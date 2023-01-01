Корректный запрос к PostgreSQL для подсчёта соединений
Быстрый ответ
Если вам необходимо узнать количество активных подключений к вашей базе данных PostgreSQL, просто выполните следующий запрос:
SELECT COUNT(*) FROM pg_stat_activity WHERE datname = current_database();
Этот запрос мгновенно предоставит вам общее число активных подключений к текущей базе данных.
Основные запросы и конфигурации
- Детальный запрос к
pg_stat_activity: Идеален для детального просмотра активности.
- Сборный запрос к
pg_stat_database: Позволяет узнать общее количество подключений.
max_connections: Задает максимальное число одновременных подключений.
superuser_reserved_connections: Указывает число резервируемых подключений для суперпользователей.
- Механизмы репликации: Обратите внимание на
max_wal_sendersв контексте подсчета подключений.
Суммарное количество для быстрого обзора
Если вам требуется получить общее число подключений, воспользуйтесь следующим запросом:
SELECT sum(numbackends) FROM pg_stat_database;
Он не предоставляет детальной статистики, однако, дает быстрый обзор текущего состояния без углубления в отдельные подключения.
Визуализация
Представьте базу данных PostgreSQL в виде огромного города, где каждая база данных – это отдельное здание, а подключения – посетители этого здания, каждый со своей задачей:
🏛️ Город PostgreSQL 🏙️
Группа посетителей 1 🚶♀️: SELECT pg_stat_activity;
Группа посетителей 2 🚶♂️: SELECT COUNT(*) FROM pg_stat_activity;
Группа посетителей 3 👩💼: SELECT COUNT(*) FROM pg_stat_activity WHERE pid <> pg_backend_pid();
Каждая группа задействует запрос, направляющий посетителей – подключения – в различные зоны городского пространства:
🚶♀️ 1: Включает всех посетителей, включая только что пришедших. 🚶♂️ 2: Включает всех посетителей без исключения. 👩💼 3: Включает всех посетителей, кроме вас, который выступаете в роли гида.
Правильный выбор запроса помогает определить точное количество подключений в мире PostgreSQL.
Глубокое погружение: Группировка по состояниям
Для выявления информации о состояниях подключений возможно их группирование по
pg_stat_activity:
SELECT state, COUNT(*) FROM pg_stat_activity GROUP BY state;
Данный запрос классифицирует подключения в соответствии с текущим состоянием, предоставляя детальный обзор активности в базе данных.
Конфигурации, влияющие на количество подключений
В работе PostgreSQL важную роль играют следующие настройки, которые влияют на подключения:
max_connections: Задает максимальное количество подключений.
superuser_reserved_connections: Резервирует подключения для суперпользователей.
max_wal_senders: Определяет количество подключений, ответственных за репликацию, исключенных из общего числа клиентских подключений.
Нюансы производительности
В высоконагруженных системах рекомендуется использовать сборное представление
pg_stat_database для экономии времени при получении данных. Однако на практике при обычной работе баз данных разница в производительности между детальным и обобщенным представлением информации обычно не играет значительной роли.
