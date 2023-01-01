NULL или пустая строка в MySQL: какие подводные камни?#MySQL / MariaDB #Типы данных SQL #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
NULL используется, когда значение поля не определено или не применимо, что обозначает полное отсутствие данных. Пустую строку следует использовать в тех случаях, когда хотите подчеркнуть, что поле предназначено для заполнения, но пока пусто. Важно помнить:
NULL и пустые строки обращаются по-разному в запросах – для
NULL необходимо использовать оператор
IS NULL, для пустых строк – оператор равенства (
=). Оптимизация хранения также отличается: некоторые системы управления базами данных обрабатывают
NULL более эффективно.
Примеры:
Используем
NULL, когда данные отсутствуют:
INSERT INTO bandaids (count) VALUES (NULL); -- "Количество бинтов неизвестно."
Используем пустую строку, когда значение пока отсутствует:
INSERT INTO secret_code (code) VALUES (''); -- "Код пока не выбран, поле пока пустое."
При выборе между
NULL и пустой строкой опирайтесь на смысл данных и структуру базы данных, которую вы создаете.
NULL и пустая строка: ключевые различия
Внешни эти значения могут быть похожими, но они выполняют различные функции.
NULL означает отсутствие или неприменимость данных, пустая строка свидетельствует о присутствии поля, которое пока не заполнено. Это важное различие для логического анализа и обеспечения целостности данных.
Расчеты: агрегатные функции
Агрегатные функции, например, COUNT, SUM и AVG, взаимодействуют с
NULL и пустыми строками по-разному. Так,
COUNT(column_name) учитывает пустые строки, но пропускает
NULL. Эта особенность делает выбор между
NULL и пустой строкой наиболее важным для анализа данных.
Внешние ключи: ограничения
В контексте связей внешних ключей
NULL может отражать отсутствие связи, олицетворяя "неопределенность". В то же время пустая строка может нарушать целостность ссылок, что создает неоднозначность. Понимание ограничений вашей системы управления базами данных очень важно при выборе между
NULL и пустой строкой.
Взаимодействие с языками программирования
Разные языки программирования трактуют
NULL по-разному. Например, в Python
NULL преобразуется в
None, в некоторых других случаях это может вызывать исключения или требовать специальной обработки. Следует убедиться, что структура вашей базы данных совместима с применяемым языком программирования.
Анализ производительности: оптимизация
Некоторые системы управления базами данных предлагают определенные механизмы оптимизации хранения для полей с частым использованием
NULL, что улучшает эффективность их обработки. В то время как пустые строки часто не получают такие преимущества и могут занимать больше памяти при неэффективном использовании хранилища данных.
Обработка запросов: поиск данных
В SQL для поиска
NULL используется уникальный оператор
IS NULL, т.к. в логике SQL есть три состояния. С пустыми строками всё проще — для их поиска используется оператор равенства
column = ''. Тем не менее, при обработке баз данных
NULL и пустые строки требуют разных подходов.
Переносимость между СУБД
Разные системы управления базами данных могут воспринимать данные по-разному. К примеру, Oracle относит пустые строки к
NULL, что может стать проблемой при переносе приложений между разными базами данных. Учитывайте возможность переноса и масштабируемости при проектировании структуры данных.
Визуализация
Представим, что мы создаем базу данных для парковки:
Свободное место (🅿️): значение NULL, место свободно.
Место занято игрушечной машиной (🚗): пустая строка, означающая что место занято, хоть и не реальным автомобилем. Иными словами: "Здесь что-то есть, но это не настоящий автомобиль."
Важные моменты:
- NULL (🅿️): "Здесь может находиться что угодно или ничего, выбор за вами."
- Пустая строка (🚗): "Здесь уже что-то есть, даже несмотря на то, что это не настоящий автомобиль."
Строки таблицы могут выглядеть так:
|UserID
|FirstName
|LastName
|1
|Джон
|Доу
|2
|Джейн
|🅿️
|// Фамилия Джейн отсутствует, т.е. место для фамилии еще свободно 🅿️
|3
|🚗
|Смит
|// Ну да, рядом со Смитом стоит игрушечный автомобиль. Что это значит? 🤷♀️
Вкратце: если перед вами выбор между
NULL = свободное место и Пустая строка = место занято чем-то, руководствуйтесь контекстом использования.
Руководство и практические примеры
Перед выбором между
NULL и пустой строкой рассмотрите контекст данных и требования схемы. Правильное использование
NULL для необязательных данных помогает обеспечить точный анализ, оптимальную производительность и целостность данных.
В программировании
Обработка
NULL часто требует специального подхода – проверок или назначения значений по умолчанию, чтобы предотвратить ошибки выполнения и проблемы в логике. Прибегайте к особому вниманию, когда работаете с
NULL, независимо от контекста.
Тактики работы в SQL
Можно cоздать общий план обработки
NULL и пустых строк — с помощью функции
COALESCE:
SELECT COALESCE(punch_line, '') FROM jokes; -- Если кульминация шутки NULL, то она отображается как пустая строка.
Этот запрос преобразует
NULL в пустую строку для унификации представления данных.
Миграция схемы
Изменение типов данных может потребовать перехода между пустыми строками и
NULL. В таких случаях осторожно используйте
ALTER TABLE.
Полезные материалы
- Нормализация баз данных и методы проектирования — Обзор нормативов нормализации и практик проектирования.
- Официальная документация MySQL по типам данных — Руководство по типам данных для определения, когда использовать
NULL.
- Почему Oracle 9i считает пустую строку как NULL? — Интересный обсуждение на форуме Stack Overflow о различии между
NULLи пустыми строками.
- Современный SQL: концепция NULL — предназначение, сравнение, NULL в выражениях, преобразование в/из NULL — Подробное руководство по работе с
NULLв современных SQL-запросах.
Денис Сурков
архитектор данных