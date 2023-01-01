Корректный запрос к PostgreSQL для подсчёта соединений

Быстрый ответ

Если вам необходимо узнать количество активных подключений к вашей базе данных PostgreSQL, просто выполните следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(*) FROM pg_stat_activity WHERE datname = current_database();

Этот запрос мгновенно предоставит вам общее число активных подключений к текущей базе данных.

Основные запросы и конфигурации

Детальный запрос к pg_stat_activity : Идеален для детального просмотра активности.

: Идеален для детального просмотра активности. Сборный запрос к pg_stat_database : Позволяет узнать общее количество подключений.

: Позволяет узнать общее количество подключений. max_connections : Задает максимальное число одновременных подключений.

: Задает максимальное число одновременных подключений. superuser_reserved_connections : Указывает число резервируемых подключений для суперпользователей.

: Указывает число резервируемых подключений для суперпользователей. Механизмы репликации: Обратите внимание на max_wal_senders в контексте подсчета подключений.

Суммарное количество для быстрого обзора

Если вам требуется получить общее число подключений, воспользуйтесь следующим запросом:

SQL Скопировать код SELECT sum(numbackends) FROM pg_stat_database;

Он не предоставляет детальной статистики, однако, дает быстрый обзор текущего состояния без углубления в отдельные подключения.

Визуализация

Представьте базу данных PostgreSQL в виде огромного города, где каждая база данных – это отдельное здание, а подключения – посетители этого здания, каждый со своей задачей:

🏛️ Город PostgreSQL 🏙️

plaintext Скопировать код Группа посетителей 1 🚶‍♀️: SELECT pg_stat_activity; Группа посетителей 2 🚶‍♂️: SELECT COUNT(*) FROM pg_stat_activity; Группа посетителей 3 👩‍💼: SELECT COUNT(*) FROM pg_stat_activity WHERE pid <> pg_backend_pid();

Каждая группа задействует запрос, направляющий посетителей – подключения – в различные зоны городского пространства:

🚶‍♀️ 1: Включает всех посетителей, включая только что пришедших. 🚶‍♂️ 2: Включает всех посетителей без исключения. 👩‍💼 3: Включает всех посетителей, кроме вас, который выступаете в роли гида.

Правильный выбор запроса помогает определить точное количество подключений в мире PostgreSQL.

Глубокое погружение: Группировка по состояниям

Для выявления информации о состояниях подключений возможно их группирование по pg_stat_activity :

SQL Скопировать код SELECT state, COUNT(*) FROM pg_stat_activity GROUP BY state;

Данный запрос классифицирует подключения в соответствии с текущим состоянием, предоставляя детальный обзор активности в базе данных.

Конфигурации, влияющие на количество подключений

В работе PostgreSQL важную роль играют следующие настройки, которые влияют на подключения:

max_connections : Задает максимальное количество подключений.

: Задает максимальное количество подключений. superuser_reserved_connections : Резервирует подключения для суперпользователей.

: Резервирует подключения для суперпользователей. max_wal_senders : Определяет количество подключений, ответственных за репликацию, исключенных из общего числа клиентских подключений.

Нюансы производительности

В высоконагруженных системах рекомендуется использовать сборное представление pg_stat_database для экономии времени при получении данных. Однако на практике при обычной работе баз данных разница в производительности между детальным и обобщенным представлением информации обычно не играет значительной роли.

