Копирование выборочных строк из одной таблицы SQL в другую#Основы SQL #SELECT и выборка данных #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
INSERT INTO ЦелеваяТаблица (колонка1, колонка2, ...)
SELECT колонка1, колонка2, ...
FROM ИсходнаяТаблица
WHERE id = id_копируемой_строки;
Для копирования строк между таблицами используется выражение INSERT INTO...SELECT. Обратите внимание на соответствие названий колонок в исходной и целевой таблицах, а также на условие WHERE для выбора нужной строки.
Про структуру таблиц
При проведении операций копирования важно знать структуру таблиц, проверить совместимость колонок и устранить ограничения, которые могут привести к ошибкам при переносе данных.
/* Это не гадание на кофейной гуще, это грамотный подход к SQL! */
SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'ИсходнаяТаблица'
Вопрос производительности
Перенос большого объема данных между таблицами может сказаться на производительности системы. Чтобы улучшить производительность, используйте выборочный SELECT, избегайте запросов типа
SELECT *. Это уменьшает объем передаваемых данных и увеличивает эффективность операции.
/* Более тщательный запрос, чем выбор блюда на вегетарианском фуршете */
SELECT колонка1, колонка2 FROM ИсходнаяТаблица WHERE условие;
Альтернативные подходы
Вместо использования метода INSERT INTO...SELECT, вы можете воспользоваться конструкцией
SELECT * INTO. Она позволяет создать новую таблицу с копией выбранных строк.
/* Иногда хочется начать все с чистого листа */
SELECT * INTO НоваяТаблица FROM ИсходнаяТаблица WHERE условие;
Запомните, что этот способ предполагает, что целевая таблица не должна предварительно существовать. Он подходит, когда есть потребность в однократном создании копии данных.
Программные решения
Для регулярных операций вы можете инкапсулировать SQL-логику в хранимые процедуры. Это упростит повторное использование кода и планирование операций.
/* Эквивалент в SQL для когнитивной нагрузки "выставил и забыл" */
CREATE PROCEDURE КопированиеСтрок AS ...
Визуализация
Процесс копирования данных можно представить как перекладывание предметов из одного контейнера в другой:
Исходный Контейнер (📦): [🔑, 💎, 📜]
Целевой Контейнер (🗃️): []
INSERT INTO ЦелевойКонтейнер SELECT * FROM ИсходныйКонтейнер WHERE ItemID = 1;
При этом учитывайте:
Исходный Контейнер (📦): [🔑, 💎, 📜]
Целевой Контейнер (🗃️): [🔑]
В SQL Server данный процесс представляет собой клонирование, при котором исходные данные остаются неизменными.
Трансформация данных при копировании
Если требуется не просто копирование, но и трансформация данных, можно использовать выражения, операторы CASE или вставку констант:
INSERT INTO ЦелеваяТаблица (колонка1, вычисляемая_колонка, константа)
SELECT колонка1,
CASE WHEN условие THEN значение1 ELSE значение2 END,
'Константа'
FROM ИсходнаяТаблица
WHERE условие_выборки;
Этот метод обеспечивает гибкие возможности для трансформации данных.
Предотвращение ошибок при копировании
При копировании данных могут появиться проблемы. Будьте готовы к таким ситуациям, как несовместимость типов данных, которую можно решить с помощью явного приведения типов, или нарушение ограничений, которое можно предотвратить, проверив ссылочную целостность.
/* Безопаснее, чем игра с мягкими игрушками */
INSERT INTO ЦелеваяТаблица (колонка1, CAST(колонка2 AS тип_данных), ...)
SELECT колонка1, колонка2, ...
FROM ИсходнаяТаблица
WHERE условие;
Сложные сценарии работы
При работе с группой связанных таблиц важно обеспечить целостность данных с помощью транзакций:
/* В ходе этой транзакции ни одного оператора SQL не пострадало */
BEGIN TRANSACTION;
INSERT INTO ЦелеваяТаблицаA (...) SELECT ... FROM ИсходнаяТаблицаA WHERE ...;
INSERT INTO ЦелеваяТаблицаB (...) SELECT ... FROM ИсходнаяТаблицaB WHERE ...;
COMMIT TRANSACTION;
Это обеспечивает атомарность всех операций вставки — все операции будут выполнены целиком или отменены вместе.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик