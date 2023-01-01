Обновление данных в MySQL: добавление строки к существующей

Быстрый ответ

Для добавления строки к значению поля в MySQL используйте функцию CONCAT() . Представлен ниже пример использования этой функции:

SQL Скопировать код UPDATE table_name SET column_name = CONCAT(column_name, 'extra_text') WHERE some_condition;

Приведём ещё пример — добавление постфикса '-new' к столбцу 'product_name' :

SQL Скопировать код UPDATE products SET product_name = CONCAT(product_name, '-new') WHERE id = 42;

Разбор функции

Функция CONCAT() объединяет строки, позволяя дополнить существующие значения новой информацией.

Безопасность прежде всего

Перед обновлением сделайте резервное копирование .

. Воспользуйтесь транзакциями, чтобы в случае возникновения ошибок выполнить команду ROLLBACK; :

sql BEGIN; UPDATE your_table SET your_column = CONCAT(your_column, 'string_to_append') WHERE your_condition; ROLLBACK; /* Применяется при ошибке, или COMMIT; если всё в порядке */

: Протестируйте изменения на выборке данных, прежде чем применять их ко всему набору.

Вы должны быть осторожными при работе с NULL значениями, чтобы не потерять ценные данные:

SQL Скопировать код UPDATE your_table SET your_column = CONCAT(IFNULL(your_column,''), 'string_to_append') WHERE your_condition;

Превратите использование

Добавление с условием. Воспользуйтесь внутри CONCAT условным оператором CASE :

SQL Скопировать код UPDATE your_table SET your_column = CONCAT(your_column, CASE WHEN your_condition THEN '_suffix' ELSE '' END) WHERE another_condition;

При работе с большими объёмами данных обновляйте информацию порциями.

Ведите лог изменений, чтобы отслеживать, что и когда было изменено в ваших данных.

Визуализация

Представьте, что добавление строки к полю в MySQL можно сравнить с добавлением нового ингредиента в пиццу:

Markdown Скопировать код Исходное поле (🍕): "Сыр" Добавляемая строка (🍄): "+Грибы"

Пример SQL-запроса:

SQL Скопировать код UPDATE pizzeria SET pizza = CONCAT(pizza, '🍄');

В результате данные преобразуются следующим образом:

Markdown Скопировать код До: Пицца(🍕): "Сыр" После: Пицца(🍕🍄): "Сыр+Грибы"

Добавляйте свою изюминку в данные!👨‍🍳

Особые случаи: требуют особого внимания

Null – это не всегда нуль

В SQL "null" обозначает отсутствие значения. Правильно обработав его, вы избежите ошибок:

SQL Скопировать код UPDATE your_table SET your_column = CONCAT(COALESCE(your_column, ''), 'string_to_append') WHERE your_condition;

Массовое обновление

Если нужно добавить текст сразу к нескольким полям, следует использовать такой запрос:

SQL Скопировать код UPDATE your_table SET column1 = CONCAT(column1, '_end'), column2 = CONCAT(column2, '_end') WHERE your_condition;

Перед обработкой больших строк, увеличьте максимально допустимый размер поля.

