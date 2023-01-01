Конвертация int и null в boolean в SQL: лучший метод

#SQL для аналитиков  #Типы данных SQL  #NULL и обработка пропусков  
Быстрый ответ

Если вам требуется превратить значения INT или NULL в логическое значение в SQL, прекрасно подойдет оператор CASE:

SELECT CASE WHEN ваш_столбец > 0 THEN TRUE ELSE FALSE END AS логическое_значение FROM ваша_таблица;

В данном выражении для положительных значений ваш_столбец результатом будет TRUE, для 0 и NULLFALSE.

Интерпретация логических значений в контексте SQL

В SQL отсутствует явный логический тип данных. В отличие от MySQL, здесь приходится использовать условные выражения вроде CASE WHEN.

NULL: источник логического значения FALSE

Распространенный подход к преобразованию INT или NULL в логический тип обычно начинается с восприятия ненулевых значений как TRUE и NULL как FALSE, как демонстрируется в следующем выражении:

SELECT (ваш_столбец IS NOT NULL) as логическое_значение FROM ваша_таблица;

Такое выражение интерпретирует условие (ваш_столбец IS NOT NULL) как логическое высказывание. Если оно истинно, то возвращает 1 (TRUE), а в противном случае — 0 (FALSE).

Когда CASE WHEN становится наилучшим выбором

IS NOT NULL подходит для большинства ситуаций. Однако представим, что задача усложняется на несколько этапов:

SELECT 
  CASE 
    WHEN ваш_столбец IS NULL THEN FALSE 
    WHEN ваш_столбец > 0 THEN TRUE 
    ELSE FALSE 
  END AS логическое_значение 
FROM ваша_таблица;

Этот запрос вернет FALSE для NULL и для нулевых значений, а для положительных чисел — TRUE.

Жизнь на уровне нуля и выше

Если мы трактуем значение ноль как TRUE, достаточно немного скорректировать условие CASE:

SELECT 
  CASE 
    WHEN ваш_столбец IS NOT NULL AND ваш_столбец >= 0 THEN TRUE
    ELSE FALSE 
  END AS логическое_значение 
FROM ваша_таблица;

В целях оптимизации: Производительность на практике

Предположим, что "chase" — это другой термин для "CASE". Производительность вашего запроса с "CASE" зависит от сложности условий. Если ваш рабочий набор данных большой, простая проверка IS NOT NULL будет работать быстрее, чем сложная цепочка условий с CASE.

Визуализация

Преобразование int или null в boolean можно представить как светофор на перекрестке:

| Значение Int | Значение Null | Светофор       |
| ------------ | ------------- | -------------- |
| 0            | NULL          | 🚦🔴 (False)   |
| Любое ≠ 0    | NULL          | 🚦🟢 (True)    |

В контексте SQL 0 или null сигнализируют об остановке (False), в то время как любое другое число указывает на движение (True).

Инструменты: советы и техники

COALESCE: Определение значения по умолчанию

Когда нужно задать значение TRUE или FALSE до преобразования в логический тип, удобно использовать функцию COALESCE:

SELECT COALESCE(ваш_столбец > 0, FALSE) AS логическое_значение FROM ваша_таблица;

Логические операторы: Двойное применение

В DBMS, где поддерживается логический тип, можно использовать такую конструкцию:

SELECT ваш_столбец IS NOT FALSE AS логическое_значение FROM ваша_таблица;

Здесь NULL и FALSE обрабатываются одинаково и возвращают FALSE.

Сравнение результатов запросов

Чтобы сопоставить логические результаты, достаточно разместить логическое выражение прямо в условиях выбора (WHERE):

SELECT * FROM ваша_таблица WHERE (ваш_столбец IS NOT NULL);

Ошибки проектирования: Безопасная работа с SQL

Неизведанность

Если вы погружаетесь в океан трехзначной логики, помните, что NULL является показателем неизвестности и может серьезно изменить логику ваших условных выражений.

Значение типовой консистентности

Проверьте, интерпретируются ли значения 1 и 0 в вашей СУБД как TRUE и FALSE, особенно перед работой с запросами в различных СУБД. Это поможет избежать неприятных сюрпризов.

Диалекты SQL в различных БД

Диалекты SQL могут отличаться в разных СУБД. Есть незначительные различия в синтаксисе и поведении, поэтому не стесняйтесь обращаться к документации вашей системы управления базой данных при необходимости.

Полезные материалы

  1. CAST и CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — полезный гид по функциям CAST и CONVERT, которые помогут вам в решении задач с преобразованием типов.
  2. SQL CASE Выражение — подробное руководство по выражению CASE, которое может стать вашим союзником в борьбе с логическими задачами.
  3. PostgreSQL: Документация: 16: 9.18. Исполнение условий — инструкции от PostgreSQL о том, как правильно обрабатывать NULL в контексте логических значений.
  4. Функции управления потоком – База знаний MariaDB — описание функций управления потоком данных в MariaDB для эффективной работы с NULL и целыми числами.
Алина Карпова

инженер по данным

