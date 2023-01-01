Копирование выборочных строк из одной таблицы SQL в другую

#Основы SQL  #SELECT и выборка данных  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

SQL
INSERT INTO ЦелеваяТаблица (колонка1, колонка2, ...)
SELECT колонка1, колонка2, ...
FROM ИсходнаяТаблица
WHERE id = id_копируемой_строки;

Для копирования строк между таблицами используется выражение INSERT INTO...SELECT. Обратите внимание на соответствие названий колонок в исходной и целевой таблицах, а также на условие WHERE для выбора нужной строки.

Пошаговый план для смены профессии

Про структуру таблиц

При проведении операций копирования важно знать структуру таблиц, проверить совместимость колонок и устранить ограничения, которые могут привести к ошибкам при переносе данных.

/* Это не гадание на кофейной гуще, это грамотный подход к SQL! */
SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE 
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
WHERE TABLE_NAME = 'ИсходнаяТаблица'

Вопрос производительности

Перенос большого объема данных между таблицами может сказаться на производительности системы. Чтобы улучшить производительность, используйте выборочный SELECT, избегайте запросов типа SELECT *. Это уменьшает объем передаваемых данных и увеличивает эффективность операции.

SQL
/* Более тщательный запрос, чем выбор блюда на вегетарианском фуршете */
SELECT колонка1, колонка2 FROM ИсходнаяТаблица WHERE условие;

Альтернативные подходы

Вместо использования метода INSERT INTO...SELECT, вы можете воспользоваться конструкцией SELECT * INTO. Она позволяет создать новую таблицу с копией выбранных строк.

SQL
/* Иногда хочется начать все с чистого листа */
SELECT * INTO НоваяТаблица FROM ИсходнаяТаблица WHERE условие;

Запомните, что этот способ предполагает, что целевая таблица не должна предварительно существовать. Он подходит, когда есть потребность в однократном создании копии данных.

Программные решения

Для регулярных операций вы можете инкапсулировать SQL-логику в хранимые процедуры. Это упростит повторное использование кода и планирование операций.

SQL
/* Эквивалент в SQL для когнитивной нагрузки "выставил и забыл" */
CREATE PROCEDURE КопированиеСтрок AS ...

Визуализация

Процесс копирования данных можно представить как перекладывание предметов из одного контейнера в другой:

Markdown
Исходный Контейнер (📦): [🔑, 💎, 📜]
Целевой Контейнер (🗃️): []
SQL
INSERT INTO ЦелевойКонтейнер SELECT * FROM ИсходныйКонтейнер WHERE ItemID = 1;

При этом учитывайте:

Markdown
Исходный Контейнер (📦): [🔑, 💎, 📜]
Целевой Контейнер (🗃️): [🔑]

В SQL Server данный процесс представляет собой клонирование, при котором исходные данные остаются неизменными.

Трансформация данных при копировании

Если требуется не просто копирование, но и трансформация данных, можно использовать выражения, операторы CASE или вставку констант:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO ЦелеваяТаблица (колонка1, вычисляемая_колонка, константа)
SELECT колонка1, 
       CASE WHEN условие THEN значение1 ELSE значение2 END,
       'Константа'
FROM ИсходнаяТаблица
WHERE условие_выборки;

Этот метод обеспечивает гибкие возможности для трансформации данных.

Предотвращение ошибок при копировании

При копировании данных могут появиться проблемы. Будьте готовы к таким ситуациям, как несовместимость типов данных, которую можно решить с помощью явного приведения типов, или нарушение ограничений, которое можно предотвратить, проверив ссылочную целостность.

SQL
Скопировать код
/* Безопаснее, чем игра с мягкими игрушками */
INSERT INTO ЦелеваяТаблица (колонка1, CAST(колонка2 AS тип_данных), ...)
SELECT колонка1, колонка2, ...
FROM ИсходнаяТаблица
WHERE условие;

Сложные сценарии работы

При работе с группой связанных таблиц важно обеспечить целостность данных с помощью транзакций:

SQL
Скопировать код
/* В ходе этой транзакции ни одного оператора SQL не пострадало */
BEGIN TRANSACTION;
INSERT INTO ЦелеваяТаблицаA (...) SELECT ... FROM ИсходнаяТаблицаA WHERE ...;
INSERT INTO ЦелеваяТаблицаB (...) SELECT ... FROM ИсходнаяТаблицaB WHERE ...;
COMMIT TRANSACTION;

Это обеспечивает атомарность всех операций вставки — все операции будут выполнены целиком или отменены вместе.

Полезные материалы

  1. INSERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn
  2. INTO Clause (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn
  3. sql server 2008 management studio not checking the syntax of my query – Stack Overflow
  4. I want to send a different body for recipients in to, CC and BCC – CodeProject
  5. Could not allocate space for object .. – SQL Server Forums
  6. 404 – Content Not Found | Microsoft Learn
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-запрос используется для копирования строк из одной таблицы в другую?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTPS
6 сентября 2024

Загрузка...