NULL или пустая строка в MySQL: какие подводные камни?

Быстрый ответ

NULL используется, когда значение поля не определено или не применимо, что обозначает полное отсутствие данных. Пустую строку следует использовать в тех случаях, когда хотите подчеркнуть, что поле предназначено для заполнения, но пока пусто. Важно помнить: NULL и пустые строки обращаются по-разному в запросах – для NULL необходимо использовать оператор IS NULL , для пустых строк – оператор равенства ( = ). Оптимизация хранения также отличается: некоторые системы управления базами данных обрабатывают NULL более эффективно.

Примеры:

Используем NULL , когда данные отсутствуют:

SQL Скопировать код INSERT INTO bandaids (count) VALUES (NULL); -- "Количество бинтов неизвестно."

Используем пустую строку, когда значение пока отсутствует:

SQL Скопировать код INSERT INTO secret_code (code) VALUES (''); -- "Код пока не выбран, поле пока пустое."

При выборе между NULL и пустой строкой опирайтесь на смысл данных и структуру базы данных, которую вы создаете.

NULL и пустая строка: ключевые различия

Внешни эти значения могут быть похожими, но они выполняют различные функции. NULL означает отсутствие или неприменимость данных, пустая строка свидетельствует о присутствии поля, которое пока не заполнено. Это важное различие для логического анализа и обеспечения целостности данных.

Расчеты: агрегатные функции

Агрегатные функции, например, COUNT, SUM и AVG, взаимодействуют с NULL и пустыми строками по-разному. Так, COUNT(column_name) учитывает пустые строки, но пропускает NULL . Эта особенность делает выбор между NULL и пустой строкой наиболее важным для анализа данных.

Внешние ключи: ограничения

В контексте связей внешних ключей NULL может отражать отсутствие связи, олицетворяя "неопределенность". В то же время пустая строка может нарушать целостность ссылок, что создает неоднозначность. Понимание ограничений вашей системы управления базами данных очень важно при выборе между NULL и пустой строкой.

Взаимодействие с языками программирования

Разные языки программирования трактуют NULL по-разному. Например, в Python NULL преобразуется в None , в некоторых других случаях это может вызывать исключения или требовать специальной обработки. Следует убедиться, что структура вашей базы данных совместима с применяемым языком программирования.

Анализ производительности: оптимизация

Некоторые системы управления базами данных предлагают определенные механизмы оптимизации хранения для полей с частым использованием NULL , что улучшает эффективность их обработки. В то время как пустые строки часто не получают такие преимущества и могут занимать больше памяти при неэффективном использовании хранилища данных.

Обработка запросов: поиск данных

В SQL для поиска NULL используется уникальный оператор IS NULL , т.к. в логике SQL есть три состояния. С пустыми строками всё проще — для их поиска используется оператор равенства column = '' . Тем не менее, при обработке баз данных NULL и пустые строки требуют разных подходов.

Переносимость между СУБД

Разные системы управления базами данных могут воспринимать данные по-разному. К примеру, Oracle относит пустые строки к NULL , что может стать проблемой при переносе приложений между разными базами данных. Учитывайте возможность переноса и масштабируемости при проектировании структуры данных.

Визуализация

Представим, что мы создаем базу данных для парковки:

Markdown Скопировать код Свободное место (🅿️): значение NULL, место свободно.

Markdown Скопировать код Место занято игрушечной машиной (🚗): пустая строка, означающая что место занято, хоть и не реальным автомобилем. Иными словами: "Здесь что-то есть, но это не настоящий автомобиль."

Важные моменты:

NULL (🅿️): "Здесь может находиться что угодно или ничего, выбор за вами."

(🅿️): "Здесь может находиться что угодно или ничего, выбор за вами." Пустая строка (🚗): "Здесь уже что-то есть, даже несмотря на то, что это не настоящий автомобиль."

Строки таблицы могут выглядеть так:

UserID FirstName LastName 1 Джон Доу 2 Джейн 🅿️ // Фамилия Джейн отсутствует, т.е. место для фамилии еще свободно 🅿️ 3 🚗 Смит // Ну да, рядом со Смитом стоит игрушечный автомобиль. Что это значит? 🤷‍♀️

Вкратце: если перед вами выбор между NULL = свободное место и Пустая строка = место занято чем-то, руководствуйтесь контекстом использования.

Руководство и практические примеры

Перед выбором между NULL и пустой строкой рассмотрите контекст данных и требования схемы. Правильное использование NULL для необязательных данных помогает обеспечить точный анализ, оптимальную производительность и целостность данных.

В программировании

Обработка NULL часто требует специального подхода – проверок или назначения значений по умолчанию, чтобы предотвратить ошибки выполнения и проблемы в логике. Прибегайте к особому вниманию, когда работаете с NULL , независимо от контекста.

Тактики работы в SQL

Можно cоздать общий план обработки NULL и пустых строк — с помощью функции COALESCE :

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(punch_line, '') FROM jokes; -- Если кульминация шутки NULL, то она отображается как пустая строка.

Этот запрос преобразует NULL в пустую строку для унификации представления данных.

Миграция схемы

Изменение типов данных может потребовать перехода между пустыми строками и NULL . В таких случаях осторожно используйте ALTER TABLE .

