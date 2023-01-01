Конвертация даты в формат DD/MMM/YYYY в SQL Server#Разное
Быстрый ответ
Для того, чтобы преобразовать дату в требуемый формат, используйте следующую команду:
SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR, ваша_колонка, 106), ' ', '/') AS ОтформатированнаяДата;
Замените
ваша_колонка на имя колонки, содержащей дату.
Этап I: Использование функции "CONVERT"
Преобразование можно начать с функции
CONVERT, которая эффективно меняет форматы даты:
SELECT CONVERT(VARCHAR, ваша_колонка_даты, 106) AS ОтформатированнаяДата;
Примечание: В стиле
106 задан формат даты "ДД мес ГГГГ".
Этап II: Замена пробелов на слеши
Если полученный результат выглядит так:
07 Апр 2023, исправим это с помощью функции
REPLACE():
SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR, ваша_колонка_даты, 106), ' ', '/') AS ОтформатированнаяДата;
Теперь формат представлен корректно:
ДД/МММ/ГГГГ.
Усовершенствование преобразования после SQL Server 2012
Уже начиная с версии SQL Server 2012 становится доступной функция
FORMAT():
SELECT FORMAT(ваша_колонка_даты, 'dd/MMM/yyyy', 'en-US') AS ОтформатированнаяДата;
Обратите внимание:
FORMAT() может работать медленнее при обработке больших наборов данных.
Настройка языка и культуры: Важность деталей
Ваши функции
CONVERT или
FORMAT могут сработать некорректно из-за настроек языка сервера. Чтобы предотвратить это, установите необходимый язык:
SET LANGUAGE British;
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 106);
Так
CONVERT будет представлять дату именно в том формате, который вам нужен.
Времена SQL Server 2005: Ностальгия
Если вы работаете с SQL Server 2005, где функция
FORMAT не поддерживается, вы можете использовать CLR UDF:
-- Пример CLR UDF (псевдокод):
SELECT dbo.FormatDate(ваша_колонка_даты) AS ОтформатированнаяДата;
CLR UDF приходит на помощь, как супергерой из мира SQL.
Выбор подходящего "наряда": Формат даты
Вне зависимости от того, используете ли вы
FORMAT() или
CONVERT(), применяйте подходящий шаблон для вашей версии SQL Server.
Визуализация
В роли режиссера своих данных, внесите изменения в их "костюм":
Исходный формат:
2023-04-12 (ГГГГ-ММ-ДД)
Преобразование:
CONVERT_STYLE
Результат:
12/Апр/2023 (ДД/МММ/ГГГГ)
CONVERT выступает в роли стилиста:
SELECT REPLACE(CONVERT(varchar, GETDATE(), 106), ' ', '/') as ОтформатированнаяДата;
И дата преобразовывается из привычной в особенную в мире SQL!
Учет времени
Если в вашей базе данных время также важно, используйте
FORMAT() для полной даты-времени:
SELECT FORMAT(ваша_колонка_датавремя, 'dd/MMM/yyyy hh:mm:ss tt', 'en-US') AS ОтформатированнаяДатаВремя;
Так формат даты становится полным, включая время.
Углубление в знания
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы