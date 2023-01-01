NOT DEFERRABLE и DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE в SQL

Быстрый ответ

В случае необходимости неперерывного контроля целостности данных выбирайте немедленные ограничения. Откладываемые изначально немедленные ограничения станут полезными, когда требуется отложить проверку правил до завершения транзакции. Для управления моментом проверки в контексте транзакции используйте команду SET CONSTRAINTS . Ниже представлен пример:

SQL Скопировать код -- Установка откладываемого ограничения дает возможность временно игнорировать правила ALTER TABLE my_table ADD CONSTRAINT my_constraint UNIQUE(column) DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE; -- В рамках данной транзакции ограничение можно отложить BEGIN; SET CONSTRAINTS my_constraint DEFERRED; -- Допускаются действия, влекущие за собой игнорирование ограничения COMMIT; // Здесь происходит проверка ограничения, гарантируя целостность данных

Если важно, чтобы правила выполнялись без оговорок, используйте немедленные ограничения, они гарантируют незамедлительное соблюдение правил.

Как выбирать между ОТКЛАДЫВАЕМЫМИ и НЕМЕДЛЕННЫМИ ограничениями

Выбор между типами ограничений может значительно повлиять как на качество данных, так и на производительность. Uчтите следующие факторы:

Откладываемые ограничения хорошо подходят для пакетных загрузок, позволяя временно делать исключения, но при этом требуя соблюдения правил к окончанию работы транзакции. Уникальные ограничения и индексы: В PostgreSQL использование немедленных уникальных ограничений позволяет повысить эффективность планов запросов благодаря гарантированному уникальному значению.

В PostgreSQL использование немедленных уникальных ограничений позволяет повысить эффективность планов запросов благодаря гарантированному уникальному значению. Проблемы производительности: Откладываемые ограничения могут замедлить работу системы, поскольку они требуют умения управлять моментом проверки до завершения транзакции.

Примеры использования: ОТКЛАДЫВАЕМЫЕ или НЕМЕДЛЕННЫЕ

Корректный выбор упирается в деловые приоритеты и технические особенности. Например:

Для временного импорта данных, нарушающих ограничения, рекомендуется использовать откладываемые изначально немедленные ограничения. Пользовательские транзакции: Сложные пользовательские операции, требующие нескольких связанных изменений до окончательной фиксации, также могут выиграть от использования откладываемых ограничений.

Сложные пользовательские операции, требующие нескольких связанных изменений до окончательной фиксации, также могут выиграть от использования откладываемых ограничений. Операционные затраты: В системах с большим количеством транзакций предпочтительнее использовать немедленные ограничения, если логика приложения подразумевает соблюдение правил.

Опасности и подводные камни ОТКЛАДЫВАЕМЫХ ограничений

Откладываемыми ограничениями стоит пользоваться с осторожностью:

Избегайте избыточного использования откладываемых ограничений, так как это может привести к нежелательной сложности. Особенности работа с транзакциями: Неудачное управление транзакциями может привести к нарушению ограничений при фиксации. Важно поддерживать надежную логику работы.

Неудачное управление транзакциями может привести к нарушению ограничений при фиксации. Важно поддерживать надежную логику работы. Конфликты блокировок: Увеличение блокировок и конфликтов может быть следствием ожидания проверки ограничений в конце транзакции.

Адаптация под особенности различных СУБД

Команда SET CONSTRAINTS взаимодействует с откладываемыми ограничениями, но поддержка этого может отличаться в разных СУБД, включая PostgreSQL и Oracle. Изучите документацию вашей СУБД, чтобы понимать особенности работы с откладываемыми ограничениями в ней.

Визуализация

Демонстрируем разницу между немедленными и откладываемыми изначально немедленными на примере Lego:

Markdown Скопировать код Lego: | Действие | Немедленные (🚫) | Откладываемые изначально немедленные (✅🕒) | | -------------------------- | ---------------------------- | ----------------------------------------- | | Размещение каждого блока | Сразу идеально или никак | Возможны корректировки до завершения транзакции | | Подтверждение последнего блока | Безотлагательное исполнение правил для каждого блока | Проверка правил после установки всех блоков | | Реакция на нарушение правила | Немедленное прекращение работы | Возможность исправления до конца текущей транзакции |

Пояснение:

✅🕒 Откладываемые изначально немедленные: В течение транзакции у вас есть возможность для корректировок, но все должно быть в идеальном порядке перед её завершением.

Советы для специалистов SQL

Команда SET CONSTRAINTS ALL DEFERRED позволяет сэкономить время, позволяя отложить сразу несколько ограничений.

Тестирование: Опытный переключения между немедленными и откладываемыми изначально немедленными ограничениями поможет выявить различия в производительности и выявить потенциальные проблемные зоны.

