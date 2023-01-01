Обновление данных в MySQL: добавление строки к существующей#Основы SQL #MySQL / MariaDB #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для добавления строки к значению поля в MySQL используйте функцию
CONCAT(). Представлен ниже пример использования этой функции:
UPDATE table_name SET column_name = CONCAT(column_name, 'extra_text') WHERE some_condition;
Приведём ещё пример — добавление постфикса
'-new' к столбцу
'product_name':
UPDATE products SET product_name = CONCAT(product_name, '-new') WHERE id = 42;
Разбор функции
Функция
CONCAT() объединяет строки, позволяя дополнить существующие значения новой информацией.
Безопасность прежде всего
- Перед обновлением сделайте резервное копирование.
- Воспользуйтесь транзакциями, чтобы в случае возникновения ошибок выполнить команду
ROLLBACK;:
sql BEGIN; UPDATE your_table SET your_column = CONCAT(your_column, 'string_to_append') WHERE your_condition; ROLLBACK; /* Применяется при ошибке, или COMMIT; если всё в порядке */
- Протестируйте изменения на выборке данных, прежде чем применять их ко всему набору.
Вы должны быть осторожными при работе с
NULLзначениями, чтобы не потерять ценные данные:
UPDATE your_table SET your_column = CONCAT(IFNULL(your_column,''), 'string_to_append') WHERE your_condition;
Превратите использование
Добавление с условием. Воспользуйтесь внутри
CONCATусловным оператором
CASE:
UPDATE your_table SET your_column = CONCAT(your_column, CASE WHEN your_condition THEN '_suffix' ELSE '' END) WHERE another_condition;
- При работе с большими объёмами данных обновляйте информацию порциями.
- Ведите лог изменений, чтобы отслеживать, что и когда было изменено в ваших данных.
Визуализация
Представьте, что добавление строки к полю в MySQL можно сравнить с добавлением нового ингредиента в пиццу:
Исходное поле (🍕): "Сыр"
Добавляемая строка (🍄): "+Грибы"
Пример SQL-запроса:
UPDATE pizzeria SET pizza = CONCAT(pizza, '🍄');
В результате данные преобразуются следующим образом:
До: Пицца(🍕): "Сыр"
После: Пицца(🍕🍄): "Сыр+Грибы"
Добавляйте свою изюминку в данные!👨🍳
Особые случаи: требуют особого внимания
Null – это не всегда нуль
В SQL "null" обозначает отсутствие значения. Правильно обработав его, вы избежите ошибок:
UPDATE your_table SET your_column = CONCAT(COALESCE(your_column, ''), 'string_to_append') WHERE your_condition;
Массовое обновление
Если нужно добавить текст сразу к нескольким полям, следует использовать такой запрос:
UPDATE your_table
SET column1 = CONCAT(column1, '_end'),
column2 = CONCAT(column2, '_end')
WHERE your_condition;
Перед обработкой больших строк, увеличьте максимально допустимый размер поля.
Полезные материалы
- MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 12.8 Функции и операторы для строк — подробное описание функций работы со строками, включая
CONCAT.
- MySQL – Функция CONCAT — простое и понятное объяснение функции
CONCAT()в MySQL.
- Функция CONCAT() для SQL Server — доступные инструкции по конкатенации строк в различных СУБД.
- Функция CONCAT() в MySQL – GeeksforGeeks — подробное рассмотрение применения
CONCAT()в разнообразных ситуациях.
- Функция CONCAT() в MySQL – w3resource — практические примеры применения
CONCAT()и
CONCAT_WS().
Виктор Ермаков
SQL-разработчик