможет следующая конструкция:

UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = CURRENT_DATE – (RANDOM() * N)::int;

Для MySQL приведите в действие этот код:

UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = CURDATE() – INTERVAL FLOOR(RAND() * N) DAY;

Замените ваша_таблица, ваш_столбец и N на соответствующие значения вашей задачи, и ваш столбец мгновенно заполнится случайными датами за последние N дней.

Пошаговый план для смены профессии

Внесение случайности в SQL Server

Вы когда-нибудь пробовали работать с функцией NEWID() в SQL Server? Её поведение схоже с функцией RAND(), но она гарантирует уникальный результат для каждой строки. Комбинируя CHECKSUM(NEWID()) с ABS(), можно гарантировать получение положительного числа и избежать переполнения. Используйте DATEADD, CHECKSUM и NEWID() для креативной работы со случайными датами:

-- Такой случайный выбор, что даже ваш гороскоп не предскажет!
UPDATE ваша_таблица
SET ваш_столбец_дат = DATEADD(DAY, ABS(CHECKSUM(NEWID())) % N, '2021-01-01')
WHERE ваше_условие;

Здесь N — это диапазон дней для генерации даты. Неожиданный подход, не правда ли?

Выбор конкретных критериев для даты

Установка интервалов дат

Вам нужна дата за последние 10 лет? Вот решение:

-- Генератор дат отправляется в путешествие в прошлое!
UPDATE ваша_таблица
SET ваш_столбец_дат = DATEADD(YEAR, – (ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 10), GETDATE())
WHERE ваше_условие;

В итоге в столбце появятся случайные даты, выбранные из последнего десятилетия!

Производительность: практика наличием собственного опыта!

Внимание! Работаем с крупными таблицами!

У вас крупномасштабные таблицы? Будьте готовы к серьезным последствиям для производительности. Функция NEWID() генерирует уникальные значения для каждой строки, что может нагрузить ваш сервер. Предварительная генерация случайных чисел может помочь в оптимизации.

Пачками обновляем данные

Обновление данных пакетами требует стратегии, такой же, как силовые тренировки требуют планирования. Воспользуйтесь следующими тактиками:

  • Запомните случайные числа в временной таблице.
  • Вычислите случайные числа с помощью внешнего источника.
  • Проиндексируйте столбец условий для обеспечения более быстрого доступа через WHERE.

Осторожно:

Функция RAND() может выдать одно и то же значение на протяжении всего пакета. Используйте NEWID(), чтобы избежать такого неожиданного поворота.

Переполнение: проблема не только для сантехников

Столкнулись с неожиданными отрицательными значениями? Функция ABS() пришлет к вам помощь и предотвратит ошибки переполнения при использовании DATEADD.

Оператор модуля: ваш надежный инструмент для контроля случайности

Используйте оператор % для определения интервала, в который должны попадать ваши случайные даты.

Визуализация

Можете ли вы представить таблицу, где есть место для дат (🗓️ [📄, 📄, 📄, 📄])?

Выполните запрос UPDATE с генератором случайных дат:

UPDATE ваша_таблица
SET ваш_столбец_дат = DATEADD(day, ABS(CHECKSUM(NEWID())) % (DATEDIFF(day, '2021-01-01', '2021-12-31') + 1), '2021-01-01')
WHERE ваши_условия;

И каждая строка станет богаче благодаря новой случайной дате (🗓️ [📅, 📅, 📅, 📅]).

Точность по запросу

Для вычисления точного диапазона между выбранными датами используйте комбинацию ROUND и DATEDIFF:

-- Ведь кто из нас не любит точность в работе?
UPDATE ваша_таблица
SET ваш_столбец_дат = DATEADD(DAY, ROUND(DATEDIFF(DAY, @StartDate, @EndDate) * RAND(), 0), @StartDate)
WHERE ваши_условия;

Замените @StartDate и @EndDate на желаемый интервал дат.

Нюансы настроек для различных систем управления базами данных

Применяйте SQL-скрипты обновления, учитывая различия вашей системы управления базами данных, это как и соответствующий выбор одежды в зависимости от погодных условий.

Полезные материалы

  1. RAND (Transact-SQL) – SQL Server — официальная документация от Microsoft.
  2. MySQL :: Математические функции — документация функции RAND в MySQL.
  3. PostgreSQL: математические функции и операторы — советы по работе с математическими функциями в PostgreSQL.
  4. Типы данных даты и времени и функции – SQL Server — руководство по типам данных и функциям в SQL Server.
  5. Генерация тестовых данных в TSQL – Simple Talk — статья о создании тестовых данных для SQL Server.
  6. Шпаргалка для форматов даты и времени SQL Server — полезное руководство по работе с датами в SQL Server.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-запрос используется для генерации случайных дат в PostgreSQL?
1 / 5

Анна Мельникова

редактор про AI

Свежие материалы
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024

Загрузка...