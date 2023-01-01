Конкатенация текстовых полей в SQL Server: решение ошибок

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы сконкатенировать текст в SQL Server, воспользуйтесь оператором + , выполняющим непосредственное соединение строк, или функцией CONCAT , надёжно обрабатывающей NULL. Ниже приведен пример с оператором + :

SQL Скопировать код SELECT FirstName + ' ' + LastName AS FullName FROM Employees;

А это пример с функцией CONCAT :

SQL Скопировать код SELECT CONCAT(FirstName, ' ', LastName) AS FullName FROM Employees;

Оператор + подойдет для базового соединения, а функция CONCAT поможет избежать проблем с NULL значениями.

Работа с типами данных и их преобразование

Крайне важно в SQL Server правильно преобразовать данные при конкатенации текстовых полей, чтобы избежать ошибок. Наиболее практично использовать для этого функцию CAST() . К примеру, если текстовое поле не превышает допустимые размеры, можно использовать nvarchar(4000) :

SQL Скопировать код SELECT CAST(LongTextColumn AS nvarchar(4000)) + ' дополнительный текст' AS ConcatenatedText FROM BigTexts;

Для обработки больших текстов или текстов переменной длины подходит nvarchar(max) :

SQL Скопировать код SELECT CAST(VeryLongTextColumn AS nvarchar(max)) + ' добавляемый текст' AS ConcatenatedText FROM HugeTexts;

Чтобы заменить NULL на пустую строку, примените функцию CONCAT() или ISNULL() :

SQL Скопировать код SELECT FirstName + ' ' + ISNULL(MiddleInitial + ' ', '') + LastName AS FullName FROM Employees;

Иногда целесообразно выполнить объединение на стороне приложения для оптимизации производительности.

Различные сценарии конкатенации

Склеивание значений с использованием CONCAT_WS

Функция CONCAT_WS() отлично подходит для вставки разделителей между значениями:

SQL Скопировать код SELECT CONCAT_WS(',', Street, City, ZipCode) AS Address FROM Addresses;

Обработка нестроковых типов данных

Прежде чем производить конкатенацию нестроковых типов данных, преобразуйте их при помощи CAST() или CONVERT() :

SQL Скопировать код SELECT 'Итого: ' + CAST(SumTotal AS nvarchar(20)) AS TotalString FROM InvoiceTotals;

Корректное учёт сортировки

Для данных на нескольких языках очень важно правильно учесть правила их сортировки:

SQL Скопировать код SELECT FirstName + ' ' + LastName COLLATE Latin1_General_CI_AS AS FullName FROM InternationalEmployees;

Производительность – наша забота

Операции с большими объемами конкатенации могут существенно влиять на производительность, поэтому не забывайте про тактику тестирования, а в случае потребности используйте пакетную обработку или стратегии индексации.

Дополнительные методы конкатенации

Объединение значений строк с использованием FOR XML PATH

Для склеивания значений всей строки в один текст применяется FOR XML PATH :

SQL Скопировать код SELECT STUFF(( SELECT ', ' + Name FROM Products FOR XML PATH('') ), 1, 2, '') AS ProductNames;

Учёт максимальных размеров строк

Не забывайте учитывать максимальный размер строки в SQL Server и рассмотрите возможность разделить процесс или использовать тип данных text для хранения результатов объединения, чтобы избежать ошибок.

Выбор оптимального метода конкатенации

Выберите между + , CONCAT , CONCAT_WS и FOR XML PATH в зависимости от сложности задачи, обработки NULL и необходимости в разделителе.

