Обновление SQL таблицы: генерация случайных дат

Быстрый ответ

Хотите добиться результата без лишних усилий? Сгенерируйте случайные даты, используя функции RANDOM() или RAND() . В PostgreSQL вам поможет следующая конструкция:

SQL Скопировать код UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = CURRENT_DATE – (RANDOM() * N)::int;

Для MySQL приведите в действие этот код:

SQL Скопировать код UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = CURDATE() – INTERVAL FLOOR(RAND() * N) DAY;

Замените ваша_таблица , ваш_столбец и N на соответствующие значения вашей задачи, и ваш столбец мгновенно заполнится случайными датами за последние N дней.

Внесение случайности в SQL Server

Вы когда-нибудь пробовали работать с функцией NEWID() в SQL Server? Её поведение схоже с функцией RAND() , но она гарантирует уникальный результат для каждой строки. Комбинируя CHECKSUM(NEWID()) с ABS() , можно гарантировать получение положительного числа и избежать переполнения. Используйте DATEADD , CHECKSUM и NEWID() для креативной работы со случайными датами:

SQL Скопировать код -- Такой случайный выбор, что даже ваш гороскоп не предскажет! UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец_дат = DATEADD(DAY, ABS(CHECKSUM(NEWID())) % N, '2021-01-01') WHERE ваше_условие;

Здесь N — это диапазон дней для генерации даты. Неожиданный подход, не правда ли?

Выбор конкретных критериев для даты

Установка интервалов дат

Вам нужна дата за последние 10 лет? Вот решение:

SQL Скопировать код -- Генератор дат отправляется в путешествие в прошлое! UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец_дат = DATEADD(YEAR, – (ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 10), GETDATE()) WHERE ваше_условие;

В итоге в столбце появятся случайные даты, выбранные из последнего десятилетия!

Производительность: практика наличием собственного опыта!

Внимание! Работаем с крупными таблицами!

У вас крупномасштабные таблицы? Будьте готовы к серьезным последствиям для производительности. Функция NEWID() генерирует уникальные значения для каждой строки, что может нагрузить ваш сервер. Предварительная генерация случайных чисел может помочь в оптимизации.

Пачками обновляем данные

Обновление данных пакетами требует стратегии, такой же, как силовые тренировки требуют планирования. Воспользуйтесь следующими тактиками:

Запомните случайные числа в временной таблице .

. Вычислите случайные числа с помощью внешнего источника .

. Проиндексируйте столбец условий для обеспечения более быстрого доступа через WHERE .

Осторожно:

Функция RAND() может выдать одно и то же значение на протяжении всего пакета. Используйте NEWID() , чтобы избежать такого неожиданного поворота.

Переполнение: проблема не только для сантехников

Столкнулись с неожиданными отрицательными значениями? Функция ABS() пришлет к вам помощь и предотвратит ошибки переполнения при использовании DATEADD .

Оператор модуля: ваш надежный инструмент для контроля случайности

Используйте оператор % для определения интервала, в который должны попадать ваши случайные даты.

Визуализация

Можете ли вы представить таблицу, где есть место для дат (🗓️ [📄, 📄, 📄, 📄])?

Выполните запрос UPDATE с генератором случайных дат:

SQL Скопировать код UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец_дат = DATEADD(day, ABS(CHECKSUM(NEWID())) % (DATEDIFF(day, '2021-01-01', '2021-12-31') + 1), '2021-01-01') WHERE ваши_условия;

И каждая строка станет богаче благодаря новой случайной дате (🗓️ [📅, 📅, 📅, 📅]).

Точность по запросу

Для вычисления точного диапазона между выбранными датами используйте комбинацию ROUND и DATEDIFF :

SQL Скопировать код -- Ведь кто из нас не любит точность в работе? UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец_дат = DATEADD(DAY, ROUND(DATEDIFF(DAY, @StartDate, @EndDate) * RAND(), 0), @StartDate) WHERE ваши_условия;

Замените @StartDate и @EndDate на желаемый интервал дат.

Нюансы настроек для различных систем управления базами данных

Применяйте SQL-скрипты обновления, учитывая различия вашей системы управления базами данных, это как и соответствующий выбор одежды в зависимости от погодных условий.

