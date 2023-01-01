Корректный запрос к PostgreSQL для подсчёта соединений

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вам необходимо узнать количество активных подключений к вашей базе данных PostgreSQL, просто выполните следующий запрос:

SELECT COUNT(*) FROM pg_stat_activity WHERE datname = current_database();

Этот запрос мгновенно предоставит вам общее число активных подключений к текущей базе данных.

Пошаговый план для смены профессии

Основные запросы и конфигурации

  • Детальный запрос к pg_stat_activity: Идеален для детального просмотра активности.
  • Сборный запрос к pg_stat_database: Позволяет узнать общее количество подключений.
  • max_connections: Задает максимальное число одновременных подключений.
  • superuser_reserved_connections: Указывает число резервируемых подключений для суперпользователей.
  • Механизмы репликации: Обратите внимание на max_wal_senders в контексте подсчета подключений.

Суммарное количество для быстрого обзора

Если вам требуется получить общее число подключений, воспользуйтесь следующим запросом:

SELECT sum(numbackends) FROM pg_stat_database;

Он не предоставляет детальной статистики, однако, дает быстрый обзор текущего состояния без углубления в отдельные подключения.

Визуализация

Представьте базу данных PostgreSQL в виде огромного города, где каждая база данных – это отдельное здание, а подключения – посетители этого здания, каждый со своей задачей:

🏛️ Город PostgreSQL 🏙️

Группа посетителей 1 🚶‍♀️: SELECT pg_stat_activity;
Группа посетителей 2 🚶‍♂️: SELECT COUNT(*) FROM pg_stat_activity;
Группа посетителей 3 👩‍💼: SELECT COUNT(*) FROM pg_stat_activity WHERE pid <> pg_backend_pid();

Каждая группа задействует запрос, направляющий посетителей – подключения – в различные зоны городского пространства:

🚶‍♀️ 1: Включает всех посетителей, включая только что пришедших. 🚶‍♂️ 2: Включает всех посетителей без исключения. 👩‍💼 3: Включает всех посетителей, кроме вас, который выступаете в роли гида.

Правильный выбор запроса помогает определить точное количество подключений в мире PostgreSQL.

Глубокое погружение: Группировка по состояниям

Для выявления информации о состояниях подключений возможно их группирование по pg_stat_activity:

SELECT state, COUNT(*) FROM pg_stat_activity GROUP BY state;

Данный запрос классифицирует подключения в соответствии с текущим состоянием, предоставляя детальный обзор активности в базе данных.

Конфигурации, влияющие на количество подключений

В работе PostgreSQL важную роль играют следующие настройки, которые влияют на подключения:

  • max_connections: Задает максимальное количество подключений.
  • superuser_reserved_connections: Резервирует подключения для суперпользователей.
  • max_wal_senders: Определяет количество подключений, ответственных за репликацию, исключенных из общего числа клиентских подключений.

Нюансы производительности

В высоконагруженных системах рекомендуется использовать сборное представление pg_stat_database для экономии времени при получении данных. Однако на практике при обычной работе баз данных разница в производительности между детальным и обобщенным представлением информации обычно не играет значительной роли.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Documentation: 28.2. The Cumulative Statistics System – Руководство по использованию pg_stat_activity.
  2. How to drop a PostgreSQL database if there are active connections to it? – Stack Overflow – Обсуждение управления активными подключениями на Stack Overflow.
  3. Monitoring – PostgreSQL wiki – Вики PostgreSQL, содержащая рекомендации по мониторингу сервера.
  4. PostgreSQL: Documentation: 20.3. Connections and Authentication – Информация о настройке max_connections и управлении подключениями.
  5. Key Metrics for PostgreSQL Monitoring | Datadog – Методы мониторинга производительности и активности по данным от Datadog.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой запрос используется для подсчета активных подключений к текущей базе данных PostgreSQL?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

