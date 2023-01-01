Множественные SQL запросы в одной сессии с Dapper.NET

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

csharp Скопировать код using (var conn = new SqlConnection("your_conn_string")) { var sql = "SELECT * FROM Users; SELECT * FROM Orders;"; var multi = conn.QueryMultiple(sql); var users = multi.Read<User>().ToList(); var orders = multi.Read<Order>().ToList(); }

Для параллельного выполнения нескольких запросов используйте метод QueryMultiple в Dapper. Он прекрасно подходит для быстрого наполнения коллекций необходимыми данными — всё это в паре строк кода, аккуратно и эффективно.

На максималках с QueryMultiple

Улучшайте работу своих операций, активируя QueryMultiple , метод библиотеки Dapper, созданный для сокращения числа обращений к базе данных. Используйте методы ReadSingle() или ReadSingleOrDefault() , чтобы быстро получать отдельные записи — так советуют разработчики библиотеки Dapper.

csharp Скопировать код var multi = connection.QueryMultiple(sql); var singleUser = multi.ReadSingle<User>(); // Ожидается единственная запись, иначе будет вызвано исключение var singleOrder = multi.ReadSingleOrDefault<Order>(); // В случае отсутствия записи вернётся null

Оставайтесь на чеку! Результаты вот-вот придут

Воспользуйтесь свойством GridReader.IsConsumed для динамической проверки доступности дополнительных наборов данных. Это защитит вас в случае, если наборы результатов не определены.

csharp Скопировать код while (!multi.IsConsumed) { var extraResults = multi.Read(); // Обработка дополнительных данных }

Храните и обрабатывайте — всё под вашим контролем

Будьте готовы к обработке больших объёмов данных, сохраняя результаты QueryMultiple в коллекции.

csharp Скопировать код var resultsList = new List<object>(); while (!multi.IsConsumed) { resultsList.Add(multi.Read()); }

Почему Dapper вне конкуренции

QueryMultiple значительно упрощает сложные задачи путем комбинации лёгкости в использовании и высокой производительности. Этот метод стоит в числе наиболее предпочтительных альтернатив ADO.NET.

Тайные подводные камни и профессиональные советы

Гарантировать безопасность и точность SQL-команды.

Используйте параметризованные запросы для предотвращения SQL-инъекций.

Придерживайтесь шаблона using для корректного освобождения ресурсов соединения.

для корректного освобождения ресурсов соединения. Следите за производительностью своих запросов.

Визуализация

Визуализируйте выполнение нескольких SQL-запросов с помощью Dapper.NET как отправку птиц по одному маршруту полёта:

Markdown Скопировать код 🚀 Раунд-Трип: SQL Станция А 🏷️ SELECT * FROM Customers; SQL Станция Б 🏷️ INSERT INTO Orders...; SQL Станция В 🏷️ UPDATE Inventory...

Каждая "птица" символизирует отдельный SQL-запрос:

Markdown Скопировать код 🐦 (SELECT) 🦉 (INSERT) 🦅 (UPDATE)

В конце "полёта" все задачи выполнены эффективно:

Markdown Скопировать код 🔁 Возвращение: [🐦 Клиенты, 🦉 Заказ подтверждён, 🦅 Инвентарь обновлён]

Вывод: Группировка операций в рамках одной транзакции экономит время и ресурсы — это подобно птицам, доставляющим несколько сообщений за один полёт.

Погружение: подгонка запросов под задачи

QueryMultiple Dapper даёт возможность кастомизировать запросы под ваши индивидуальные потребности. Рассмотрим несколько практических случаев использования:

Получение связанных данных

Одновременная выборка данных, связанных через внешний ключ — например, заказа и его элементов:

csharp Скопировать код using (var multi = conn.QueryMultiple(sql)) { var order = multi.Read<Order>().Single(); order.Items = multi.Read<OrderItem>().ToList(); // Превосходное сочетание! }

Сбор сводной информации и деталей

Получение статистики по клиентам и их заказам за один запрос — словно убить двух зайцев одним выстрелом!

csharp Скопировать код using (var multi = conn.QueryMultiple(sql)) { var customerStats = multi.ReadSingle<CustomerStats>(); var customerOrders = multi.Read<Order>().ToList(); // Вся информация сразу! }

Обработка результатов на основе условий

Настройте логику обработки в зависимости от полученных результатов:

csharp Скопировать код if (!multi.IsConsumed && multi.ReadSingle<int>() > 0) { var customerOrders = multi.Read<Order>().ToList(); // Успех! }

Обеспечение транзакционной целостности

При использовании QueryMultiple с транзакциями гарантируется сохранность данных:

csharp Скопировать код using (var transaction = conn.BeginTransaction()) { var multi = conn.QueryMultiple(sql, transaction: transaction); // Здесь обрабатываем результаты transaction.Commit(); // И закрываем процесс }

Полезные материалы