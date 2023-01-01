Конвертация int и null в boolean в SQL: лучший метод

Быстрый ответ

Если вам требуется превратить значения INT или NULL в логическое значение в SQL, прекрасно подойдет оператор CASE :

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN ваш_столбец > 0 THEN TRUE ELSE FALSE END AS логическое_значение FROM ваша_таблица;

В данном выражении для положительных значений ваш_столбец результатом будет TRUE , для 0 и NULL — FALSE .

Интерпретация логических значений в контексте SQL

В SQL отсутствует явный логический тип данных. В отличие от MySQL, здесь приходится использовать условные выражения вроде CASE WHEN .

NULL: источник логического значения FALSE

Распространенный подход к преобразованию INT или NULL в логический тип обычно начинается с восприятия ненулевых значений как TRUE и NULL как FALSE , как демонстрируется в следующем выражении:

SQL Скопировать код SELECT (ваш_столбец IS NOT NULL) as логическое_значение FROM ваша_таблица;

Такое выражение интерпретирует условие (ваш_столбец IS NOT NULL) как логическое высказывание. Если оно истинно, то возвращает 1 ( TRUE ), а в противном случае — 0 ( FALSE ).

Когда CASE WHEN становится наилучшим выбором

IS NOT NULL подходит для большинства ситуаций. Однако представим, что задача усложняется на несколько этапов:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN ваш_столбец IS NULL THEN FALSE WHEN ваш_столбец > 0 THEN TRUE ELSE FALSE END AS логическое_значение FROM ваша_таблица;

Этот запрос вернет FALSE для NULL и для нулевых значений, а для положительных чисел — TRUE .

Жизнь на уровне нуля и выше

Если мы трактуем значение ноль как TRUE , достаточно немного скорректировать условие CASE :

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN ваш_столбец IS NOT NULL AND ваш_столбец >= 0 THEN TRUE ELSE FALSE END AS логическое_значение FROM ваша_таблица;

В целях оптимизации: Производительность на практике

Предположим, что "chase" — это другой термин для "CASE". Производительность вашего запроса с "CASE" зависит от сложности условий. Если ваш рабочий набор данных большой, простая проверка IS NOT NULL будет работать быстрее, чем сложная цепочка условий с CASE .

Визуализация

Преобразование int или null в boolean можно представить как светофор на перекрестке:

Markdown Скопировать код | Значение Int | Значение Null | Светофор | | ------------ | ------------- | -------------- | | 0 | NULL | 🚦🔴 (False) | | Любое ≠ 0 | NULL | 🚦🟢 (True) |

В контексте SQL 0 или null сигнализируют об остановке ( False ), в то время как любое другое число указывает на движение ( True ).

Инструменты: советы и техники

COALESCE: Определение значения по умолчанию

Когда нужно задать значение TRUE или FALSE до преобразования в логический тип, удобно использовать функцию COALESCE :

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(ваш_столбец > 0, FALSE) AS логическое_значение FROM ваша_таблица;

Логические операторы: Двойное применение

В DBMS, где поддерживается логический тип, можно использовать такую конструкцию:

SQL Скопировать код SELECT ваш_столбец IS NOT FALSE AS логическое_значение FROM ваша_таблица;

Здесь NULL и FALSE обрабатываются одинаково и возвращают FALSE .

Сравнение результатов запросов

Чтобы сопоставить логические результаты, достаточно разместить логическое выражение прямо в условиях выбора ( WHERE ):

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE (ваш_столбец IS NOT NULL);

Ошибки проектирования: Безопасная работа с SQL

Неизведанность

Если вы погружаетесь в океан трехзначной логики, помните, что NULL является показателем неизвестности и может серьезно изменить логику ваших условных выражений.

Значение типовой консистентности

Проверьте, интерпретируются ли значения 1 и 0 в вашей СУБД как TRUE и FALSE , особенно перед работой с запросами в различных СУБД. Это поможет избежать неприятных сюрпризов.

Диалекты SQL в различных БД

Диалекты SQL могут отличаться в разных СУБД. Есть незначительные различия в синтаксисе и поведении, поэтому не стесняйтесь обращаться к документации вашей системы управления базой данных при необходимости.

Полезные материалы