NOT DEFERRABLE и DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE в SQL#PostgreSQL #Транзакции (ACID) #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
В случае необходимости неперерывного контроля целостности данных выбирайте немедленные ограничения. Откладываемые изначально немедленные ограничения станут полезными, когда требуется отложить проверку правил до завершения транзакции. Для управления моментом проверки в контексте транзакции используйте команду
SET CONSTRAINTS. Ниже представлен пример:
-- Установка откладываемого ограничения дает возможность временно игнорировать правила
ALTER TABLE my_table
ADD CONSTRAINT my_constraint UNIQUE(column)
DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
-- В рамках данной транзакции ограничение можно отложить
BEGIN;
SET CONSTRAINTS my_constraint DEFERRED;
-- Допускаются действия, влекущие за собой игнорирование ограничения
COMMIT; // Здесь происходит проверка ограничения, гарантируя целостность данных
Если важно, чтобы правила выполнялись без оговорок, используйте немедленные ограничения, они гарантируют незамедлительное соблюдение правил.
Как выбирать между ОТКЛАДЫВАЕМЫМИ и НЕМЕДЛЕННЫМИ ограничениями
Выбор между типами ограничений может значительно повлиять как на качество данных, так и на производительность. Uчтите следующие факторы:
- Пакетная обработка: Откладываемые ограничения хорошо подходят для пакетных загрузок, позволяя временно делать исключения, но при этом требуя соблюдения правил к окончанию работы транзакции.
- Уникальные ограничения и индексы: В PostgreSQL использование немедленных уникальных ограничений позволяет повысить эффективность планов запросов благодаря гарантированному уникальному значению.
- Проблемы производительности: Откладываемые ограничения могут замедлить работу системы, поскольку они требуют умения управлять моментом проверки до завершения транзакции.
Примеры использования: ОТКЛАДЫВАЕМЫЕ или НЕМЕДЛЕННЫЕ
Корректный выбор упирается в деловые приоритеты и технические особенности. Например:
- Потоки больших данных: Для временного импорта данных, нарушающих ограничения, рекомендуется использовать откладываемые изначально немедленные ограничения.
- Пользовательские транзакции: Сложные пользовательские операции, требующие нескольких связанных изменений до окончательной фиксации, также могут выиграть от использования откладываемых ограничений.
- Операционные затраты: В системах с большим количеством транзакций предпочтительнее использовать немедленные ограничения, если логика приложения подразумевает соблюдение правил.
Опасности и подводные камни ОТКЛАДЫВАЕМЫХ ограничений
Откладываемыми ограничениями стоит пользоваться с осторожностью:
- Сложность системы: Избегайте избыточного использования откладываемых ограничений, так как это может привести к нежелательной сложности.
- Особенности работа с транзакциями: Неудачное управление транзакциями может привести к нарушению ограничений при фиксации. Важно поддерживать надежную логику работы.
- Конфликты блокировок: Увеличение блокировок и конфликтов может быть следствием ожидания проверки ограничений в конце транзакции.
Адаптация под особенности различных СУБД
Команда
SET CONSTRAINTS взаимодействует с откладываемыми ограничениями, но поддержка этого может отличаться в разных СУБД, включая PostgreSQL и Oracle. Изучите документацию вашей СУБД, чтобы понимать особенности работы с откладываемыми ограничениями в ней.
Визуализация
Демонстрируем разницу между немедленными и откладываемыми изначально немедленными на примере Lego:
| Действие | Немедленные (🚫) | Откладываемые изначально немедленные (✅🕒) |
| -------------------------- | ---------------------------- | ----------------------------------------- |
| Размещение каждого блока | Сразу идеально или никак | Возможны корректировки до завершения транзакции |
| Подтверждение последнего блока | Безотлагательное исполнение правил для каждого блока | Проверка правил после установки всех блоков |
| Реакция на нарушение правила | Немедленное прекращение работы | Возможность исправления до конца текущей транзакции |
Пояснение:
- 🚫 Немедленные: Требования ограничения должны быть выполнены мгновенно в процессе работы.
- ✅🕒 Откладываемые изначально немедленные: В течение транзакции у вас есть возможность для корректировок, но все должно быть в идеальном порядке перед её завершением.
Советы для специалистов SQL
- Вопрос времени: Время проверки ограничений критично для бесперебойной работы баз данных.
- Массовые изменения: Команда
SET CONSTRAINTS ALL DEFERREDпозволяет сэкономить время, позволяя отложить сразу несколько ограничений.
- Тестирование: Опытный переключения между немедленными и откладываемыми изначально немедленными ограничениями поможет выявить различия в производительности и выявить потенциальные проблемные зоны.
Алина Карпова
инженер по данным