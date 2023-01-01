Комбинирование LIKE и IN в SQL Server: фильтрация строк#SQL для аналитиков #Основы SQL #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Чтобы имитировать поведение операции
IN в SQL Server, используйте операцию
LIKE в комбинации с оператором
OR:
SELECT * FROM ВашаТаблица
WHERE ВашСтолбец LIKE '%образец1%'
OR ВашСтолбец LIKE '%образец2%';
Такое сочетание позволяет выбирать строки, в которых
ВашСтолбец соответствует одному из указанных шаблонов
LIKE.
Вариацию критериев поиска можно настроить в соответствии с требованиями:
'%образец%': Поиск отрывка образца в любой части строки.
'образец%': Поиск образца в начале строки.
'%образец': Поиск образца в конце строки.
Для динамического сопоставления с шаблонами можно использовать следующий синтаксис:
SELECT * FROM ВашаТаблица
WHERE ВашСтолбец LIKE '%' + ДругойСтолбец + '%';
Продвинутые тактики:
С целью более гибкого поиска по шаблонам рекомендуется применять операции
CASE и
подзапросы, расширяющие возможности настройки условий:
SELECT * FROM ВашаТаблица
WHERE ВашСтолбец LIKE CASE WHEN СтолбецУсловия = 'A' THEN '%образецA%'
WHEN СтолбецУсловия = 'B' THEN '%образецB%'
ELSE ВашСтолбец
END;
Такой подход обеспечивает настройку условий поиска исходя из значений других столбцов.
Работу с набором шаблонов можно организовать с помощью подзапросов, создающих эффект использования операции
IN:
SELECT * FROM ВашаТаблица
WHERE EXISTS (
SELECT 1
FROM (VALUES ('%образец1%'), ('%образец2%')) AS Шаблоны(Образец)
WHERE ВашСтолбец LIKE Шаблоны.Образец
);
Так, структура с табличными значениями представляет собой единую группу шаблонов.
Настройка производительности: Полнотекстовый поиск
При необходимости глобального поиска стоит обратить внимание на полнотекстовый поиск в SQL Server. Полнотекстовые индексы ускоряют и уточняют поиск:
SELECT * FROM ВашаТаблица
WHERE CONTAINS(ВашСтолбец, '"*образец*"');
Оптимизация производительности подразумевает индексацию данных и минимизирование использования шаблонных символов в начале строки, когда возможно.
Визуализация
Шаблоны можно представить как элементы пазла (🧩), которые следует совместить с образами в коллекции данных, представляющей собой коробку с пазлами (📦). Поиск по "LIKE" нацелен на сопоставление формы каждого элемента с изображением на коробке, чтобы найти оптимальное совпадение:
Элементы пазла (🧩): ['%кошка%', '%собака%', '%птица%']
Коробка пазла (📦): ['Быстрая коричневая 🐶', 'Прыгающая ленивая 🐱', 'Голубое небо с 🐦']
Совпадения 🧩🔍📦: ['Прыгающая ленивая 🐱', 'Голубое небо с 🐦']
Тактика для продвинутых пользователей с
В условиях необходимости выполнения сложных запросов, SQL предлагает техники
UNION и
JOIN.
Использование
UNION для объединения шаблонов:
Сложные шаблоны можно разбить на отдельные запросы и объединить их с помощью
UNION:
SELECT * FROM ВашаТаблица
WHERE ВашСтолбец LIKE '%образец1%'
UNION
SELECT * FROM ВашаТаблица
WHERE ВашСтолбец LIKE '%образец2%';
Соединение данных с помощью
JOIN:
JOIN можно использовать для объединения таблиц по совпадающим шаблонам:
SELECT a.*, b.*
FROM ТаблицаА a
JOIN ТаблицаБ b ON a.СтолбецА LIKE '%' + b.СтолбецБ + '%';
Успешное соединение шаблонов с помощью функций
Создавайте табличные функции для повторного применения логики поиска:
CREATE FUNCTION dbo.СовпадениеШаблонов (@Шаблон NVARCHAR(100))
RETURNS TABLE AS RETURN (
SELECT * FROM ВашаТаблица
WHERE ВашСтолбец LIKE '%' + @Шаблон + '%'
);
Такие функции облегчают процесс формирования запросов:
SELECT * FROM dbo.СовпадениеШаблонов('интересное');
Виктор Ермаков
SQL-разработчик