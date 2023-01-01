Обновление данных в MySQL: добавление строки к существующей

#Основы SQL  #MySQL / MariaDB  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Быстрый ответ

Для добавления строки к значению поля в MySQL используйте функцию CONCAT(). Представлен ниже пример использования этой функции:

UPDATE table_name SET column_name = CONCAT(column_name, 'extra_text') WHERE some_condition;

Приведём ещё пример — добавление постфикса '-new' к столбцу 'product_name':

UPDATE products SET product_name = CONCAT(product_name, '-new') WHERE id = 42;
Пошаговый план для смены профессии

Разбор функции

Функция CONCAT() объединяет строки, позволяя дополнить существующие значения новой информацией.

Безопасность прежде всего

  • Перед обновлением сделайте резервное копирование.
  • Воспользуйтесь транзакциями, чтобы в случае возникновения ошибок выполнить команду ROLLBACK;:
    sql BEGIN; UPDATE your_table SET your_column = CONCAT(your_column, 'string_to_append') WHERE your_condition; ROLLBACK; /* Применяется при ошибке, или COMMIT; если всё в порядке */
  • Протестируйте изменения на выборке данных, прежде чем применять их ко всему набору.

  • Вы должны быть осторожными при работе с NULL значениями, чтобы не потерять ценные данные:


      UPDATE your_table SET your_column = CONCAT(IFNULL(your_column,''), 'string_to_append') WHERE your_condition;

Превратите использование

  • Добавление с условием. Воспользуйтесь внутри CONCAT условным оператором CASE:


      UPDATE your_table 
  SET your_column = CONCAT(your_column, 
                           CASE WHEN your_condition THEN '_suffix' ELSE '' END)
  WHERE another_condition;
  • При работе с большими объёмами данных обновляйте информацию порциями.
  • Ведите лог изменений, чтобы отслеживать, что и когда было изменено в ваших данных.

Визуализация

Представьте, что добавление строки к полю в MySQL можно сравнить с добавлением нового ингредиента в пиццу:

Исходное поле (🍕): "Сыр"
Добавляемая строка (🍄): "+Грибы"

Пример SQL-запроса:

UPDATE pizzeria SET pizza = CONCAT(pizza, '🍄');

В результате данные преобразуются следующим образом:

До: Пицца(🍕): "Сыр"
После: Пицца(🍕🍄): "Сыр+Грибы"

Добавляйте свою изюминку в данные!👨‍🍳

Особые случаи: требуют особого внимания

Null – это не всегда нуль

В SQL "null" обозначает отсутствие значения. Правильно обработав его, вы избежите ошибок:

UPDATE your_table SET your_column = CONCAT(COALESCE(your_column, ''), 'string_to_append') WHERE your_condition;

Массовое обновление

Если нужно добавить текст сразу к нескольким полям, следует использовать такой запрос:

UPDATE your_table
SET column1 = CONCAT(column1, '_end'),
    column2 = CONCAT(column2, '_end')
WHERE your_condition;

Перед обработкой больших строк, увеличьте максимально допустимый размер поля.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

