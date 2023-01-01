Копирование данных из одной колонки в другую в SQL
Быстрый ответ
Чтобы скопировать данные из одной колонки в другую в рамках одной таблицы, выполните следующую команду UPDATE:
-- Спецоперация по перевоплощению данных в полном разгаре!
UPDATE ИмяТаблицы
SET ИмяКолонкиНазначения = ИмяКолонкиИсточника;
Следует заменить
ИмяТаблицы на имя вашей таблицы,
ИмяКолонкиИсточника на имя колонки, данные из которой вы хотите скопировать, а
ИмяКолонкиНазначения заменить на имя колонки, в которую копировать данные. Эта операция выполнит копирование данных из одной колонки в другую для каждой строки таблицы.
Особенности типов данных
Обновление данных должно проходить без трудностей, однако при несоответствии типов данных могут возникнуть проблемы. В PostgreSQL их можно решить, приводя типы данных, например,
::TIMESTAMP или
::INTEGER.
-- Адаптируем данные для перехода в новую колонку
UPDATE ИмяТаблицы
SET ИмяКолонкиНазначения = ИмяКолонкиИсточника::INTEGER;
Если же вам нужно перенести данные в колонку типа
character varying, то работа с этим типом данных позволит избежать сложностей с приведением типов, так как данная колонка может принимать значения различных типов.
Условное копирование с использованием предложения WHERE
Если желание обновить не все записи, а только конкретные, то воспользуйтесь WHERE для указания соответствующих условий обновления:
-- Мы обновляем не всё и сразу, а выборочно
UPDATE ИмяТаблицы
SET ИмяКолонкиНазначения = ИмяКолонкиИсточника
WHERE ОпределенноеУсловие;
Безопасное обновление данных
В ряде случаев SQL-системы могут налагать ограничения, требуя наличия предложения WHERE при обновлении. В таком случае можно обойти систему, предоставив условие, которое будет отвечать требованиям безопасности:
-- Всё под контролем, безопасность гарантирована!
UPDATE ИмяТаблицы
SET ИмяКолонкиНазначения = ИмяКолонкиИсточника
WHERE КолонкаПервичногоКлюча IS NOT NULL;
Визуализация
Визуализируем процесс копирования данных:
Прежде обновления:
|ID
|ИсходнаяКолонка
|НоваяКолонка
|1
|ВажныеДанные
|2
|Мудрость
Запускаем процесс копирования:
-- Как говорил Йода: всегда рядом ученик и мастер
UPDATE ИмяТаблицы
SET НоваяКолонка = ИсходнаяКолонка;
После обновления:
|ID
|ИсходнаяКолонка
|НоваяКолонка
|1
|ВажныеДанные
|ВажныеДанные
|2
|Мудрость
|Мудрость
Так, с помощью SQL магии, данные дублированы, и пустая колонка получила свое значение!
Обработка исключений
Обработка NULL и значений по умолчанию
NULL значения могут неожиданно появиться в данных. Чтобы преобразовать их в обычные значения, используйте
COALESCE. Это позволит задать значение по умолчанию для таких случаев:
-- Внезапных "подарков" в виде NULL не будет
UPDATE ИмяТаблицы
SET ИмяКолонкиНазначения = COALESCE(ИмяКолонкиИсточника, 'DefaultValue');
Работа со сложными данными
Если обновление зависит от нескольких колонок или требует сложных вычислений, можно использовать подзапросы и операции соединения строк:
-- Поднимаем уровень сложности!
UPDATE ИмяТаблицы
SET ИмяКолонкиНазначения = (SELECT СложноеВычисление FROM … WHERE …);
-- или...
UPDATE ИмяТаблицы
SET ИмяКолонкиНазначения = КолонкаОдин || ' ' || КолонкаДве;
Работа с большими наборами данных
Работа с крупными таблицами может быть сложной задачей. Чтобы ее упростить, можно обновлять данные по частям, таким образом уменьшая нагрузку на систему:
BEGIN;
-- Плавно и уверенно к победе
UPDATE ИмяТаблицы
SET ИмяКолонкиНазначения = ИмяКолонкиИсточника
WHERE id BETWEEN 1 AND 50000;
COMMIT;
Продолжайте процесс с разными диапазонами, пока таблица полностью не обновится!
Анна Мельникова
редактор про AI