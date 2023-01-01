Комбинирование LIKE и IN в SQL Server: фильтрация строк

Быстрый ответ

Чтобы имитировать поведение операции IN в SQL Server, используйте операцию LIKE в комбинации с оператором OR :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ВашаТаблица WHERE ВашСтолбец LIKE '%образец1%' OR ВашСтолбец LIKE '%образец2%';

Такое сочетание позволяет выбирать строки, в которых ВашСтолбец соответствует одному из указанных шаблонов LIKE .

Вариацию критериев поиска можно настроить в соответствии с требованиями:

'%образец%' : Поиск отрывка образца в любой части строки.

: Поиск отрывка образца в любой части строки. 'образец%' : Поиск образца в начале строки.

: Поиск образца в начале строки. '%образец' : Поиск образца в конце строки.

Для динамического сопоставления с шаблонами можно использовать следующий синтаксис:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ВашаТаблица WHERE ВашСтолбец LIKE '%' + ДругойСтолбец + '%';

Продвинутые тактики:

С целью более гибкого поиска по шаблонам рекомендуется применять операции CASE и подзапросы , расширяющие возможности настройки условий:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ВашаТаблица WHERE ВашСтолбец LIKE CASE WHEN СтолбецУсловия = 'A' THEN '%образецA%' WHEN СтолбецУсловия = 'B' THEN '%образецB%' ELSE ВашСтолбец END;

Такой подход обеспечивает настройку условий поиска исходя из значений других столбцов.

Работу с набором шаблонов можно организовать с помощью подзапросов, создающих эффект использования операции IN :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ВашаТаблица WHERE EXISTS ( SELECT 1 FROM (VALUES ('%образец1%'), ('%образец2%')) AS Шаблоны(Образец) WHERE ВашСтолбец LIKE Шаблоны.Образец );

Так, структура с табличными значениями представляет собой единую группу шаблонов.

Настройка производительности: Полнотекстовый поиск

При необходимости глобального поиска стоит обратить внимание на полнотекстовый поиск в SQL Server. Полнотекстовые индексы ускоряют и уточняют поиск:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ВашаТаблица WHERE CONTAINS(ВашСтолбец, '"*образец*"');

Оптимизация производительности подразумевает индексацию данных и минимизирование использования шаблонных символов в начале строки, когда возможно.

Визуализация

Шаблоны можно представить как элементы пазла (🧩), которые следует совместить с образами в коллекции данных, представляющей собой коробку с пазлами (📦). Поиск по "LIKE" нацелен на сопоставление формы каждого элемента с изображением на коробке, чтобы найти оптимальное совпадение:

Markdown Скопировать код Элементы пазла (🧩): ['%кошка%', '%собака%', '%птица%'] Коробка пазла (📦): ['Быстрая коричневая 🐶', 'Прыгающая ленивая 🐱', 'Голубое небо с 🐦'] Совпадения 🧩🔍📦: ['Прыгающая ленивая 🐱', 'Голубое небо с 🐦']

Тактика для продвинутых пользователей с

В условиях необходимости выполнения сложных запросов, SQL предлагает техники UNION и JOIN .

Использование UNION для объединения шаблонов:

Сложные шаблоны можно разбить на отдельные запросы и объединить их с помощью UNION :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ВашаТаблица WHERE ВашСтолбец LIKE '%образец1%' UNION SELECT * FROM ВашаТаблица WHERE ВашСтолбец LIKE '%образец2%';

Соединение данных с помощью JOIN :

JOIN можно использовать для объединения таблиц по совпадающим шаблонам:

SQL Скопировать код SELECT a.*, b.* FROM ТаблицаА a JOIN ТаблицаБ b ON a.СтолбецА LIKE '%' + b.СтолбецБ + '%';

Успешное соединение шаблонов с помощью функций

Создавайте табличные функции для повторного применения логики поиска:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION dbo.СовпадениеШаблонов (@Шаблон NVARCHAR(100)) RETURNS TABLE AS RETURN ( SELECT * FROM ВашаТаблица WHERE ВашСтолбец LIKE '%' + @Шаблон + '%' );

Такие функции облегчают процесс формирования запросов:

SQL Скопировать код SELECT * FROM dbo.СовпадениеШаблонов('интересное');

