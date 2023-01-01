Множественная вставка строк в SQLite: правильный синтаксис
Быстрый ответ
Добавить несколько записей в SQLite можно с помощью следующего скрипта:
INSERT INTO имя_таблицы (колонка1, колонка2) VALUES
('значение1_строка1', 'значение2_строка1'),
('значение1_строка2', 'значение2_строка2');
Подставьте вместо
имя_таблицы,
колонка1,
колонка2 и
значение соответствующие значения.
Если требуется добавить большое количество данных, повысьте производительность, запаковав добавление данных в транзакцию:
BEGIN TRANSACTION;
/* Начинаем */
INSERT INTO имя_таблицы (колонка1, колонка2) VALUES ('значение1_строка1', 'значение2_строка1');
/* Добавляем еще одну запись */
INSERT INTO имя_таблицы (колонка1, колонка2) VALUES ('значение1_строка2', 'значение2_строка2');
...
COMMIT; /* Заканчиваем операции */
Пакетная загрузка данных значительно ускорит работу SQLite!
Берегите свои нервы: Устаревшие версии SQLite
Если вы используете устаревшую версию SQLite до версии 3.7.11, не волнуйтесь! Для массового добавления применяйте команду
UNION ALL SELECT:
INSERT INTO имя_таблицы (колонка1, колонка2)
SELECT 'значение1a', 'значение2a'
UNION ALL SELECT 'значение1b', 'значение2b'
UNION ALL SELECT 'значение1c', 'значение2c';
Запомните, в последовательности
UNION псевдонимы используются только для первого оператора
SELECT!
Оптимизация: быстро и эффективно
Транзакции: всегда быстрее
Оформляйте операции добавления данных в одну транзакцию, чтобы уменьшить количества I/O операций с диском и ускорить работу SQLite.
Не забывайте завершать транзакцию с помощью команды COMMIT — покидают только после завершения работы!
Write-Ahead Logging (WAL): два действия одновременно
Если нужно одновременно читать и писать данные, режим Write-Ahead Logging (WAL) в SQLite будет самым подходящим. Перед его использованием изучите соответствующий раздел документации SQLite.
Визуализация
Восприимчиво отнеситесь к SQLite как к садовому участку, где каждый
INSERT становится высаживанием саженца:
Участок (📋): [грядка 1 (🌱), грядка 2 (🌱🌱), грядка 3 (🌱🌱🌱)]
Этот участок через некоторое время превратится в:
INSERT INTO участок (грядка) VALUES
(🌱), /* И вот уже первый саженец! */
(🌱🌱), /* Два идентичных растения! */
(🌱🌱🌱); /* И даже три на одной грядке! */
И теперь настало время для сбора урожая:
📋: [🌿, 🌿🌿, 🌿🌿🌿]
# Вот это результат!
Массовые операции: сила трудовой дисциплины
Множественное добавление строк: вместе нам не страшны трудности!
Помните о необходимости совместной работы при массовом взаимодействии с данными: отдельные действия всегда менее эффективны, чем групповые.
# Автогенерируем запросы: пусть сила трудовой дисциплины будет с нами!
строки.map do |строка|
"INSERT INTO имя_таблицы VALUES #{строка.join(",")};"
end.join
Обработка ошибок: нежность и забота о данных
При работе с большим количеством данных очень важно обрабатывать исключения, исправлять ошибки и контролировать целостность данных.
Распространенные ошибки: путь к истинному знанию SQL
Несоответствие типов данных: яблоки отличаются от апельсинов
Всё в SQL замечательно до тех пор, пока вы не решили смешать типы данных! Будьте аккуратными, чтобы не нарушить целостность данных.
Уникальные ключи и дубликаты: это что-то новое
Добавьте в свои запросы
INSERT OR IGNORE, чтобы избежать проблем с дублированием данных.
Продвинутые приемы: для тех, кто стремится к совершенству
PRAGMAs для оптимизации добавления данных: тонкая настройка — секрет успеха
PRAGMAs позволяют вам контролировать качество работы SQLite. Например,
PRAGMA cache_size; дает возможность управлять размером кеша вашей сессии.
EXPLAIN QUERY PLAN: глубокий взгляд внутрь
Используйте
EXPLAIN QUERY PLAN для лучшего разумения SQLite перед выполнением запроса.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы